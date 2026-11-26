Wien (PK) -

Frühere Krisen wie die COVID-19-Pandemie haben gezeigt, dass der EU-Binnenmarkt und Lieferketten beeinträchtigt sein können. Mehrere EU-Regelungen sollen nun sicherstellen, dass der Binnenmarkt in Krisenzeiten normal funktioniert und krisenrelevante Waren -beispielsweise Schutzausrüstungen, Geräte und Maschinen - besser verfügbar sind. Ein neues Binnenmarkt-Notfall- und Resilienzgesetz soll jene Maßnahmen umsetzen, für die das Wirtschaftsressort zuständig ist. So soll es im Krisenfall eigene Notfallverfahren für bestimmte krisenrelevante Waren geben, wenn der entsprechende "Notfallmodus für den Binnenmarkt" auf EU-Ebene aktiviert wird. Durch diese Notfallverfahren sollen solche Waren im Krisenfall schneller und leichter zur Verfügung stehen können. Im Wirtschaftsausschuss stimmten heute ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne für das Vorhaben. Die FPÖ meinte, dem in dieser Form nicht zustimmen zu können.

Einstimmig hat sich der Ausschuss dafür ausgesprochen, dass die Betrieblichen Vorsorgekassen - ebenso wie bereits die Pensionskassen - keine Gewerbeberechtigung mehr benötigen sollen. Zwei EU-Wirtschaftsabkommen - mit Ghana sowie mit Staaten des südlichen Afrika - schickten die Abgeordneten außerdem mit den Stimmen der Koalitionsparteien ins Plenum. Um Wirtschaftsförderungen wiederum drehte sich die Debatte über den Bericht zum ERP-Jahresprogramm 2025, der einstimmig zur Kenntnis genommen wurde.

Verfahren bei EU-Notfallmodus im Krisenfall

Konkret geht es bei den Regelungen für die Notfallverfahren (648 d.B.) um die Bewertung der Konformität der Produkte sowie um Ausnahmegenehmigungen für entsprechende Waren und um die Marktüberwachung dafür. In den Ausnahmeverfahren müssten jedenfalls alle sektorspezifischen Produktanforderungen sichergestellt sein, so die Erläuterungen. Statt der CE-Kennzeichnung bzw. Pi-Kennzeichnung soll es etwa bei vorübergehend genehmigten Geräten eigene Kennzeichnungspflichten geben. Die Zuständigkeit für diese Verfahren soll an das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) übertragen werden.

Reinhold Binder (SPÖ) betonte, es sei wichtig und notwendig, dass Zuständigkeiten und Abläufe im Krisenfall geklärt seien. Man habe aus der Vergangenheit gelernt, aber Resilienz sei auch ein Zukunftsthema, so Christoph Stark (ÖVP). Barbara Kolm (FPÖ) meinte, einem Notfallsrecht mit eingebauter Option für eine Preisregulierung könne sie nicht zustimmen, daher seien die Freiheitlichen beim Beschluss in dieser Form nicht dabei.

Gewerberechtliche Anpassung zu Betrieblichen Vorsorgekassen

Gemeinsam mit der jüngst im Nationalrat beschlossenen "Aktivpension" wurden auch Änderungen bei der betrieblichen Altersvorsorge ("Abfertigung Neu") auf Schiene gesetzt. Unter anderem sollen in diesem Zusammenhang die Betrieblichen Vorsorgekassen (BV-Kassen) ihre bisherige Stellung als Sonderkreditinstitute verlieren und nur noch der Aufsicht der FMA und nicht mehr den Bestimmungen des Bankwesengesetzes unterliegen. Die Koalition hat dazu nun auch eine Änderung der Gewerbeordnung vorgelegt (1062/A). Demnach sollen die BV-Kassen - ebenso wie bereits die Pensionskassen - insofern vom Anwendungsgebiet der Gewerbeordnung ausgenommen sein, dass sie keine Gewerbeberechtigung mehr benötigen sollen. Denn eine solche wäre angesichts der aktuellen Änderungen "objektiv sinnlos" und würde zu einer konfliktträchtigen Anwendbarkeit eines zusätzlichen Regimes führen, so die Erläuterungen. Laurenz Pöttinger (ÖVP) hob hervor, dass künftig die Aufsicht der BV-Kassen nur noch durch die FMA erfolgen soll. Einer Vermeidung von Doppelbürokratie könne sie immer zustimmen, so Barbara Kolm (FPÖ). Christoph Matznetter (SPÖ) wies darauf hin, dass darüber hinaus an einem umfangreicheren Gewerbepaket gearbeitet werde, etwa im Hinblick auf Erleichterungen bei bürokratischen Notwendigkeiten.

EU-Wirtschaftsabkommen mit Ghana und mit Staaten des südlichen Afrika

Ein Interims-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Ghana und der EU bzw. ihren Mitgliedstaaten (681 d.B.) soll Verschlechterungen im Zugang zum europäischen Markt entgegenwirken, die sich für Ghana durch das Auslaufen einer WTO-Ausnahmeregelung ergeben hätten. Es geht dabei sowohl um den Abbau von Handelshemmnissen als auch um Entwicklungszusammenarbeit. Durch die Gegenseitigkeit des Marktzugangs wird laut Erläuterungen auch den EU-Mitgliedstaaten ein wesentlich besserer Zugang zum ghanaischen Markt gewährt, was die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien stärken soll.

