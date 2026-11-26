Wien (PK) -

Die Abgeordneten diskutierten heute im Wirtschaftsausschuss des Nationalrats auch den aktuellen Tätigkeitsbericht der E-Control Austria. Deren Vorstand Alfons Haber stand für die zahlreichen Fragen als Auskunftsperson Rede und Antwort. Diese drehten sich um die Zukunft des Gasnetzes, die Integration erneuerbarer Energien und generell um mögliche rechtliche Schritte im Arbeitsbereich der Regulierungsbehörde. Der Bericht wurde schließlich einstimmig zur Kenntnis genommen.

Auch diskutierten die Abgeordneten mehrere Initiativen von FPÖ und Grünen zu Energiefragen. So treten beide Fraktionen in Anträgen für die Umsetzung von Empfehlungen aus einer Branchenuntersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde zum Thema Fernwärme ein. Die Freiheitlichen fordern zudem die Prüfung überteuerter Strom- und Gasangebote und treten für die Halbierung der Mineralölsteuer bei Treibstoffen, die Abschaffung der CO2-Bepreisung sowie für eine Senkung der Elektrizitätsabgabe ein. Die Grünen wiederum mahnen eine "faire" Besteuerung von Übergewinnen von Energieunternehmen ein.

E-Control Tätigkeitsbericht thematisiert höheren Stromverbrauch 2025

Im Jahr 2025 hat sich im Vergleich zu den vorhergehenden Krisenjahren der Strom- und Gasmarkt wieder etwas erholt, ist dem Tätigkeitsbericht der E-Control Austria zu entnehmen (III-401 d.B.). Trotz schwieriger geopolitischer Entwicklungen habe es 2025 keine Versorgungsprobleme mit der Strom- oder Gasversorgung gegeben, dennoch sei das Jahr von Krisenbewältigung geprägt gewesen, sagte der Vorstand der E-Control Alfons Haber im Ausschuss. Das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) habe zudem eine neue Tarifstruktur ermöglicht.

Der Stromverbrauch stieg 2025 um 2,5 % gegenüber 2024. Unter Berücksichtigung der Pumpspeicherung stieg er in diesem Zeitraum um 3 %. Von den 2.250 GWh Mehrverbrauch entfallen 513 GWh auf Pumpspeicherung, 45 GWh auf Kraftwerks-Eigenbedarf und Transportverluste sowie 1.692 GWh auf elektrischen Endverbrauch. Die energetische Bedarfsdeckung aus erneuerbaren Energien belief sich 2025 auf 77,9 %. Außerdem wurde Österreich im Berichtsjahr mit 4,1 TWh wieder zum Netto-Importeur. Auch der Gasverbrauch stieg gegenüber 2024. Aufgrund des höheren Bedarfs für Wärme- und Stromerzeugung von Februar bis April und im Oktober wurden 6.337 GWh bzw. 8,3 % mehr an Gas benötigt. Die Verfügbarkeit der Stromversorgung war laut E-Control auch 2024 wieder "sehr gut". So betrugen die ungeplanten Versorgungsunterbrechungen exklusive regional außergewöhnlicher Ereignisse 23,41 Minuten. Die absolute Anzahl aller ungeplanten Ausfälle sank im Vergleich zu 2023.

Laurenz Pöttinger (ÖVP) drückte ebenso wie seine Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen Dank und Wertschätzung für die Arbeit der E-Control aus. Paul Hammerl (FPÖ) brachte das Thema Energiegemeinschaften zur Sprache. Alfons Haber sagte dazu, dass ein wesentlicher Mehrwert dieser Gemeinschaften darin liege, dass sie Menschen dazu anregen, sich intensiver mit dem Thema Energie auseinanderzusetzen.

Lukas Hammer (Grüne) wies darauf hin, dass die Zahl der Gasnetzanschlüsse "zum Glück" rückläufig sei und wollte von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer wissen, wann mit dem neuen Gaswirtschaftsgesetz für die Redimensionierung des Gasnetzes zu rechnen sei. Der Fachentwurf des Gesetzes sei "im Finale", berichtete Hattmannsdorfer. Geplant sei dazu nun noch ein weiterer Workshop mit den Stakeholdern. Auf ein genaues Datum, wann das Gesetz vorgelegt werde, wolle er sich daher noch nicht festlegen, so der Wirtschaftsminister.

