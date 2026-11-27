Wien (OTS) -

Am 1.12.2026 findet am Bezirksgericht Salzburg die Hauptverhandlung gegen zwei Aktivistinnen statt, die im Juli 2025 bei den Salzburger Festspielen auf die österreichische Mitverantwortung am Genozid in Palästina aufmerksam machten. Die Aktivist:innen trugen weiße Anhänger mit der Aufschrift „Salzburger Festspeiben“. Die Staatsanwaltschaft sieht darin den Straftatbestand der Urkundenfälschung erfüllt.

„Wo bleiben die Sanktionen?“, „Stoppt den Völkermord“ und „VdB, brich dein Schweigen“ forderten diese auf Transparenten.

„Es darf nicht hingenommen werden, dass Reiche und Mächtige über den roten Teppich spazieren, die den Völkermord in Palästina mitverantworten. Das macht die Festspiele zum Mittäter“, so die jüdische Aktivistin Dalia Sarig-Fellner mit Hinweis auf den Hauptsponsor Siemens, der Israels völkerrechtswidrige Expansion durch Verkehrsinfrastruktur im Westjordanland ermöglicht.

Die Aktivistinnen rufen zur solidarischen Prozessbeobachtung (14–15 Uhr) und im Anschluss zur Teilnahme an einer Kundgebung vor dem Bezirksgericht Salzburg auf.

Prozessbeobachtung und Kundgebung

Datum: 01.12.2026, 14:00 Uhr

Ort: Bezirksgericht Salzburg, Saal 1

Rudolfsplatz 3