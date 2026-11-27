Wien (OTS) -

Aktion am Tag des Sozialausschusses im Parlament: mit Bausteinen für ein Sozialhilfegesetz, das hinsieht, wo viele wegschauen, das Menschen in den Blick nimmt, die so leicht übersehen werden, das die blinden Flecken der Debatte aufgreift. Die Soforthilfe funktioniert nicht, die Wohnkosten sind nicht tragbar, Härtefallregeln fehlen, Menschen mit psychischen Erkrankungen werden übersehen, gewaltbetroffene Frauen werden allein gelassen, Hilfestellung und Angebote von Amtswegen gibt es nicht, Entscheidungsfristen am Amt sind zu lange und es treten große Mängel im behördlichen Vollzug auf. Es muss immer darum gehen, die Armut zu bekämpfen, nicht die Armen!

Am Mi, 2.Dezember

10.00 Uhr

Vor dem Parlament,

Karl Renner Ring, 1010 Wien

Über Ihr Interesse würden wir uns sehr freuen.