Auch Paul Hammerl (FPÖ) thematisierte die Stilllegung von Gasnetzen und wollte wissen, wie sich diese auf die Abschreibungsdauer und die Netzkosten auswirke. Die Abschreibungsdauer habe sich bereits verkürzt, sagte Haber und wies darauf hin, dass regionale Stilllegungskonzepte in Abstimmung mit den Kundinnen und Kunden nötig sein werden. Ebenso würden alternative Nutzungen abgewogen.

Nach Kommunikationsmaßnahmen zur Systemnutzungsentgelte-Verordnung fragte Lukas Hammer (Grüne), denn diese könnte zu sehr hohen Kosten führen. Alois Schroll betonte, dass sichergestellt werden müsse, dass diese "nicht als Bestrafung" wahrgenommen werde. Karin Doppelbauer (NEOS) ging darauf ein, dass diese auf Leistungsspitzen ausgerichtet sei und es wohl kein Haushalt schaffen werde, diese zu vermeiden. Alfons Haber sagte, dass es beim Thema Systemnutzung um Verursachergerechtigkeit gehe und dies keinen neuen Ansatz darstelle. Denn diesen gebe es in der Industrie bereits seit 25 Jahren. In Jahresabrechnungen würde grafisch gut ersichtlich gemacht, ob die Kosten mehr oder weniger geworden seien, zudem gelte es, in vielen Gesprächen gut darüber zu informieren, so Haber.

Paul Hammerl (FPÖ) wollte außerdem wissen, ob es nicht Aufgabe der E-Control sei, Tarife, die im ersten Jahr mit hohen Rabatten angeboten werden und im Folgejahr zu hohen Kosten führen, nicht zuzulassen. Haber verwies auf den Tarifkalkulator der E-Control, der "millionenfach angeklickt" werde sowie auf die Möglichkeit zur Vertragskündigung, wenn ein Angebotszeitraum endet. Allerdings seien Rabattangebote mitunter nicht immer ganz klar und verständlich formuliert, räumte Haber ein.

FPÖ und Grüne fordern Verbesserungen im Fernwärmemarkt

Sowohl die Freiheitlichen als auch die Grünen haben infolge einer Branchenuntersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde zum Thema Fernwärme Anträge vorgelegt, mit denen sie die Umsetzung der daraus entstandenen Empfehlungen fordern. So bemängelt FPÖ-Mandatar Paul Hammerl, dass die Fernwärme zwar das meist genutzte Heizsystem sei, aber dennoch keiner Regulierung unterliege (1101/A(E)). Die Kundinnen und Kunden hätten dies über die stark gestiegenen Preise in den vergangenen Jahren "teuer bezahlt". Da der Wettbewerb als Korrektiv fehle, brauche es klare Regeln. So soll der FPÖ nach etwa ein bundeseinheitlicher und vereinfachter Rechtsrahmen mit Mindestrechten und mehr Transparenz für Kundinnen und Kunden sowie mit klaren Rechten und Pflichten für alle Beteiligten bis hin zu Contractoren und Messdienstleistern geschaffen werden.

Immer mehr Haushalte werden mit Fernwärme versorgt, zuletzt hätten sich aber Beschwerden über hohe Preise, nicht nachvollziehbare Vorschreibungen sowie schwer verständliche Preisanpassungsklauseln gehäuft, thematisierte auch Lukas Hammer (Grüne) (1092/A(E)). Bei der Branchenuntersuchung seien zwar keine Hinweise auf missbräuchliche Preiserhöhungen gefunden worden, es sei aber etwa die mangelnde Transparenz, wie schwer durchschaubare Verträge und Rechnungen, bemängelt worden. Hammer fordert daher, dass die Empfehlungen in den Bereichen Wettbewerb, Kontrolle und rechtliche Rahmenbedingungen geprüft werden sollen.

Melanie Erasim (SPÖ) sprach sich in der Begründung ihres Vertagungsantrags, der mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS angenommen wurde, für eine intensive Auseinandersetzung mit den BWB-Empfehlungen aus.

