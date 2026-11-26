Wien (PK) -

Mit der Stimmenmehrheit von ÖVP, SPÖ und NEOS beschloss der Verkehrsausschuss heute eine Änderung des Bundesstraßen-Mautgesetzes sowie des Klimaticketgesetzes. In beiden Fällen sollen die aufgrund der Inflationsanpassung notwendigen Preisanpassungen für 2027 auf 2 % begrenzt werden.

In Zusammenhang mit dem Klimaticketgesetz brachten die Koalitionsfraktionen einen Initiativantrag ein, um die seit längerer Zeit angekündigte Neufassung des Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L) auf den Weg zu bringen. FPÖ und Grüne kritisierten das Vorgehen der Koalition, das aus ihrer Sicht nicht dem parlamentarischen Prozedere entspricht, und stimmten nicht zu.

Ein Antrag der Grünen nach einem Maßnahmenpaket gegen die Transitbelastung in Tirol sowie ihre Forderung nach einer "Preisbremse" für öffentliche Verkehrsmittel wurden nur von der Oppositionsfraktion selbst unterstützt und damit abgelehnt.

Anhebung der Vignettenpreise für 2027 wird auf 2 % begrenzt

Das Bundesstraßen-Mautgesetz (BStMG) sehe eine jährliche Inflationsanpassung der Vignettenpreise vor, was für 2027 eine Anhebung im Ausmaß von 3,6 % ergeben würde, führte Verkehrsminister Hanke aus. Im Hinblick auf den allgemeinen Preisauftrieb solle die reguläre Valorisierung mit einer Änderung des BStMG ausgesetzt werden (716 d.B.). Die Preise für Vignetten, die ab dem 1. Jänner 2027 erworben werden, sollen lediglich im Ausmaß von 2 % angepasst werden. Vorgesehen sei außerdem, die Geltung der in der Vignettenpreisverordnung 2025 festgelegten Vignettenpreise auf jene Vignetten zu erstrecken, die unabhängig von ihrem ersten Gültigkeitstag zwischen dem 1. Dezember 2026 und dem 31. Dezember 2026 erworben werden.

Melanie Erasim (SPÖ) und Margreth Falkner (ÖVP) begrüßten die Anpassung unter der Inflationsrate ausdrücklich. Elisabeth Götze (Grüne) meinte hingegen, angesichts einer Finanzierungslücke der ASFINAG sowie im Sinne der erwünschten Verkehrsverlagerung auf die Schiene sei eine Anpassung der Vignettenpreise unter der Inflationsrate das falsche Signal. Christofer Ranzmaier (FPÖ) wiederum war der Meinung, dass nur eine gänzliche Aussetzung der Preisanpassung eine tatsächliche Inflationsdämpfung erzielen würde.

Mit in Verhandlung stand ein wiederaufgenommener Antrag der Grünen zu einem Maßnahmenpaket gegen die Transitbelastung in Tirol (921/A(E)). Die Grünen fordern darin ein Immissionsschutzgesetz-Lärm, eine Verschärfung des Immissionsschutzgesetzes-Luft, eine höhere Lkw-Maut auf dem Brenner-Korridor sowie verstärkte Kontrollen der Lkw-Tempolimits und Maßnahmen zur Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene.

Verkehrsminister Hanke betonte, dass sein Ressort und die Bundesregierung "selbstverständlich vollinhaltlich" hinter dem Land Tirol stehe. Bei der Lkw-Maut schöpfe Österreich den Spielraum, den die EU vorgebe, weitgehend aus. Für weitere Maßnahmen seien die Nachbarländer Italien und Deutschland gefordert. Er stehe mit den Verkehrsministern in ständigem Austausch.

Klimaticket wird 2027 um 2 % angehoben

Basierend auf dem Klimaticketgesetz wäre auch der Preis des bundesweit gültigen Klimatickets für das Jahr 2027 an die Inflationsrate von 3,6 % anzupassen. Das Klimaticket sei ein wesentliches Instrument für leistbare und nachhaltige Mobilität. Mit einer Änderung des Klimaticketgesetzes werde daher eine einmalige Sonderregelung geschaffen, um die finanzielle Belastung für Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Verkehrs zu begrenzen, führte Verkehrsminister Hanke aus. Der Preisanstieg für 2027 solle daher maximal 2 % betragen (717 d.B.).

