Wien (OTS) -

Nach dem Hilferuf der AHS-Direktoren, die wegen einer zu wohlwollenden Notenvergabe in den Volksschulen neue Übertrittsregeln für Gymnasien fordern, übte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl, MA, deutliche Kritik an NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Dieser hatte zuvor ausgeschlossen, externe Bildungsstandards für die Schulwahl heranzuziehen, und stattdessen seinen Plan einer sechsjährigen Volksschule bekräftigt. „Was der NEOS-Minister hier abzieht, ist die Fortführung seiner realitätsfernen Show-Politik, die ausschließlich auf billiges Marketing ausgerichtet ist. Anstatt auf die berechtigten Sorgen der Pädagogen und Experten zu hören, verschließt er fest die Augen. Wiederkehr nutzt die sinkenden Standards eiskalt aus, um die linken Bildungsfantasien einer Gesamtschule mit der Brechstange in Österreich zu realisieren“, so Brückl.

Zuvor war durch Daten des Instituts des Bundes für die Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) bekannt geworden, dass in den ersten Klassen von Gymnasien teils Kinder sitzen, die zuvor an den Bildungsstandards gescheitert sind. Zudem erreiche über ein Fünftel der AHS-Erstklässler die Lernziele beim Lesen nicht oder nur teilweise. Die AHS-Direktoren warnten daher vor vorprogrammierten Frustrationen und forderten Perspektivenchecks, da der tatsächliche Leistungsstand aufgrund elterlichen Drucks bei der Notenvergabe oft nicht mehr abgebildet werde. Für Wiederkehr sei eine solche Testung jedoch nicht zur Selektion geeignet. „Es ist ein bildungspolitisches Armutszeugnis, wenn mehr als zwanzig Prozent der Kinder im Gymnasium nicht richtig lesen können und der Minister als einzige Antwort das Gymnasium de facto abschaffen will“, kritisierte Brückl.

„Dass mittlerweile Kinder in der AHS sitzen, die an den Bildungsstandards scheitern, ist völlig logisch und die direkte Konsequenz dieser Leistungsfeindlichkeit. Warum sonst sollten mittlerweile sogar die Universitäten beklagen, dass Studienanfänger immer öfter massive Probleme mit den Grundkompetenzen haben? Wir Freiheitliche fordern schon seit Jahren, dass die Zielbildungseinrichtungen – wie eben die Gymnasien – zwingend an der Festlegung der Bildungsziele und Lehrpläne mitarbeiten müssen. Die Direktoren und Lehrer dort wissen schließlich ganz genau, was ein Schüler können muss, wenn er zu ihnen wechseln will! Stattdessen presst man die Kinder in ein ideologisches Einheitskorsett, das völlig an ihren natürlichen Begabungen und Talenten vorbeigeht“, erklärte der freiheitliche Bildungssprecher.

Abschließend forderte Brückl ein klares Bekenntnis zum differenzierten Schulsystem: „Wir Freiheitliche sind die einzige Kraft, die als Schutzschild vor unseren Gymnasien steht. Wir brauchen keine sozialistischen Schulexperimente und keine leistungsfeindliche Verliererkoalition. Was wir brauchen, ist ein System, das Leistung belohnt, Talente gezielt fördert, jenen hilft, die mehr Unterstützung benötigen, und den Lehrern wieder jene Autorität und Rückendeckung gibt, die sie für eine ehrliche Beurteilung brauchen!“