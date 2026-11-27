Wien (OTS) -

Eine HIV-Infektion geht den Arbeitgeber grundsätzlich nichts an. Beschäftigte müssen ihre Diagnose im Regelfall nicht bekannt geben. Trotzdem sind Menschen mit HIV auch am Arbeitsplatz noch immer mit Vorurteilen, Unsicherheit und Ausgrenzung konfrontiert.

Der ÖGB klärt anlässlich des Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember über die wichtigsten Rechte auf.

„Eine HIV-Diagnose ist Privatsache. Beschäftigte dürfen nicht unter Druck gesetzt werden, ihre Erkrankung offenzulegen. Vorurteile und Diskriminierung haben am Arbeitsplatz keinen Platz. Menschen mit HIV können arbeiten wie andere Beschäftigte auch. Eine Diagnose darf kein Grund für Benachteiligung, Ausgrenzung oder Vorurteile sein. Entscheidend sind Fakten statt Angst“, sagt ÖGB-Sozialrechtsexpertin Martina Lackner.

Muss ich meinem Arbeitgeber sagen, dass ich HIV-positiv bin?

Grundsätzlich nein. Arbeitnehmer:innen müssen eine HIV-Infektion im Regelfall nicht bekannt geben – auch nicht den Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Auch bei einer Erkrankung muss grundsätzlich nicht die konkrete Diagnose offengelegt werden.

Für bestimmte Tätigkeiten können allerdings besondere gesundheitliche Anforderungen gelten. Entscheidend ist daher immer, ob die gesundheitliche Situation für die konkrete Tätigkeit relevant ist.

Darf im Bewerbungsgespräch nach HIV gefragt werden?

Grundsätzlich nein. Gesundheitsfragen müssen einen konkreten Bezug zur angestrebten Tätigkeit haben. Die Privat- und Intimsphäre der Bewerber:innen ist zu respektieren.

Ausnahmen können bei bestimmten Tätigkeiten gelten, wenn dafür besondere gesundheitliche Voraussetzungen notwendig sind oder ein konkretes Übertragungsrisiko besteht, etwa bei bestimmten invasiven medizinischen Tätigkeiten.

„Entscheidend ist der konkrete Job und nicht die Angst vor HIV. Pauschale Fragen nach dem HIV-Status haben in einem Bewerbungsgespräch nichts verloren“, betont Martina Lackner.

Darf der Arbeitgeber einen HIV-Test verlangen?

Ein HIV-Test darf nicht einfach pauschal von Beschäftigten verlangt werden. Entscheidend ist auch hier, ob die gesundheitliche Untersuchung für die konkrete Tätigkeit erforderlich ist.

Ein HIV-Test ohne sachlichen Bezug zum Arbeitsplatz greift in die Privatsphäre der Beschäftigten ein.

Kann ich wegen HIV gekündigt werden?

Eine HIV-Infektion gibt Arbeitgebern keinen Freibrief für Diskriminierung. Wer den Verdacht hat, wegen einer HIV-Infektion gekündigt oder im Beruf benachteiligt worden zu sein, sollte daher rasch rechtliche Beratung in Anspruch nehmen.

„HIV darf kein Grund sein, Menschen im Arbeitsleben auszugrenzen. Wer wegen seiner Erkrankung benachteiligt wird, sollte sich wehren und Unterstützung holen“, so Martina Lackner.

Darf der Betriebsarzt meine Diagnose weitergeben?

Grundsätzlich nein. Ärzt:innen und damit auch Betriebsärzt:innen unterliegen der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht. Paragraf 54 des Ärztegesetzes verpflichtet Ärzt:innen, über Geheimnisse zu schweigen, die ihnen bei ihrer beruflichen Tätigkeit anvertraut oder bekannt werden. Das Gesetz sieht nur bestimmte Ausnahmen von dieser Verschwiegenheitspflicht vor.

„Sensible Gesundheitsdaten gehören geschützt. Beschäftigte müssen sich darauf verlassen können, dass eine HIV-Diagnose nicht einfach beim Arbeitgeber landet“, sagt Martina Lackner.

Was kann ich tun, wenn ich wegen HIV am Arbeitsplatz diskriminiert werde?

Betroffene sollten sich Unterstützung holen. Diskriminierung kann beispielsweise vorliegen, wenn jemand wegen einer HIV-Infektion einen Job nicht bekommt, schlechter behandelt, belästigt oder bei beruflichen Möglichkeiten übergangen wird. „Hier helfen Betriebsräte, die Gewerkschaften und die Arbeiterkammern“, so Lackner.

Rund 9.000 Menschen mit HIV in Österreich

Nach aktuellen Modellrechnungen leben in Österreich schätzungsweise 8.900 bis 9.500 Menschen mit HIV, einschließlich nicht diagnostizierter Infektionen. Weltweit lebten 2025 rund 41 Millionen Menschen mit HIV, 53 Prozent davon Mädchen und Frauen.

Medizinisch hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel verändert. Moderne Therapien können die Viruslast stark unterdrücken und Menschen mit HIV eine nahezu normale Lebenserwartung ermöglichen.

Faktenbox: HIV und Arbeitsplatz

Eine HIV-Infektion muss dem Arbeitgeber grundsätzlich nicht bekannt gegeben werden.

Fragen nach dem HIV-Status sind nicht pauschal zulässig. Entscheidend ist der konkrete Bezug zur Tätigkeit.

Betriebsärzt:innen unterliegen der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht. Das Ärztegesetz sieht davon nur bestimmte Ausnahmen vor.

Mehr dazu auch auf der Homepage des ÖGB.

Druckfähige Fotos von Martina Lackner HIER.