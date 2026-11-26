Wien (PK) -

Ein aus drei Gesetzesvorlagen bestehendes Medienpaket hat heute mit Stimmenmehrheit den Bundesrat passiert. Damit können die neue Zustellförderung für Printmedien sowie die Aufstockung der Fördermittel für digitale Transformation im Medienbereich in Kraft treten. Grünes Licht gab es auch für zwei internationale Abkommen zum Erhalt des architektonischen Erbes Europas sowie zur Verfolgung von strafbaren Handlungen auf Flügen. Diskutiert wurde außerdem der ÖBB-Rahmenplan für die Jahre 2027-2032, der einstimmig zur Kenntnis genommen wurde.

Medienpaket bringt neue Zustellförderung, FPÖ übt Kritik

Für die neue Zustellförderung für Printmedien stellt die Regierung ab kommendem Jahr insgesamt 26,5 Mio. Ꞓ bereit. Damit will sie die flächendeckende Zustellung von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen sowie von regionalen Wochenblättern absichern. Der Fonds zur Förderung der digitalen Transformation wird für Projekte in den Jahren 2027 und 2028 um jeweils 4 Mio. Ꞓ aufgestockt. Jährlich 100.000 Ꞓ gibt es für eine unabhängige Kontaktstelle für Journalistinnen und Journalisten, die von Einschüchterungsversuchen oder Angriffen betroffen sind. Für alle drei Beschlüsse gab es mehrheitlich grünes Licht.

Die FPÖ wollte gegen die Zustellförderung für Printmedien Einspruch erheben. Ein entsprechender Antrag der Freiheitlichen blieb aber in der Minderheit.

Die Kritik der FPÖ war umfassend. Andreas Arthur Spanring (FPÖ/NÖ) etwa kritisierte, dass Steuermittel eingesetzt würden, um den Vertrieb gedruckter Zeitungen am Leben zu erhalten, weil sich das Modell am Markt nicht mehr selbst trage. Noch dazu werde die Zustellförderung auf unbestimmte Zeit eingeführt. Zudem würden wichtige Einzelheiten nicht im Gesetz, sondern über Richtlinien der KommAustria geregelt. Als politisches Foul bezeichnete er auch die Tatsache, dass der Gesetzesentwurf nicht als Regierungsvorlage, sondern erst im Verfassungsausschuss des Nationalrats eingebracht worden sei. Damit habe die Regierung ein Begutachtungsverfahren verhindert. Für seinen Vorwurf, die Regierung bringe mit den Förderungen "gekauften Journalismus" auf den Weg, kassierte Spanring einen Ordnungsruf.

Wolfgang Viertler (FPÖ/S) ortete in dem Gesetz "viel Manipulationsfläche, um regierungsfreundliche Medien zu bevorzugen". Die FPÖ wolle keine Medienlandschaft, die "am Förderungstropf der Regierung hängt". Der Salzburger Bundesrat bemängelte außerdem, dass Kritikpunkte des Rechnungshofs nicht berücksichtigt worden seien. Isabella Theuermann (FPÖ/K) sprach von einer "ORF-Zwangsabgabe für Mainstreammedien", die jene belohne, die im Sinne der Regierung berichten würden. Regierungskritische Medien würden kollektiv von der Förderung ausgeschlossen, so Theuermann. In ihren Augen handle es sich um eine Ungleichbehandlung sowie um "Anfütterung" von Medien. Nikolaus Amhof (FPÖ/W) sprach sich für eine Neuordnung der Medienlandschaft aus.

Koalition und Grüne sehen Paket positiv

Staatssekretärin Michaela Schmidt zeigte sich überzeugt, dass die Regierung jene Rahmenbedingungen schaffe, unter denen Qualitätsjournalismus auch in Zukunft möglich sei. Denn die Medien würden vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen stehen. Werbeeinnahmen würden zu internationalen Plattformen wandern, die Kosten steigen und Geschäftsmodelle durch die Digitalisierung verändert. Die Demokratie lebe von einer informierten Öffentlichkeit und dafür brauche es österreichische Medien, die unabhängig arbeiten und kritisch berichten, so Schmidt.

