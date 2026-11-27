Wien (OTS) -

Im Rahmen der Kammervollversammlung am 26. November 2026 verlieh die Kammer der Ziviltechniker:innen für Wien, Niederösterreich und Burgenland DI Ernst Schlossnickel, Referent der Baudirektion der Stadt Wien, den Ehrenring der Ziviltechnikerkammer. Mit dieser besonderen Auszeichnung würdigt die Kammer sein jahrzehntelanges Engagement für das Wiener Bauwesen, seine herausragende fachliche Kompetenz sowie seinen wesentlichen Beitrag zu einem konstruktiven Dialog zwischen der Stadtverwaltung und dem Berufsstand der Ziviltechniker:innen.

Mehr als drei Jahrzehnte im Dienst der Stadt Wien

Nach seinem Studium der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien begann Ernst Schlossnickel 1993 seine berufliche Laufbahn bei der Wiener Baupolizei (MA 37). Ab 2011 war er im Geschäftsbereich Bauten und Technik der Stadtbaudirektion tätig.

Über seine Tätigkeit im Magistrat hinaus engagierte sich Schlossnickel auf nationaler Ebene für die Weiterentwicklung technischer Regelwerke. Von 2008 bis 2026 vertrat er die Stadt Wien im Sachverständigenbeirat für die Richtlinien 3 (Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz) und 4 (Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit ) des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB), dessen Vorstand er von 2016 bis 2023 angehörte. Besondere Verdienste erwarb er sich zudem im Bereich des barrierefreien Bauens durch seine langjährige Mitarbeit an der ÖNORM B 1600 (Barrierefreies Bauen- Planungsgrundlagen).

Ein Brückenbauer zwischen Verwaltung und Planungspraxis

Die Zusammenarbeit mit der Ziviltechnikerkammer war über viele Jahre von gegenseitigem Respekt, fachlicher Offenheit und Lösungsorientierung geprägt. Ob beim barrierefreien Planen und Bauen, im Dialogforum Brandschutz, beim Bauen im Bestand oder bei Fragen zur Wiener Bauordnung, Ernst Schlossnickel erwies sich als geschätzter und verlässlicher Ansprechpartner für die planenden Berufe.

„Mit der Verleihung des Ehrenrings würdigen wir nicht nur die außergewöhnliche fachliche Leistung von Ernst Schlossnickel, sondern insbesondere auch die Haltung, mit der er seine Aufgaben über Jahrzehnte wahrgenommen hat. Er steht für eine Kultur der Zusammenarbeit, in der fachliche Kompetenz, gegenseitiger Respekt und die Bereitschaft zum konstruktiven Dialog die Grundlage für tragfähige Lösungen bilden“, betonten Architecte d.p.l.g. Sophie Ronaghi-Bolldorf und Arch. Dipl.-Ing. Bernhard Sommer am Donnerstag.

„Ich freue mich, einem offensichtlichen Freund der Leistungen der Ziviltechniker:innen den Ehrenring der zt: Kammer Ost in Anerkennung seiner steten wertschätzenden und professionellen Zusammenarbeit verleihen zu dürfen, danke ihm für den Einsatz und gratuliere herzlich“, sagte Kammerpräsident Dipl.-Ing. Dr. techn. Thomas Müller-Hartburg im Rahmen der Verleihung.

Ein Zeichen der Wertschätzung für die Zusammenarbeit mit der Stadt Wien

Die feierliche Verleihung fand im Beisein von Ehefrau Regina Schlossnickel sowie zahlreicher Vertreter:innen der Stadt Wien statt. Unter den Ehrengästen befanden sich Stadtbaudirektor DI Bernhard Jarolim, Gruppenleiterin für den Bereich Bahninfrastruktur, Regulative Bau, Ingenieurservices, Normen, DI Beatrix Rauscher, der ehem. Gruppenleiter für Behördliche Verfahren und Vergabe DI Hermann Wedenig, sowie weiteren Vertreter:innen der Baudirektion und Baupolizei.

Mit der Verleihung des Ehrenrings an DI Ernst Schlossnickel setzt die Ziviltechnikerkammer zugleich ein Zeichen der Wertschätzung für eine partnerschaftliche und fachlich fundierte Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Verwaltung und Ziviltechniker:innen, im Interesse einer qualitätsvollen, sicheren und zukunftsorientierten Baukultur.