Wien (PK) -

Mit einer Regierungsvorlage aus dem Wirtschaftsressort soll für die österreichische Sicherheits- und Verteidigungsindustrie die Exportkontrolle bei Verteidigungs- und Dual-Use-Gütern vereinfacht werden. Dual-Use-Güter sind Güter wie beispielsweise elektronische Bauteile, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können. Die Vorlage passierte heute den Wirtschaftsausschuss mit den Stimmen der Koalitionsparteien und der FPÖ. Die Grünen kritisierten, dass damit Wertschöpfung auf militärisch nutzbare Dual-Use-Güter aufgebaut und damit die Neutralität gefährdet werde. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sieht die Neutralität nicht tangiert. Er wies auch auf einen Erlass des Justizministeriums mit rechtlichen Klarstellungen in dieser Thematik hin.

Außerdem setzten sich die Abgeordneten mit der Investitionskontrolle auseinander. Der Bericht über die Investitionskontrolle 2025 wurde im Ausschuss einstimmig zur Kenntnis genommen. Forderungen der Grünen zu diesem Thema wurden mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS vertagt.

Vereinfachungen bei Exportkontrolle für Verteidigungs- und Dual-Use-Güter

Mit dem "Sicherheitsexport-Gesetz" (712 d.B.) soll die heimische Wirtschaft in den sensiblen Bereichen der Verteidigungs- und Dual-Use-Güter im internationalen Wettbewerb eine Chancengleichheit hergestellt werden. Das Gesetz zähle zu den wesentlichen Maßnahmen der "Industriestrategie 2035" der Bundesregierung. Zugleich sollen die österreichischen und europäischen Sicherheitsinteressen sowie die effektive Exportkontrolle weiterhin gewahrt bleiben. Anpassungen sind unter anderem auch aufgrund der Dual-Use-Verordnung der EU erforderlich, so die Erläuterungen. Formal wird das bisherige Außenwirtschaftsgesetz überarbeitet und umbenannt.

Zur Vereinfachung von Exportgenehmigungen in diesem Bereich sollen für Unternehmen etwa elektronische Antragstellungen ausgebaut und Verfahrensabläufe flexibilisiert und beschleunigt werden. So soll beispielsweise eine Voranfrage nahtlos in ein Genehmigungsverfahren übergeleitet werden können. Genehmigungen sollen künftig auch ausgesetzt statt nur widerrufen werden können. Im Sinne einer Entkriminalisierung soll bei Genehmigungsbescheiden zwischen Auflagen und bloßen Meldepflichten unterschieden werden. Verstöße gegen die Meldepflichten sollen nur mehr verwaltungsstrafrechtlich statt strafrechtlich zu ahnden sein. Die bestehenden Kontrollmechanismen sollen zudem erweitert und präzisiert werden, um missbräuchliche Verwendungen von Dual-Use-Gütern, digitalen Überwachungstechnologien und Verteidigungsgütern besser verhindern zu können.

Mit dem Gesetz soll der Sicherheitsaspekt im Außenhandel stärker hervorgehoben werden, erörterte Andreas Ottenschläger (ÖVP). Berücksichtigt würden neue technologische Entwicklungen sowie die EU-Dual-Use-Verordnung in Anknüpfung an die Industriestrategie der Bundesregierung. Eingeführt werde auch eine jährliche Berichtspflicht für Verteidigungsgüter an den Hauptausschuss. Darüber hinaus werde ein Erlass des Justizministeriums Rechtssicherheit herstellen, so Christoph Matznetter (SPÖ).

