Wien (PK) -

Die Flugabgabe war heute nicht nur Thema im Verkehrsausschuss, sondern auch im Wirtschaftsausschuss des Nationalrats. Ein Gesetzesantrag mit dem die Freiheitlichen die Abschaffung der Abgabe forderten, wurde im Wirtschaftsausschuss von den Koalitionsparteien mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen dazu vertagt.

Ebenfalls vertagt wurden Initiativen von FPÖ und Grünen hinsichtlich Reformen in der Wirtschaftskammer, zur Abschaffung des Österreich-Preisaufschlags und zur Ausweitung der "Automaten-Ausnahme" im Öffnungszeitengesetz.

Abgelehnt wurden zudem zwei Entschließungsanträge der Freiheitlichen. Diese betrafen die Forderung nach einer steuerrechtlichen Gleichstellung von Eigen- und Fremdkapital sowie nach einer Verbesserung der Zahlungsmoral des Bundes gegenüber Unternehmen.

FPÖ fordert Abschaffung der Flugabgabe

Mit einem Gesetzesantrag sprachen sich die Freiheitlichen für die ersatzlose Abschaffung der Flugabgabe aus (1192/A). Es gelte, die Kostenbelastung der Passagiere zu reduzieren, Regionalflughäfen zu entlasten, die internationale Anbindung zu sichern und die Attraktivität des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Österreich zu stärken, ist dem Antrag zu entnehmen. Die Flugabgabe habe zu einer Deattraktivierung des Luftfahrtstandortes geführt und sei ein "massiver Wettbewerbsnachteil", sagte Barbara Kolm (FPÖ) im Ausschuss. Als Gegenfinanzierung würde es auf der Ausgabenseite Einsparmöglichkeiten geben, meinte sie und betonte, dass auch die durch die Flugabgabe entgangene Wertschöpfung zu berücksichtigen sei und es um die Sicherung von Arbeitsplätzen ginge.

Auf Regierungsebene werde über eine Adaptierung der Flugabgabe verhandelt, eine gänzliche Abschaffung werde angesichts der "desaströsen Budgetlage" nicht möglich sein, sagte Melanie Erasim (SPÖ). Je niedriger die Flugabgabe künftig ausfallen werde, desto besser für den Standort, meinte Kurt Egger (ÖVP) und verwies auf die derzeit laufenden Gespräche. Er zeigte sich zuversichtlich, dass es bald zu einer Lösung kommen werde.

Elisabeth Götze (Grüne) betonte, dass ihre Fraktion diesen FPÖ-Antrag "stark zurückweise" und forderte "mehr Kostengerechtigkeit" in der Luftfahrt.

Grüne für Begrenzung der Kammerumlagen und Rücklagen

Einen Initiativantrag haben die Grünen für eine Gesetzesänderung im Wirtschaftskammergesetz vorgelegt (1009/A). Demnach sollen die Kammerumlagen für die Wirtschaftskammermitglieder begrenzt werden. Sie sollen nur in jener Höhe erfolgen dürfen, die zur Deckung der "den notwendigen Organisationen der gewerblichen Wirtschaft erwachsenden Aufwendungen" und zur Bildung "angemessener Rücklagen" erforderlich ist. Rücklagen, die einen angemessenen Umfang übersteigen, seien an die Mitglieder nach Maßgabe ihrer vorjährigen Umlagen zurückzuerstatten. Die Höhe der Rücklagen solle aus ihrer Sicht nur die unbedingt notwendigen Mittel für die Weiterführung des laufenden und notwendigen Betriebs in Krisenzeiten sowie zur Bedeckung konkreter, für den Betrieb unbedingt notwendiger Vorhaben umfassen.

Mit einem weiteren Entschließungsantrag fordern die Grünen eine Novellierung des Wirtschaftskammergesetzes (1036/A(E)). Ziel sei unter anderem eine spürbare Reduktion der strukturellen Komplexität der Wirtschaftskammerorganisation.