Mit in Verhandlung stand ein Antrag (1076/A(E)) der Abgeordneten der Grünen, Elisabeth Götze, der bereits früher vom Verkehrsausschuss vertagt worden war. Unter dem Titel "Öffifahren darf kein Luxus werden - Öffi-Preisbremse jetzt!" forderte sie Maßnahmen, um den Anstieg der Ticketpreise für öffentliche Verkehrsmittel zu begrenzen. Die Anpassung des Klimatickets unter der Inflationsrate sei ein erster richtiger Schritt, meinte Lukas Hammer (Grüne). Eine echte Öffi-Preisbremse sei damit aber noch nicht umgesetzt.

Lukas Brandweiner (ÖVP) sagte, er verstehe das Anliegen der Grünen. Die Preise des öffentlichen Verkehrs seien in Österreich jedoch moderat. Auch die aktuellen Preisanpassungen würden "mit Augenmaß" erfolgen. Auch Julia Herr (SPÖ) begrüßte die Anpassung unter der Inflationsrate. Christofer Ranzmaier (FPÖ) meinte hingegen, eine echte Preisdämpfung werde damit nicht erreicht.

Mehrheit für Immissionsschutzgesetz-Luft

Mit einem Ausschussantrag brachten die Koalitionsparteien in Zusammenhang mit der Debatte über das Klimaticketgesetz ein Bundesgesetz zum Schutz vor Immissionen durch Luftschadstoffe 2027 (Immissionsschutzgesetz-Luft 2027, IG-L 2027) ein. Laut Dominik Oberhofer (NEOS) werden mit dem neuen Gesetz strengere Grenzwerte für Luftschadstoffe ab dem Jahr 2030 festgelegt. Er sei sich bewusst, dass man mit der Einbringung des Initiativantrags vom üblichen parlamentarischen Prozedere abweiche, sagte der NEOS-Abgeordnete. Man wolle aber rasch zu einer Beschlussfassung kommen, da die Umsetzung der neuen EU-Luftgüterichtlinie bis 11. Dezember erfolgen müsse. Das sei insbesondere für Tirol wichtig, da man damit auch die bereits nachdrücklich eingeforderte gesetzliche Grundlage zur Begrenzung des Lkw-Transitverkehrs schaffe. Mit dem IG-L sei man insbesondere für das bevorstehende Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur italienischen Transitklage gegen Tirol gerüstet.

Scharfe Kritik am Vorgehen übten die Freiheitlichen und die Grünen. Lukas Hammer (Grüne) sagte, das Thema sollte eigentlich im Umweltausschuss behandelt werden. Zu befürchten sei eine deutliche Verschlechterung von Standards durch das neue Gesetz. Christofer Ranzmaier (FPÖ) meinte, Maßnahmen gegen den Transit würden seit Jahren versprochen, letztlich steige dieser aber immer weiter an. Der FPÖ-Abgeordnete kritisierte ebenfalls das Vorgehen der Koalition und beantragte die Zuweisung des Antrags an den Umweltausschuss. Der Zuweisungsantrag wurde aber nur von FPÖ und Grünen unterstützt und damit abgelehnt.

Julia Herr (SPÖ) sagte, das IG-L solle die erfolgreichen Maßnahmen Österreichs zur Senkung der Feinstaubbelastung fortsetzen. Das sei auch ein wichtiges gesundheitspolitisches Anliegen. Das Land Tirol erhalte damit die Möglichkeit, entsprechende Maßnahmen gegen den Transit zu ergreifen. In dem nun vorliegenden Gesetzesentwurf seien auch Anliegen des Rechnungshofs und von NGOs berücksichtigt worden.

Der ÖVP-Abgeordnete Joachim Schnabel widersprach der Aussage des Abgeordnete Hammer, dass es zu Verschlechterungen der Luftqualität kommen werde. Es würden keine bestehenden Standards abgeschwächt und keine Grenzwerte angehoben, betonte er. Im letzten Jahr der Übergangsphase, also noch vor dem Inkrafttreten des IG-L, werde es eine weitere Herabsetzung der Toleranzgrenzen für die Schadstoffbelastung geben. (Schluss Verkehrsausschuss) sox