Wien (PK) -

Im vergangenen Jahr hat der Nationalrat in Reaktion auf mehrere Entscheidungen des Unabhängigen Parteien-Transparenzsenats (UPTS) eine Novellierung des Parteiengesetzes beschlossen. ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne wollten damit sicherstellen, dass Kabinetts- und Büromitarbeiterinnen und -mitarbeiter weiterhin Beiträge für Social-Media-Accounts von Regierungsmitgliedern gestalten können, ohne dass dies als unzulässige Parteispende gewertet wird, auch wenn die Accounts einer Partei gehören. Als Voraussetzung wurde eine klare Kennzeichnung festgeschrieben. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat diese Bestimmungen Anfang Oktober allerdings als verfassungswidrig aufgehoben. Nun wird das Gesetz neuerlich repariert. Ein entsprechender Antrag der Koalitionsparteien hat heute den Verfassungsausschuss des Nationalrats passiert. Damit soll nicht zuletzt gewährleistet werden, dass das VfGH-Erkenntnis auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Staatssekretärinnen und Staatssekretären gilt.

Der Antrag sei nur eine Diskussionsgrundlage, sagte SPÖ-Abgeordneter Klaus Seltenheim im Ausschuss. Mit dem Antrag trage man der Entscheidung des VfGH Rechnung. Es brauche aber auch für die Vergangenheit und für die Zukunft eine praktikable Lösung. Seltenheim lud FPÖ und Grüne daher zu Gesprächen ein. Seiner Meinung nach müsste eine gemeinsame Vorgehensweise auch in derem Interesse liegen, da allen Parteien Strafen drohten. FPÖ und Grüne zeigten sich über das Agieren der Koalitionsparteien allerdings empört. So wird die Entscheidung des VfGH nach Meinung der FPÖ mit dem Antrag "unterminiert". Die Grünen halten vor allem eine anderen Passus der Novelle für fragwürdig.

Weiterhin in Schwebe blieb ein Antrag der Grünen, das geltende "Kopfverbot" für Regierungsinserate auf Kammerpräsidentinnen und -präsidenten auszuweiten. Die koalitionsinternen Gespräche darüber würden noch laufen, hielten ÖVP, SPÖ und NEOS fest. Auch ein Entschließungsantrag der Grünen, der darauf abzielt, bereits bei der nächsten Regierungsumbildung designierte Ministerinnen und Minister vor deren Angelobung zu einem Hearing ins Parlament zu laden, wurde vertagt.

Novelle zum Parteiengesetz

Der Verfassungsgerichtshof hat die Aufhebung der Bestimmungen zu Social-Media-Accounts von Regierungsmitgliedern im Parteiengesetz damit begründet, dass Regierungsparteien dadurch gegenüber Oppositionsparteien begünstigt würden. Das Erkenntnis bezieht sich den Koalitionsparteien zufolge aber nur auf die bis Ende Juni 2026 geltende Version des Parteiengesetzes. Mit dem Budgetbegleitgesetz 2027-2028 sei der Passus - durch eine Ausweitung der Bestimmung auf Staatssekretärinnen und Staatssekretäre - geändert worden. Nun soll mit der von den Koalitionsparteien eingebrachten Novelle zum Parteiengesetz (1201/A) auch die Nachfolgeregelung rückwirkend mit 1. Jänner 2026 außer Kraft gesetzt werden. Sachverhalte vor dem 31. Dezember 2025 sind laut ÖVP, SPÖ und NEOS vom VfGH-Erkenntnis nicht umfasst. Weiterhin zulässig bleibt außerdem die Betreuung von Social-Media-Accounts von Klubobleuten und Abgeordneten durch Klubmitarbeiterinnen und Klubmitarbeiter bzw. durch parlamentarische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Darüber nehmen die Koalitionsparteien die Gesetzesnovelle zum Anlass, um gesetzestechnische und redaktionelle Korrekturen im Parteiengesetz vorzunehmen und eine Bestimmung in Bezug auf unzulässige Parteispenden zu adaptieren. Demnach sollen auch unzulässige Spenden aus dem Ausland binnen vier Monaten rückerstattet werden können. Ist das nicht möglich, sind sie - wie bisher - an den Rechnungshof weiterzuleiten. Außerdem wird die Bestimmung, wonach Sachleistungen der öffentlichen Hand nicht unter den Begriff der Parteispende fallen, wenn sie diskriminierungsfrei und nach nachvollziehbaren Kriterien allen Parteien gleichermaßen zur Verfügung gestellt werden, präzisiert. Dabei geht es den Erläuterungen zufolge etwa um die Bereitstellung von Räumlichkeiten wie Sport- oder Gemeindesäle oder Video- und Fotomaterial von Veranstaltungen.