Freiheitliche fordern Prüfung überteuerter Strom- und Gasangebote

In der Minderheit blieb heute im Ausschuss mit den Stimmen von FPÖ und Grünen eine wieder aufgenommene Initiative der Freiheitlichen gegen überteuerte Strom- und Gasangebote (686/A(E)). Stromanbieter würden bei ihren Preisangeboten immer stärker auf Rabattmodelle zurückgreifen, argumentieren darin die FPÖ-Abgeordneten Paul Hammerl und Axel Kassegger. Mit Rabatten von bis zu 70 % im ersten Vertragsjahr würden Kundinnen und Kunden in letztlich massiv teure Tarife gelockt. Sie fordern daher die Überprüfung dieser Preise über Instrumentarien aus dem Preisgesetz.

FPÖ für Halbierung der Mineralölsteuer bei Treibstoffen und Abschaffung der CO2-Bepreisung

Die FPÖ schlägt in einem Gesetzesantrag (1017/A) vor, die CO2-Bepreisung abzuschaffen und die Mineralölsteuer von Anfang Oktober bis Ende Dezember zu halbieren. Angesichts steigender Treibstoffpreise sei "Feuer am Dach", begründet Abgeordneter Paul Hammerl die Initiative. Im Ausschuss sprach er sich für diese Entlastung aus und sah auch Handlungsbedarf bei Heizöl.

Karin Doppelbauer (NEOS) hingegen kritisierte die Initiative aufgrund der "nicht vorhandenen Gegenfinanzierung". Der Antrag wurde schließlich mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS vertagt.

FPÖ für Senkung der Elektrizitätsabgabe zur Entlastung von Industrie und Bevölkerung

Die hohen Energiekosten würden die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft massiv unter Druck setzen, kritisiert Paul Hammerl (FPÖ) in einem Entschließungsantrag (1102/A(E)). Für zahlreiche Betriebe würden die Energiepreise mittlerweile darüber entscheiden, ob in Österreich noch investiert und produziert wird oder ob Wertschöpfung ins Ausland abwandert. Ein wesentlicher Hebel zur Senkung der Energiekosten wären Steuern und Abgaben auf Energie. Die Ende 2026 auslaufende Senkung der Elektrizitätsabgabe soll den Freiheitlichen nach, unbefristet auf das unionsrechtlich zulässige Mindestmaß gesenkt werden.

Lukas Hammer (Grüne) unterstützte im Ausschuss die Senkung der Elektrizitätsabgabe als Incentive zum Umstieg auf Strom. Als mögliche Gegenfinanzierung nannte er die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen.

Reinhold Binder (SPÖ) kritisierte die fehlende Gegenfinanzierung dieser Maßnahme. Sein Antrag auf Vertagung wurde mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS angenommen.

Grüne fordern im Sinne der Energiewende, Übergewinne "fair" zu besteuern

Die Grünen-Abgeordneten Jakob Schwarz und Leonore Gewessler fordern mittels Entschließungsantrag, dass die Energiekrisenbeiträge überarbeitet und zu einer technologieoffenen Übergewinnsteuer für Energieunternehmen zusammengeführt werden sollen (1177/A(E)). Diese würden aktuell Technologien diskriminieren und damit werde die Investitionstätigkeit der Windkraftbranche gehemmt, kritisieren sie. Den Grünen nach soll eine neue Regelung daher künftig auf den steuerpflichtigen Gewinn abstellen. Gleichzeitig sollte der stark gekürzte Investitionsabsetzbetrag wieder aufgewertet werden und der Vertrieb, und nicht wie bisher nur die Ebene der Erzeuger, einbezogen werden. Darüber hinaus sollte eine Übergewinnsteuer alle Energieträger berücksichtigen, also auch bisher unberücksichtigte Energieträger wie Fernwärme oder Gas. Es sei an der Zeit, über eine "faire" Übergewinnsteuer zu entscheiden, betonte Lukas Hammer (Grüne) im Ausschuss.

Andreas Ottenschläger (ÖVP) begründete seinen Antrag auf Vertagung, der mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS angenommen wurde, damit, dass man eine Evaluierung sowie die aktuell laufende Prüfung des Energiekrisenbeitrags-Strom durch den Verfassungsgerichtshof abwarten wolle. (Schluss Wirtschaftsausschuss) pst/bea