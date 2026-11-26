Wien (OTS) -

"Der Herbst der Ergebnisse geht weiter: Wir setzen wichtige Schritte für wettbewerbsfähige Energiepreise, eine starke heimische Industrie und eine sichere Energieversorgung", betont ÖVP-Energiesprecher Laurenz Pöttinger zum heutigen Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie. Einen Schwerpunkt bildet das neue Industriestrompreisgesetz, das energie- und handelsintensive Unternehmen von 2027 bis 2029 bei den Stromkosten unterstützen soll. Gemeinsam mit der Verlängerung der bestehenden Strompreiskompensation stehen dafür jährlich 250 Millionen Euro bereit. "Betriebe und Industrie stehen im internationalen Wettbewerb. Es gilt dafür zu sorgen, dass energieintensive Produktion in Österreich eine Zukunft hat. Wer den Standort stärkt, sichert Wertschöpfung und Arbeitsplätze", so Pöttinger.

Ein wichtiger Punkt ist auch die Neuausrichtung der Förderungen für Photovoltaik und Stromspeicher. Künftig sollen innovative Photovoltaikanlagen, etwa auf Gebäuden, Parkplatzüberdachungen oder landwirtschaftlichen Flächen, sowie Stromspeicher mit intelligentem Energiemanagement unterstützt werden. Dafür sind jährlich grundsätzlich mindestens acht Millionen Euro für multifunktionale Photovoltaik und 52 Millionen Euro für Stromspeicher vorgesehen. Auch die Vergütung für eingespeisten Ökostrom soll stärker an den tatsächlichen Marktpreisen ausgerichtet werden. Pöttinger: “Wir tragen die Verantwortung dafür, die Energiewende wirtschaftlich vernünftig, effizient und systemdienlich zu gestalten. Es geht nicht nur darum, mehr Strom aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen, sondern diesen auch dann verfügbar zu machen, wenn er benötigt wird. Mit gezielten Förderungen für Speicher und innovative Anlagen stärken wir die Versorgungssicherheit, entlasten langfristig das Stromsystem und machen Österreich unabhängiger.”

Gleichzeitig werden Menschen und Betriebe bei außergewöhnlichen Strompreissteigerungen nicht allein gelassen, verweist Pöttinger auf den geplanten krisenbedingten Strompreismechanismus. Dieser soll bei einer neuerlichen Strompreiskrise die Haushalte sowie Unternehmen automatisch über die Stromrechnung entlasten. Für Haushalte ist ein gedeckelter Arbeitspreis von zunächst zehn Cent pro Kilowattstunde netto für ein Verbrauchskontingent von bis zu 2.900 Kilowattstunden pro Jahr vorgesehen, das an die Dauer der Maßnahme angepasst wird. Für den darüberhinausgehenden Verbrauch soll eine zweite, am Großhandelspreis orientierte Preisobergrenze gelten. Unternehmen sollen eine verbrauchsabhängige Gutschrift von mindestens zwei Cent pro Kilowattstunde netto erhalten. “Das ist ein Sicherheitsnetz für den Ernstfall, ohne dauerhaft in den Strommarkt einzugreifen.”

Für die notwendigen Beschlussfassungen beim Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz und beim krisenbedingten Preismechanismus für Strom ist im Nationalrat eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig, "daher hoffe ich im Sinne der Menschen, der Unternehmen und des Standortes auf breite Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg", so Pöttinger, der abschließend sagt: "Die Volkspartei zeigt auch in der Energiepolitik, worauf es ankommt: Verantwortung übernehmen, den Standort stärken und die Menschen entlasten." (Schluss)