Massive Kritik am Paket kam von den Grünen. Heimische Wertschöpfung dürfe nicht auf militärisch nutzbare Dual-Use-Güter aufgebaut werden, die in Drittstaaten genutzt werden können, so Elisabeth Götze (Grüne). Es gelte etwa zu verhindern, dass die Ukraine mit Drohnen mit aus Österreich produzierten Teilen beschossen werde. Mit dem Paket würden Wirtschaftsinteressen höher gewichtet als zivile Opfer in Kriegen, das stelle auch die Neutralität in Frage. Zu kritisieren sei außerdem, dass es zu einer automatischen Genehmigung bei Dual-Use-Gütern kommen solle, wenn es nach zwei Monaten keinen Bescheid aus dem Ministerium dazu gebe. Man könne nicht zugleich sagen, dass man zur Neutralität stehe und dabei den Export von Dual-Use-Gütern lockern, kritisierte auch David Stögmüller (Grüne). Exportkontrolle sei keine Wirtschaftsförderung, sondern müsse auf Menschen- und Völkerrechte achten. Wenn es durch Schweigen des Ministers eine Genehmigung geben soll, werde im Rechtsstaat etwas umgedreht. Stögmüller sprach außerdem von Ausnahmegenehmigungen für russische Tochterfirmen, das sei "hochgefährlich". Das Gesetz insgesamt sei gefährlich für die Republik und die Neutralität.

Arnold Schiefer (FPÖ) meinte demgegenüber, die FPÖ hätte den Entwurf aus Neutralitätsgesichtspunkten geprüft. Man sehe das Paket als Beschleunigung der administrativen Abwicklung und als eine Chance, weiterer Abwanderung von Unternehmen entgegenzuwirken. Die Themen seien sehr komplex, man gehe hier aber den richtigen Weg, zeigte sich Christoph Pramhofer (NEOS) überzeugt. Es gelte, auch in Europa wieder wehrhaft zu werden. Das funktioniere nur, wenn es hier auch eine Verteidigungsindustrie gebe. Man wolle definitiv nicht, dass Dual-Use-Güter in die falschen Hände kommen und habe einen guten Kompromiss aus moralischen Aspekten und wirtschaftlichen Verteidigungsinteressen gefunden.

Die Neutralität sei in keiner einzigen Facette tangiert, hielt Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer gegenüber den Grünen fest. Sämtliche völkerrechtlichen Verpflichtungen seien zentraler Teil des Prüfverfahrens. Das Gesetz sei eine Mischung aus EU-Vorgaben und Eigeninitiativen mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu schaffen und dass die Produktion nicht abwandert. Wichtig sei auch, dass vereinbart worden sei, dass es einen Erlass aus dem Justizministerium zur rechtlichen Klarstellung gebe, etwa wie "kriegsführende Partei" definiert werde. Es gehe darum, Klarheit zu schaffen, dass man dort, wo es die Neutralität hergebe, wirtschaften und Arbeitsplätze schaffen könne. Den Vorwurf, dass man Russlandgeschäfte mache, wies er als "unredlich" zurück.

Ausländische Direktinvestitionen in Österreich 2025

Bei den ausländischen Direktinvestitionen (FDI - Foreign Direct Investment) in Österreich zeigte sich im Jahr 2025, dass die Transaktionen sanken, die Bestände aber robust blieben. Das geht aus dem mittlerweile fünften Tätigkeitsbericht der Investitionskontrolle für das Jahr 2025 hervor (III-430 d.B.). Auffällig ist laut Bericht, dass die Entwicklung ausländischer Direktinvestitionen in Industrieländern 2025 durch gezielte Investitionen in strategischen Sektoren geprägt war - etwa in digitale Infrastruktur, Öl- und Gasindustrie oder Halbleiter. Österreich habe allerdings im Jahr 2025 ein Minus von 6,7 Mrd. Ꞓ an FDI-Transaktionen verzeichnet. Dieser negative Gesamtwert komme laut Bericht vor allem durch erhebliche Desinvestitionen aus Russland zustande. Die höchsten Transaktionen seien 2025 auf "Elektrotechnik, Elektronik, Optik" entfallen.

Der FDI-Bestand in Österreich wiederum stieg im Jahr 2025 laut Bericht um 12 % auf 245 Mrd. US-Dollar. Gemessen am FDI-Bestand waren im Jahr 2025 die wichtigsten Herkunftsländer der Direktinvestitionen in Österreich Deutschland, die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Schweiz und Russland. 55,6 % der gesamten FDI-Bestände in Österreich liegen im Bereich "Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen".

