Wien (OTS) -

„Wenn der Fördertopf leer ist, bevor viele Betriebe überhaupt die Möglichkeit hatten, einen Antrag zu stellen, sorgt das für Frust und Unsicherheit. Die Abkehr vom bisherigen System ist daher richtig“, betont WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger anlässlich der geplanten Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG). Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bewertet die damit vorgesehene Neuausrichtung der Investitionsförderung positiv. Für multifunktionale Photovoltaikanlagen und Stromspeicher sollen Förderanträge künftig ganzjährig statt im Rahmen einzelner Fördercalls gestellt werden können.

Potenzial betrieblicher Stromspeicher besser nutzen

Ein weiterer positiver Aspekt der Novelle ist die geplante eigenständige Förderung von Stromspeichern in Verbindung mit neuen oder bestehenden PV-Anlagen. Nachbesserungsbedarf besteht allerdings bei der für Unternehmen vorgesehenen Begrenzung der neu geschaffenen, förderfähigen Speicherkapazität auf 50 Kilowattstunden (kWh). Diese ist für viele betriebliche und industrielle Anwendungen zu niedrig. Auch bei den vorgesehenen „Made in Europe“-Vorgaben kommt es aus Sicht der WKÖ auf eine praxistaugliche Ausgestaltung an. „Wir unterstützen das Ziel, die europäische Wertschöpfung zu stärken und Lieferketten resilienter zu machen. Dafür braucht es aber ausreichende Übergangsfristen, eine entsprechende Produktverfügbarkeit und einfache Nachweispflichten“, so Danninger.

Umfassende EAG-Reform notwendig

Kritisch sieht die WKÖ die Verknüpfung der Erneuerbaren-Förderung mit zusätzlichen ökosozialen Vorgaben. „Ziel des Fördersystems muss es sein, den kosteneffizienten Ausbau der erneuerbaren Energien, deren Marktintegration und die Stabilität des Energiesystems zu unterstützen. Zusätzliche sachfremde Auflagen sind hier kontraproduktiv“, unterstreicht Danninger. Über die vorliegende Novelle hinaus braucht es aus Sicht der WKÖ eine umfassende Reform des EAG, um den Ausbau erneuerbarer Energien mittelfristig stärker marktbasiert zu finanzieren. Eine wesentliche Rolle müssen dabei langfristige Stromabnahmeverträge, sogenannte Power Purchase Agreements (PPAs), spielen.

„Jetzt gilt es, den Weg von Dauerförderungen hin zu einer stärker marktbasierten Finanzierung konsequent weiterzugehen. Entscheidend ist, dass der Ausbau erneuerbarer Energien auch zu wettbewerbsfähigen Strompreisen für unsere Betriebe beiträgt“, betont Danninger abschließend. (PWK653/NIS)