Das EU-Wirtschaftsabkommen mit sechs Mitgliedsländern der SADC-Staaten des südlichen Afrika (Southern African Development Community) betrifft die SADC-Länder Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia und Südafrika (729 d.B.). Ziel des Abkommens ist es laut Erläuterungen, Armut durch eine nachhaltige Handelspartnerschaft zu reduzieren und regionale Integration und verantwortungsvolle Staatsführung zu fördern. Die EU gewährt den SADC-Exporten seit dem ersten Tag der Anwendung zoll- und kontingentfreien Warenzugang zum EU-Markt, so die Erläuterungen. Im Gegenzug setzen die betreffenden SADC-Länder verschiedene Zollsenkungen für EU-Warenimporte um. Entwicklungszusammenarbeit soll außerdem dazu beitragen, die Ziele dieses Abkommens zu verwirklichen.

Afrika sei eine der dynamischsten Wirtschaftsregionen, so Christoph Pramhofer (NEOS). Es sei unheimlich wichtig, dass Österreich und Europa ihre wirtschaftlichen Interessen dort wahrnehmen. Ähnlich wie Christoph Matznetter (SPÖ) unterstrich auch Manfred Höfinger (ÖVP) die strategische und wirtschaftspolitische Bedeutung dieser Regionen.

Arnold Schiefer (FPÖ) wollte das Thema allerdings differenzierter betrachten. Man wisse, dass Chinas Kontakte etwa nach Ghana sehr stark seien und dort eine produzierende Industrie aufgebaut werden soll. Es stelle sich die Frage, ob man mit solchen Abkommen nicht Einfallstore für andere Produzenten aufmache. Elisabeth Götze (Grüne) wiederum bemängelte, dass moderne Handelspolitik anders aussehe. Es brauche Entwicklungszusammenarbeit und Armutsbekämpfung, das sehe sie in beiden Abkommen nicht.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer meinte gegenüber Schiefer, dass er seinen Rückschluss nicht teile. In Zeiten des Protektionismus und der Übersubventionierungen sein man gezwungen, neue Partner in der Welt zu finden. Hintergrund der Afrikastrategie sei, dass man in Summe dem afrikanischen Kontinent bisher nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt habe. Eine Analyse habe aber ein deutliches Exportpotenzial ergeben. Er sei fest überzeugt, dass man mit Afrika mehr machen müsse, etwa auch im Hinblick auf dort vorkommende Rohstoffe. Darüber hinaus werde auch alles unternommen, um geopolitisch einen Entwicklungsbeitrag zu leisten.

ERP-Jahresprogramm 2025 nahezu ausgeschöpft

Bei den Wirtschaftsförderungen des ERP-Fonds (ERP = European Recovery Program) handelt es sich um niedrig verzinste Kredite mit mehrjährigen tilgungsfreien Zeiträumen im Bereich Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen sowie Tourismus und Land- und Forstwirtschaft. 96,6 % der Zusagen und 78,7 % der Finanzierungsleistungen für Projekte gingen laut Jahresbericht des ERP-Fonds für das Jahr 2025 (III-412 d.B.) an kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Konkret wurden 873 Projekte im Jahr 2025 seitens des ERP-Fonds mit Kreditzusagen von 465,2 Mio. Ꞓ unterstützt. Im zweiten Halbjahr 2025 sei die Nachfrage nach ERP-Krediten deutlich gestiegen, wodurch das ERP-Jahresprogramm nahezu vollständig ausgeschöpft worden sei. Für junge Unternehmen seien ERP-Kredite mit besonders günstigen Konditionen zur Verfügung gestanden. Auch Betriebe, die vom Hochwasser 2024 betroffen waren, erhielten laut Bericht rasch zugängliche Kredite mit Sonderkonditionen zur Schadensbehebung und zum Wiederaufbau.

Der Fokus des ERP-Jahresprogramms 2025 sei auf Wachstumsprojekten zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sowie auf innovativen Investitionen gelegen, die zur Erreichung von Klima- und Ökologisierungszielen beitragen und damit den Green Deal unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt betraf Investitionen in die digitale Transformation. Zusätzlich wurden qualifizierte Beteiligungsübernahmen finanziert, um Unternehmensnachfolgen abzusichern.

Aus Sicht von Christoph Pramhofer (NEOS) ist der Bericht erfreulich, zumal die Mittel für diese günstigen Kredite ausgeschöpft werden konnten. Man habe damit über 1.500 Arbeitsplätze schaffen und rund 18.000 Arbeitsplätze sichern können. Elisabeth Götze (Grüne) stimmte mit ihm überein, dass der ERP-Fonds ein wichtiges Instrument sei. Sie erfragte Details zur Bewilligungsquote und ab wann die Mittel ausgeschöpft gewesen seien. Andreas Ottenschläger (ÖVP) zufolge würden vor allem auch KMU massiv durch diese Kredite unterstützt. Es stelle eines der besten Instrumente zur Unterstützung des Wirtschaftsstandorts dar. Christoph Matznetter (SPÖ) sprach sich dafür aus, dieses Modell auszuweiten und in größerem Umfang zur Verfügung zu stellen.

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer teilte die Einschätzung, dass der ERP-Fonds ein "super Vehikel" sei. Er hob hervor, dass 97 % der Kreditzusagen an KMU gegangen seien. Er gebe Matznetter recht, dass die Mittel noch weiter aufgestockt werden sollten. Darüber hinaus wolle man die Kredite künftig noch attraktiver machen, so der Minister. (Fortsetzung Wirtschaftsausschuss) mbu