Elisabeth Götze (Grüne) zufolge habe die Wirtschaftskammer massive Rücklagen angehäuft. Zugleich seien Unternehmenspleiten zu erwarten. Eine Auflösung der Rücklagen sei daher zugunsten einer Absenkung der Grundumlagen dringend nötig. Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) verwies darauf, dass der Reformprozess in der Wirtschaftskammer mit der neuen WKO-Präsidentin gerade umgesetzt werde. Das sei daher ohnehin am Laufen, und es würden die Rechnungshof-Empfehlungen umgesetzt - hier gelte es, nicht "reinzufunken". Auch Ausschussvorsitzende Tanja Graf (ÖVP) unterstrich, dass in dem Reformprozess in der Wirtschaftskammer schon sehr vieles innerhalb von nur zehn Monaten geschafft worden sei. Karin Doppelbauer (NEOS) sah das differenzierter. Die Bemühungen der Wirtschaftskammer seien erste Schritte - aus ihrer Sicht gebe es aber durchaus noch Arbeit in der Wirtschaftskammer zu erledigen. Die vorliegenden Forderungen sollten aus ihrer Sicht weiter diskutiert werden. Götze meinte, dass die Wirtschaftskammer es nicht schaffen würde, sich selbst zu erneuern. Daher sei es dringend nötig, sich das Gesetz "vorzunehmen". Beide Anträge wurden mit den Stimmen der Koalitionsparteien vertagt.

Reformprozess in der Wirtschaftskammer

Ein Ende des "Wirtschaftsbund-Postenschachers" forderte die FPÖ mit einem Entschließungsantrag (1188/A(E)) in dem sie auf den Bericht des Rechnungshofs "Funktionärinnen und Funktionäre, Personal und Bezüge der Wirtschaftskammern - Wirtschaftskammer Österreich" hinwies. Ebenso gelte es die vom "Rechnungshof aufgezeigten Missstände und Kritikpunkte" in Zusammenhang mit Haushaltsführung und Rücklagenbildung der Wirtschaftskammern zu beseitigen (1189/A(E)), lautete die Forderung eines weiteren Entschließungsantrags der FPÖ. Michael Fürtbauer (FPÖ) führte im Ausschuss zahlreiche Kritikpunkte an, beispielsweise hinsichtlich Postenbesetzungen und hoher Gagen.

Kurt Egger (ÖVP) betonte, dass bereits beim vorangegangenen Tagesordnungspunkt auf den laufenden Reformprozess in der Wirtschaftskammer und die Anstrengungen der vergangenen Monate eingegangen worden sei. Der Reformprozess sei noch nicht abschlossen, denn es handle sich dabei um einen "Marathon". Er stellte daher zu beiden Tagesordnungspunkten Vertagungsanträge.

Michael Fürtbauer (FPÖ) kritisierte, dass im Reformprozess die Ideen der Freiheitlichen Wirtschaft nicht umgesetzt würden und diese daher den Reformprozess verlassen habe. Ausschussvorsitzende Tanja Graf entgegnete, dass unterschiedliche Meinungen auch zu einem Reformprozess gehören und sie sich gegenseitigen Respekt innerhalb der Reformgruppe wünsche und der Prozess nicht verlassen werden sollte.

Elisabeth Götze (Grüne) sagte, dass ihre Fraktion mit großen Hoffnungen in den Reformprozess gegangen sei, jedoch alle Vorschläge "abgeschmettert" worden seien. Aus ihrer Sicht gebe es großen Handlungsbedarf, unterstrich sie.

Grüne gegen Österreich-Preisaufschlag und für "zukunftsfitte" Öffnungszeiten

Weiters befasste sich der Ausschuss mit zwei wiederaufgenommenen Anträgen der Grünen, die neuerlich vertagt wurden. So forderten die Grünen Wettbewerbsverzerrungen und den "Österreich-Preisaufschlag" zu beenden sowie die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) zu stärken (479/A(E)). Die Regierung solle sich auf EU-Ebene für die Abschaffung des "Österreich-Preisaufschlags" stark machen, unterstrich Elisabeth Götze (Grüne).

Christoph Matznetter (SPÖ) sagte, dass die Regierung an Verbesserungen bei der Bundeswettbewerbsbehörde arbeite und stellte den Vertagungsantrag. Christoph Pramhofer (NEOS) wies im Zusammenhang mit dem "Österreich-Preisaufschlag" auf hohe Kosten im Einzelhandel im Österreich aufgrund der starken Filialdichte und hohen Steuerlast hin. Diese Faktoren seien "hochproblematisch" und daher würde man sich diese "genau anschauen".

