Wien (PK) -

Die Koalitionsfraktionen haben heute im Wirtschaftsausschuss des Nationalrats mehrere Initiativen auf den Weg gebracht, mit denen Unternehmen und Haushalte bei hohen Strompreisen künftig besser unterstützt werden sollen. So soll zur Entlastung im Falle von hohen Großhandels- und Endkundenpreisen künftig der Strompreiskrisenmechanismus für niedrigere Strompreise aktiviert werden können. Mit der Einführung des Industriestroms wiederum soll insbesondere die energieintensive Industrie in den kommenden drei Jahren 2027-2029 bei den Strompreisen entlastet und so deren internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Mit der Novellierung des Standortabsicherungsgesetzes sollen bestimmte Branchen weiterhin einen Ausgleich für jene Strompreiskostenanteile erhalten, die auf die Einpreisung von Emissionszertifikaten zurückzuführen sind. Bei beiden Förderschienen sollen die Betriebe zu Investitionen in die Energieeffizienz und Dekarbonisierung verpflichtet werden. Ebenfalls grünes Licht gaben die Abgeordneten für Änderungen des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes und des Ökostromgesetzes. Damit sollen unter anderem systemdienliche Stromspeicher künftig verstärkt gefördert werden.

Aufgrund von Verfassungsbestimmungen beim Strompreiskrisenmechanismus und bei den Änderungen des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes und des Ökostromgesetzes ist für diese Beschlüsse im Nationalratsplenum die Zustimmung von mindestens einer der beiden Oppositionsfraktionen notwendig. Dazu sollen weitere Gespräche geführt werden, wie im Ausschuss von mehreren Seiten betont wurde.

Strompreiskrisenmechanismus soll Betriebe und Haushalte bei hohen Strompreisen entlasten

Um volatilen und stark steigenden Energiepreisen wie in den vergangenen Jahren künftig besser begegnen zu können, hat die Koalition ein Strompreiskrisenmechanismus-Gesetz vorgelegt (736 d.B.). Damit soll für den Fall eines künftigen Krisenfalls mit hohen Großhandels- und Endkundenpreisen ein Entlastungsmechanismus aktiviert werden können, der auf zwei Säulen beruht. So sollen zum einen die Energiepreise von Haushaltskunden mit einem Arbeitspreis von maximal 10 ct/kWh netto für ein Verbrauchskontingent von 2.900 kWh pro Haushalt und Kalenderjahr begrenzt werden. Für alle sonstigen Endkunden soll zum anderen eine einheitliche, verbrauchsbezogene Gutschrift von mindestens 2 ct/kWh vorgesehen werden. Damit sollen krisenbedingte Belastungen abgefedert und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sowie die Leistbarkeit der Stromversorgung während einer Strompreiskrise sichergestellt werden. Die Regierungsvorlage wurde heute im Ausschuss mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS angenommen. Für den Beschluss ist im Nationalratsplenum aufgrund einer Verfassungsbestimmung eine Zweidrittelmehrheit nötig.

Man habe aus der Vergangenheit gelernt und stelle sich im Falle steigender Strompreise "schützend" vor die Menschen und die Betriebe, sagte Christoph Stark (ÖVP).

Er hoffe, dass man den Strompreiskrisenmechanismus niemals brauchen werde, aber wenn, sei es gut, dass man vorgesorgt habe, erklärte Alois Schroll (SPÖ). Mit diesem werde ein "Schutzschirm" bei stark steigenden Strompreisen geschaffen, der eine Entlastung direkt über die Stromrechnung bringe.

Es seien noch "viele offene Fragen zu klären", sagte Lukas Hammer (Grüne) und setzte auf die weiteren Verhandlungsgespräche mit der Koalition. Für ihn stehe die Finanzierung auf "relativ wackligen Beinen" und es sei die Frage, ob diese überhaupt ausreiche, kritisierte Hammer.

Auch Paul Hammerl (FPÖ) hinterfragte, ob das Finanzierungsmodell über die Erlöse aus dem Energiekrisenbeitrag-Strom halten werde. So prüfe der Verfassungsgerichtshof momentan dessen Verfassungsmäßigkeit.

Ein Experte des Ressorts versicherte Hammerl auf eine Nachfrage, dass die Regelung dafür sorgen werde, dass der Mechanismus bei den Stromkundinnen und -kunden ankomme.

Energieintensive Betrieben sollen mit Industriestrompreis unterstützt werden

Zur Entlastung energie- und handelsintensiver Branchen vor hohen Strompreisen hat die Koalition ein Industriestrompreisgesetz und eine Verlängerung sowie Änderung des Standortabsicherungsgesetzes 2025 vorgelegt (738 d.B.). Darin ist die Einführung eines Industriestrompreises vorgesehen, mit dem die Stromkosten von Betrieben in diesem Bereich für die Jahre 2027-2029 unterstützt werden sollen. Dies soll deren internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessern und die Abwanderung von Produktionsstätten verhindern. Mit der Novellierung des Standortabsicherungsgesetzes 2025 soll dieses auf die Jahre 2027-2029 verlängert und an beihilferechtliche Vorgaben angepasst werden. Damit soll bestimmten Branchen weiterhin ein Ausgleich für jene Strompreiskostenanteile gewährt werden, die auf die Einpreisung von Emissionszertifikaten zurückzuführen sind. Bei beiden Förderschienen werden die Betriebe zu Investitionen in die Energieeffizienz und Dekarbonisierung verpflichtet.

