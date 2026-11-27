Wien (OTS) -

Medienberichten zufolge sollen sich die Staaten der Eurozone auf den spanischen Kandidaten Hernandez de Cos als Nachfolger für die zentrale Funktion des EZB-Präsidenten geeinigt haben. Auch wenn Europaparlament und EZB-Rat noch zustimmen müssen, gehen alle Beobachter davon aus, dass mit de Cos die bekannt weiche Geldpolitik mit der Notenbank als ultimativem Financier heillos überschuldeter Staaten nahtlos fortgeführt wird.



„Die finanziell unter Druck stehenden Länder mit Frankreich an der Spitze haben es sich mit de Cos für weitere 8 Jahre geldpolitisch behaglich eingerichtet!“, kommentierte FPÖ-Währungssprecher NAbg. Alexander Petschnig die Personalie: „Es ist schon bemerkenswert, wie rasch die ehemaligen Hartwährungsländer um Deutschland und Österreich wieder einmal umgefallen sind: Der bekannt stabilitätsorientierte niederländische Kandidat Klaas Knot wurde binnen weniger Tage aus dem Rennen gekickt. Der scheidende französische Präsident Macron dagegen boxte nicht nur de Cos durch, sondern setzte ´zur Sicherheit´ auch gleich noch seine eigene Europaministerin Boone ins EZB-Präsidium!“.



Die Euro-Staaten dürfen sich schon jetzt darauf einstellen, in naher Zukunft auch die Zeche für die exorbitanten Schulden Frankreichs bezahlen zu dürfen: „Mit dem vorgestellten Personalpaket verabschiedet sich die EU endgültig von ihrem Versprechen, eine unabhängige Hartwährungspolitik nach dem Vorbild der D-Mark umsetzen zu wollen. Die Eurozone darf sich auf eine schleichend verfallende Währung und parallel auf eine steigende Inflation einstellen. So wird Europa seine verloren gegangene Wettbewerbsfähigkeit niemals zurückbekommen! Für alle, denen ein Wiedererstarken des Standortes ein Anliegen ist, ist die Bestellung de Cos` keine gute Nachricht“, so Petschnig.