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer wies etwa gegenüber Barbara Kolm (FPÖ) darauf hin, dass die sehr gute Investitionskontrolle in Österreich eine Sicherheitsgarantie darstelle, damit das Knowhow auch hier bleibe. Er bekenne sich zudem zu einer Erweiterung der Investitionskontrolle, beispielsweise betreffend den Schwellenwert für Investitionen im Gesundheitsbereich. Unter anderem werde er auch Ergänzungen bei Energie- und Digitalanlagen sowie eine strengere Kategorisierung für Rohstoffe vorschlagen. Auch Lizenzen müssten aus seiner Sicht erfasst werden. Nachzuschärfen sei weiters etwa im Bereich Raumfahrt. Es gelte, diese Themen auf europäischer Ebene voranzutreiben. Sein Ziel sei, alle Parteien in ein etwaiges "Investitionskontrollgesetz neu" einzubinden und eine gesammelte Novelle mit EU-Vorgaben und eignen Vorhaben vorzulegen.

Bei der Investitionskontrolle gehe es um die Prüfung von Unternehmenserwerb durch Käufer aus Drittstaaten, erörterte Andreas Ottenschläger (ÖVP). Diese Kontrolle funktioniere sehr gut in Österreich und stelle einen wirksamen Schutz dar. Er unterstrich, dass eine Weiterentwicklung in Verzahnung mit der Industriestrategie geplant sei. Auch Christoph Matznetter (SPÖ) und Elisabeth Götze (Grüne) hoben die Wichtigkeit der Investitionskontrolle hervor. Was eine weitere Anpassung der Schwellenwerte betrifft, erörterte eine Expertin des Ministeriums, dass das Gesetz bereits "sehr scharf" sei. Bei der FDI-Entwicklung habe es ein leichtes Minus der Flüsse gegeben, dafür gebe es robuste Bestände.

Forderungen der Grünen zur Investitionskontrolle

Die Grünen orten allerdings auch Lücken im Investitionskontrollgesetz und sprechen sich für eine Novelle aus (1037/A(E)). Sichergestellt werden müsse demnach, dass die tatsächlichen Eigentümer, die hinter einer Investition in sensiblen Bereichen stehen, der Behörde in Investitionskontrollverfahren offengelegt werden, so Elisabeth Götze (Grüne). Das sei derzeit nicht immer der Fall. So wisse das Ministerium etwa bis heute nicht, wer die größte Eigentümerin vom Flughafen Wien, des wichtigsten Flughafens Österreichs, ist. Darüber hinaus fordern die Grünen, dass die Investitionskontrollbehörde keine Genehmigungen erteilen soll, ohne die tatsächlichen Eigentümer, kontrollierenden Personen und wirtschaftlichen Profiteure zu kennen. Ohne Offenlegung der bei der Investition maßgeblichen Personen und Interessen verfehle die Investitionskontrolle ihr eigentliches Ziel, so der Antrag.

Die Grünen pochen außerdem darauf, für ausländische Direktinvestition bei einer Gefährdung der Sicherheit oder öffentlichen Ordnung (498/A) auch Fälle von Anteils-, Kapital- oder sonstigen Beteiligungen über Schachtelkonstruktionen zu berücksichtigen. Zudem fordern die Grünen, eine regelmäßige und vertrauliche parlamentarische Kontrolle der Vollziehung des Investitionskontrollgesetzes zu ermöglichen (532/A(E)). Der Nationalrat sollte aus ihrer Sicht - analog zur Berichterstattung an das Investitionskontrollkomitee - vierteljährlich Informationen über sämtliche neu eingeleiteten sowie abgeschlossenen Investitionskontrollverfahren erhalten. Diese Berichte wären außerdem kein zusätzlicher Aufwand, meinte Götze.

Aus Sicht von Christoph Pramhofer (NEOS) sei es allerdings gerade in Zeiten der Rezession wichtig, nicht zusätzliche Barrieren für Investitionen aufzuziehen. Das Gesetz zur Investitionskontrolle sei ohnehin ein strenges. Barbara Teiber (SPÖ) konnte die Forderung nachvollziehen, in sensiblen Bereichen genau hinzuschauen. Eine Novelle mit Nachschärfungen sei bereits in Aussicht. Kurt Egger (ÖVP) begrüßte, dass der Minister noch weitere Bereiche für die Novelle in Betracht ziehen wolle. (Fortsetzung Wirtschaftsausschuss) mbu