FPÖ, ÖVP, SPÖ und NEOS stimmten für die gesamte Regierungsvorlage. Die Grünen sprachen sich in der getrennten Abstimmung nur für den Industriestrompreis, aber nicht für das Standortabsicherungsgesetz aus.

Die Industrie stehe aufgrund einer "extremen Kostenbelastung" vor großen Herausforderungen, erklärte Paul Hammerl (FPÖ) in der Debatte. Daher werde aufgrund unzureichender Rahmenbedingungen nicht mehr am Standort Österreich investiert. Hammerl sprach sich daher zur Unterstützung der Betriebe im internationalen Wettbewerb für eine höhere Kompensation aus.

Laurenz Pöttinger (ÖVP) betonte demgegenüber die Bedeutung der Regelung für den Wirtschaftsstandort, da energieintensive Betriebe aktuell sehr gefordert seien.

Die Bundesregierung komme ihrer Verantwortung nach und schütze energieintensive Betriebe, meinte Alois Schroll (SPÖ) und betonte, dass die unterstützten Betriebe eine Beschäftigungsgarantie abgeben müssten.

Karin Doppelbauer (NEOS) sprach von zwei "Herzensanliegen", die mit dieser Regierungsvorlage umgesetzt würden. So werde die Planungs- und Investitionssicherheit der Betriebe erhöht und der Abwanderung entgegengewirkt.

Lukas Hammer (Grüne) sprach von einer "nicht optimalen" Lösung. So könnten Unternehmen etwa nicht mit fixen Preisen rechnen. Zudem kritisierte der Abgeordnete am Standortabsicherungsgesetz, dass die Mindestinvestitionen in stromsparende und flexibilitätssteigernde Maßnahmen von bisher 80 % auf nunmehr 50 % des gewährten Förderbetrags reduziert würden.

Änderungen des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes bringen verstärkte Förderung von Stromspeichern

Mittels Antrag haben die Koalitionsfraktionen mehrere Änderungen des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes und des Ökostromgesetzes 2012 eingebracht (1195/A). So sind in der von Laurenz Pöttinger (ÖVP), Alois Schroll (SPÖ) und Karin Doppelbauer (NEOS) vorgelegten Initiative unter anderem Anpassungen bei der Förderung von Photovoltaik-Anlagen und Stromspeichern vorgesehen. Dadurch soll künftig eine bessere Integration der erneuerbaren Energien in die Stromnetze erreicht werden, indem unter anderem etwa systemische Effekte der Stromspeicher vorausgesetzt werden. Weiters sollen bei den Investitionszuschüssen auch multifunktionale PV-Anlagen - wie etwa auf Parkplätzen - erfasst werden. Weitere der zahlreichen Regelungen betreffen unter anderem auch die Erneuerbaren-Förderpauschale, deren Höhe künftig per Verordnung festgelegt werden kann.

Der Antrag wurde mit der Stimmenmehrheit von ÖVP, SPÖ und NEOS angenommen. Für den Beschluss ist im Nationalratsplenum aufgrund einer Verfassungsbestimmung die Zustimmung von mindestens einer der beiden Oppositionsfraktionen zum Erreichen der Zweidrittelmehrheit nötig.

Angesichts der Empfehlungen aus dem Evaluierungsbericht des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes hätte er sich mehr Änderungen erwartet, kritisierte Paul Hammerl (FPÖ) und forderte deren "schnellstmögliche" Umsetzung. Milliarden würden jährlich durch Ineffizienz im Stromnetz verschwinden, bemängelte er weiters und forderte Maßnahmen im Sinne des Wirtschaftsstandortes und der Arbeitsplätze. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer kündigte in Reaktion auf Hammerl eine weitere und größere Novellierung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes an, bei der auch Erkenntnisse des Evaluierungsberichts erfasst werden sollen.

Laurenz Pöttinger (ÖVP) warb bei FPÖ und Grünen für deren Zustimmung und sprach angesichts der vorgesehenen Maßnahmen wie der Förderung von Speichern oder dem Bürokratieabbau von einem "wichtigen Schritt".

Alois Schroll (SPÖ) befand Regelungen, wie den Fokus auf Batteriespeicher und den Made in Europe Bonus, als wichtige Schritte.

Lukas Hammer (Grüne) sah Diskussionsbedarf für eine Zustimmung, aufgrund "zu vieler ungeklärter Fragen". So kritisierte er die grundsätzliche Abschaffung der PV-Förderung. Ebenso bemängelte Hammer, dass ein Erneuerbare-Gas-Gesetz ebenso wenig vorgelegt worden sei wie Nachfolgetarife für Biogasanlagen. Die Förderung von Speichern für bestehende PV-Anlagen befürwortete der Abgeordnete. (Fortsetzung Wirtschaftsausschuss) pst