Bundesratsmitglied Günther Ruprecht (ÖVP/St) strich insbesondere die Bedeutung der Regionalmedien hervor. Diese würden zur Grundausstattung der Demokratie und der Regionen gehören. Die Zustellförderung befürwortete er, da Information keine Frage der Postleitzahl sein dürfe. Antonia Herunter (ÖVP/St) zufolge stärke das Paket den Medienstandort Österreich. In Richtung der FPÖ betonte sie, dass Fake News nicht gleichzusetzen seien mit Regierungskritik und Spaltung und Hass nicht förderfähig seien.

Der Zugang zu verlässlichen Informationen sei die Grundlage für demokratische Teilhabe, sagte Sandro Beer (SPÖ/W). In diesem Sinne trage die Politik die Verantwortung dafür, dass verlässliche Information auch dort ankomme, wo es wirtschaftlich schwierig sei, etwa in ländlichen Regionen. Wie seine Fraktionskollegin Gabriele Kolar (SPÖ/St) bezeichnete er kritische Medien als wichtig für eine starke Demokratie. "Wir wollen keine regierungsfreundlichen Medien", sagte Kolar.

Zustimmend zum Medienpaket äußerte sich auch Claudia Hauschildt-Buschberger (Grüne/OÖ). Dass auch kostenlose Regionalmedien bei der Zustellförderung berücksichtigt worden seien, sei eine wichtige Verbesserung, für die die Grünen sich eingesetzt hätten. Das Paket ersetze aber keine umfassende Reform der Medienförderung, sagte sie.

Debatte über ÖBB-Rahmenplan

Diskutiert haben die Bundesratsmitglieder auch über den ÖBB-Rahmenplan, den Verkehrsminister Peter Hanke für die Jahre 2027-2032 vorgelegt hat. Insgesamt steht ein Investitionsvolumen von rund 19,5 Mrd. Ꞓ zur Verfügung. Als "Leuchtturmprojekte" gelten unter anderem der Bau der neuen Südstrecke mit dem Semmering-Basistunnel, die Brennerachse mit dem Brenner-Basistunnel sowie die Fortführung des Ausbaus der Weststrecke mit dem viergleisigen Ausbau im Abschnitt Linz-Wels.

Hanke: ÖBB-Rahmenplan ist ein Zukunftsversprechen und ein klares Bekenntnis zum Ausbau der Schiene

Der insgesamt 125 Vorhaben umfassende ÖBB-Rahmenplan repräsentiere mehr als nur das "größte Bauprogramm Österreichs", betonte Bundesminister Peter Hanke. Es handle sich dabei auch um ein Zukunftsversprechen an die österreichische Bevölkerung, dass der Ausbau der Schiene weiterhin Priorität haben werde. In den nächsten sechs Jahren werde es daher mehr Verbindungen, dichtere Frequenzen und höhere Geschwindigkeiten geben, kündigte der Ressortchef an. Wichtig war ihm noch zu erwähnen, dass auch die ÖBB einer Strukturreform unterzogen werde, damit sie noch schneller und flexibler auf die neuen Anforderungen reagieren könne.

Grundsätzlich habe man den Rahmenplan entlang der großen Verkehrsachsen entwickelt und Projekte dort gebündelt, wo sie die größte gemeinsame Wirkung entfalten können, bekräftigte Hanke. Auch in die Regionalbahnen werde kräftig investiert. Die Fahrgäste würden davon unter anderem durch eine höhere Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, bessere Anschlüsse, kürzere Fahrzeiten und ein leistbares sowie leistungsfähiges Angebot profitieren. Gleichzeitig schaffe man jene Kapazitäten, die der Güterverkehr für weiteres Wachstum benötige. Es war Hanke auch ein Anliegen, zu betonen, dass kein Projekt gestrichen worden sei.

Debatte über Auswirkungen des Rahmenplans und über noch ausständige Projekte

Da die Bevölkerung auf leistungsfähige und verlässliche Bahnverbindungen angewiesen sei, investiere der Bund auch unter schwierigen Budgetbedingungen weiter in die Eisenbahn, hob Bundesrat Daniel Schmid (SPÖ/T) unter Bezugnahme auf den Rahmenplan hervor. Zusätzlich würden noch fünf Mrd. Ꞓ in die laufende Instandhaltung investiert, was zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der Baubranche und der Bahnindustrie beitragen werde. Nicht vergessen dürfe man, dass die Bahninfrastruktur auch Teil der gesamtstaatlichen Krisenvorsorge sei.

