Wien/Wiener Neustadt (OTS) -

An der HTL Wiener Neustadt entsteht mit „Resource Engineering“ ein neuer Ausbildungszweig für die Rohstoffwirtschaft. Auf Initiative der WKÖ-Fachverbände Bergbau-Stahl und NE-Metallindustrie will die Schule jene Fachkräfte ausbilden, die Österreich für eine verlässliche Rohstoffversorgung in Zukunft braucht.

Ob Windkraftanlage, Stromnetz oder Gebäude: Mineralische Rohstoffe bilden dafür die Grundlage. Für eine verlässliche Versorgung ist technisches Know-how gefragt. Es braucht Menschen, die Rohstoff-Vorkommen beurteilen, verantwortungsvoll gewinnen und Materialien so aufbereiten, dass sie erneut eingesetzt werden können. Der neue HTL-Zweig verbindet diese Aufgaben in einer Ausbildung – von der Geologie bis zum Recycling.

„Rohstoffberufe sind heute Hightech-Berufe. Wer sich für Technik, Umwelt und Zukunft interessiert, findet hier einen vielseitigen und gesellschaftlich wichtigen Berufsweg“, sagt Franz Friesenbichler, Obmann-FStv. des Fachverbands Bergbau-Stahl.

Vom Labor zur Industrieanlage

Im Labor und in der Werkstätte lernen die Jugendlichen, wie man Rohstoffe untersucht und verarbeitet. Sie befassen sich auch damit, wie Sensoren, Automatisierung und künstliche Intelligenz helfen können, Anlagen effizienter zu betreiben. Praktika, Betriebsbesuche und Diplomarbeiten mit Unternehmen sollen zeigen, wie dieses Wissen im Betrieb unmittelbar eingesetzt wird.

Mit Matura zum Ingenieur in eine international vernetzte Branche

Wer mit Technik etwas bewegen will, muss sich mit „Resource Engineering“ nicht gleich auf eine Branche festlegen. Betriebe suchen Fachkräfte, die Anlagen verstehen und Produktionsprozesse verbessern können. Mit der Reife- und Diplomprüfung ist der direkte Einstieg möglich – bei Betrieben in Österreich und bei international tätigen Industrieunternehmen. Der Praxisbezug hilft Jugendlichen, schon während der Schulzeit Kontakte zu möglichen Arbeitgebern zu knüpfen. Und sie müssen sich bei der Schulwahl noch nicht zwischen Beruf und Studium entscheiden: Nach der Matura steht ihnen auch der Weg an eine Fachhochschule oder Universität offen.

Starke Perspektiven – starke Partner

Zu den Unterstützern des neuen HTL-Zweigs zählen unter anderem der Fachverband der Stein- und keramischen Industrie, die Bundesinnung der Bauhilfsgewerbe, EUMICON, das Forum Mineralische Rohstoffe, der Bergmännische Verband Österreichs und die Montanuniversität Leoben. Auch die Wirtschaftskammer Niederösterreich und die Stadt Wiener Neustadt mit Bürgermeister Klaus Schneeberger stehen hinter der Initiative.

Anmeldung und Tage der offenen Tür

Die Online-Anmeldung für „Resource Engineering“ ist ab sofort auf der Website der HTL Wiener Neustadt möglich. Bei den Tagen der offenen Tür können sich Jugendliche und Eltern vor Ort über den neuen Zweig informieren: am Freitag, 27. November 2026, von 13 bis 17 Uhr und am Samstag, 28. November 2026, von 8 bis 12 Uhr. (PWK654)