Weiters forderten die Grünen eine Gesetzesänderung, mit der die bestehende "Automaten-Ausnahme" im Öffnungszeitengesetz entsprechend ausgeweitet werden soll (377/A(E)). Gerade in ländlichen Gebieten gebe es nur wenige Lebensmittelvollsortimenter, sagte Elisabeth Götze (Grüne). Damit die Bevölkerung auch am Wochenende mit Lebensmitteln versorgt werden kann, sollten aus ihrer Sicht Dorfboxen und SB-Läden auch außerhalb des Öffnungszeitengesetzes zugänglich sein.

Eine Liberalisierung der Öffnungszeiten würde der Wirtschaft gut tun, sagte Christoph Pramhofer (NEOS). Da es nur wenig Konkurrenz im österreichischen Lebensmittelhandel gebe, sei es aus seiner Sicht wichtig, neue Möglichkeiten zu schaffen. Er wies auf interne Verhandlungen hin und stellte den Vertagungsantrag.

Michael Fürtbauer (FPÖ) meinte, dass seine Fraktion die Forderung grundsätzlich unterstützen würde und sprach sich generell für Vereinfachungen beim den gesetzlichen Regelungen für Öffnungszeiten aus.

Ihre Ablehnung für die Liberalisierung von Öffnungszeiten drückte Barbara Teiber (SPÖ) aus. Dreiviertel der Konsumentinnen und Konsumenten würden längere Öffnungszeiten im Handel laut Studien ablehnen, sagte sie und wies als Gewerkschaftsvorsitzende auf die Vertretung der Beschäftigten hin.

Steuerrechtliche Gleichstellung von Eigen- und Fremdkapital

Zwei Anträge der Freiheitlichen blieben in der Minderheit. Im Sinne einer Stärkung der Eigenkapitalbasis österreichischer Unternehmen sprach sich die FPÖ für eine steuerrechtliche Gleichstellung von Eigen- und Fremdkapital aus (716/A(E)). Unter anderem sollte es den Freiheitlichen zufolge die Möglichkeit eines Steuerabzugs für fiktive Eigenkapitalzinsen geben, da auch Zinsen für Fremdkapital steuerlich absetzbar seien. Es gelte, bei den Unternehmen in Form von Eigenkapital ein "Ufer" gegen Verschuldung zu schaffen, so Barbara Kolm (FPÖ). Andreas Ottenschläger (ÖVP) und Christoph Pramhofer (NEOS) würden sich dem inhaltlich anschließen können, wie sie sagten. Im Moment seien aber die budgetären Voraussetzungen dafür nicht gegeben. Ottenschläger wies aber etwa auf Entbürokratisierungsmaßnahmen und Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Betriebe hin, um die man sich nun kümmere. Christoph Matznetter (SPÖ) wandte ein, dass eben nicht die Klein- und Mittelbetriebe von den Forderungen profitieren würden. Er würde sich eher dafür aussprechen, dass von den Unternehmen mehr reinvestiert wird anstatt Gewinne auszuschütten. Auch Elisabeth Götze (Grüne) sieht die Forderung kontraproduktiv, da damit eher jene unterstützt würden, die bereits Eigenkapital haben.

Der Geschäftsverkehr von öffentlichen Stellen an Unternehmen müsse sich außerdem an ein Zahlungsziel von 30 Tagen halten, fordert die FPÖ mit einem weiteren Antrag (717/A(E)). Die durchschnittliche Zahlungsdauer habe sich aber etwa beim Bund auf 36 Tage erhöht. Die Leidtragenden dieser Entwicklung seien die Unternehmen, so die FPÖ. Es gelte sicherzustellen, dass künftig Rechnungen von heimischen Unternehmen an den Bund so rasch wie möglich, zumindest jedoch innerhalb von 30 Tagen, beglichen werden, so Barbara Kolm (FPÖ). Christoph Pramhofer (NEOS) wies auf Maßnahmen wie etwa zur Entbürokratisierung hin, die ohnehin bewirken würden, dass die Dauer sinken werde. Christoph Stark (ÖVP) schloss sich dem an und warf ein, dass der Staat ein verlässlicher Zahler sei und dass das auch einen Wert habe. (Fortsetzung Wirtschaftsausschuss) bea/mbu