Auch Markus Stotter (ÖVP/T) sprach von einem starken Signal für den Bahnstandort Österreich, das Verlässlichkeit für Planung, Wirtschaft und Regionen schaffe. Damit investiere Österreich um rund 40 % mehr pro Kopf in die Schiene als etwa Deutschland. Ebenso wie sein Vorredner ging er auf konkrete Projekte wie den Brenner-Basis-Tunnel ein. Wünschen würde er sich noch eine Direktverbindung zwischen Osttirol und Nordtirol. Ferdinand Tiefnig (ÖVP/O) wiederum freute sich darüber, dass nun auch im Bezirk Braunau in Sachen Schieneninfrastruktur etwas weitergegangen sei. Was noch fehle,ist seiner Ansicht nach eine bessere Vertaktung mit Bayern.

Michael Bernard (FPÖ/N) machte auf eine Reihe von Problemen im Bahnverkehr aufmerksam, die von Ausfällen von Zügen bis zu Verspätungen reichen. Oft seien auch vollgestopfte Züge der Alltag für viele Pendlerinnen und Pendler. Wer nichts dafür könne, seien die vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ÖBB, die bei jedem Wind und Wetter ihren Dienst versehen würden. Schließlich ging Bernard noch auf die Auswirkungen des Rahmenplans auf das Bundesland Niederösterreich ein. Er ortete diesbezüglich eine Reihe von Verzögerungen bei zentralen Infrastrukturprojekten und führte zahlreiche Beispiele wie etwa den nun viel später stattfindenden zweigleisigen Ausbau der Franz-Josefs-Bahn an.

Für die Menschen hänge die Qualität des Rahmenplans entscheidend davon ab, ob es wirklich zu Verbesserungen komme und ob die angekündigten Termine halten, gab auch Peter Samt (FPÖ/St) zu bedenken. Er kam insbesondere auf konkrete Projekte in der Steiermark zu sprechen, wo es doch zu einigen sehr deutlichen Verzögerungen kommen werde. Begrüßenswert wären auch transparente Angaben zu den regionalen Mitteln, den jährlichen Baufortschritten und den messbaren Verbesserungen für die Fahrgäste.

Bahninfrastruktur brauche langfristige Planung und eine verlässliche Finanzierung, betonte Claudia Hauschildt-Buschberger (Grüne/O). Der ÖBB-Rahmenplan biete zwar eine gute Grundlage, bilde jedoch nicht jene erheblichen Preissteigerungen im Bausektor ab, die in den letzten Jahren stattgefunden hätten. So müssten zahlreiche Projekte verschoben werden, wie etwa in Oberösterreich die Erneuerung der Salzkammergutbahn. Um die Akzeptanz der Bahn bei jenen Menschen, die direkt an den Zugstrecken wohnen, zu erhöhen, schlug Hauschildt-Buschberger vor, dass unbeschränkte Bahnübergänge einen Schranken bekommen. Andernfalls müssten die Züge nämlich laut hupen, was für die Anrainerinnen und Anrainer oft nicht sehr angenehm sei.

Grünes Licht für internationale Abkommen

Mit der Ratifizierung des sogenannten "Montreal Protokolls 2014" verpflichtet sich Österreich zu Anpassungen seiner Gerichtsbarkeit, damit Passagierinnen und Passagiere, die an Bord von Luftfahrzeugen strafbare Handlungen begehen, auch in Österreich gerichtlich verfolgt werden können. Die Länderkammer war einhellig dafür.

Die Ratifikation eines Übereinkommens des Europarats passierte den Bundesrat mehrheitlich. Es verpflichtet die teilnehmenden Staaten zu einer gemeinsamen Definition des architektonischen Erbes Europas, zur Erfassung der zu schützenden Güter sowie zur Schaffung einheitlicher Schutzverfahren. (Schluss Bundesrat) kar/sue

HINWEIS: Sitzungen des Nationalrats und des Bundesrats können via Livestream mitverfolgt werden und sind als Video-on-Demand in der Mediathek des Parlaments verfügbar. In der Mediathek finden Sie auch Fotos von Plenarsitzungen.