FPÖ und Grüne über Vorgangsweise der Koalition empört

FPÖ-Abgeordneter Markus Tschank äußerte in der Debatte erhebliche Zweifel daran, dass mit dem vorliegenden Antrag dem VfGH-Erkenntnis Rechnung getragen werde. Der Verfassungsgerichtshof sage nicht, ab wann die Bestimmungen zu den Social-Media-Accounts nicht mehr anzuwenden seien, meinte er. Durch die Festlegung der Rückwirkung auf 1. Jänner 2026 werde das VfGH-Urteil unterminiert. Eigentlich müssten betroffene Parteien auch für die Jahre 2024 und 2025 die Weiterleitung von unzulässigen Parteispenden an den Rechnungshof veranlassen, meinte er.

Es sei bisher üblich gewesen, Änderungen im Parteiengesetz vor deren Einbringung mit den anderen Parteien abzustimmen, warf Grünen-Abgeordnete Agnes Sirkka Prammer den Koalitionsparteien den Bruch einer Tradition vor. Sie habe kein Problem damit, wenn man mit einem Gesetzesentwurf die vom Verfassungsgerichtshof intendierte Rechtslage herstellen wolle, sagte sie. Der vorliegende Antrag gehe aber weit darüber hinaus. Besonders zeigte sich Prammer über die erweiterte Möglichkeit, illegale Parteispenden zurückzuzahlen, empört. Die neue Bestimmung sei "haarsträubend", meinte sie. Durch die vorgesehene Formulierung könnten alle illegalen Parteispenden innerhalb von vier Monaten straffrei zurückgezahlt werden. Damit hebe man nach dem Motto "Probieren wir es einmal!" jegliches Risiko für illgeale Spenderinnen und Spender auf.

Koalition will FPÖ und Grüne ins Boot holen

Seitens der Koalitionsparteien hielt ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl Abgeordnetem Tschank entgegen, dass der Verfassungsgerichtshof nur den bis Juli geltenden Gesetzespassus aufgehoben habe. Damit sei die Nachfolgeregelung weiterhin in Geltung und solle nun rückwirkend mit 1. Jänner 2026 außer Kraft gesetzt werden, um der Intention des VfGH nachzukommen. Damit erspare man der FPÖ auch, sich neuerlich an den Verfassungsgerichtshof wenden zu müssen. Dass man dabei auf das Jahr 2026 abstellt, ist laut Gerstl "kein Willkürakt". Vielmehr sei davon auszugehen, dass der Verfassungsgerichtshof mit seinem Erkenntnis frühere Jahre nicht gemeint habe. Ihm zufolge geht es nun darum zu diskutieren, ob man auch für alte Fälle eine Regelung brauche und wie eine künftige Regelung ausschauen könne.

Sowohl Gerstl als auch SPÖ-Abgeordneter Seltenheim hoben in diesem Zusammenhang hervor, dass alle Parteien betroffen seien, da das VfGH-Erkenntnis auch für Landesregierungen gelte bzw. auch ehemalige Ministerinnen und Minister betroffen seien. Dass es eine versteckte Agenda hinter dem Antrag der Koalitionsparteien gebe, wies Seltenheim zurück. Er sei an einer gemeinsamen Lösung interessiert und hoffe auf die Zustimmung aller Parteien, bekräftigte er. Dass es im Vorfeld der Einbringung des Antrags keine Gespräche mit der Opposition gegeben hat, führte er auf Zeitdruck zurück. Man woll das Gesetz rasch reparieren.

Auch für NEOS-Abgeordneten Nikolaus Scherak ist die Idee hinter dem Initiativantrag, dass man dem VfGH-Erkenntnis nachkommen wolle. Es wäre "peinlich", wenn man darauf pochen würde, dass das Erkenntnis für die neue Rechtslage nicht gelte, sagte er. Der VfGH habe in seinem Urteil aber auch das Äquidistanzgebot der öffentlichen Hand angesprochen, in diesem Zusammenhang gelte es zu klären, wie das mit anderen Tätigkeiten von Kabinettsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern sei. Was die Einwände von Grünen-Abgeordneter Prammer betrifft, sagte Scherak zu, sich diesen Punkt noch einmal genauer anzuschauen.

Grüne fordern "Kopfverbot" auch für Kammerinserate

Vom Ausschuss mit den Stimmen der Koalitionsparteien vertagt wurden die Beratungen über eine von den Grünen beantragte Novelle zum Medientransparenzgesetz (810/A). Gemäß den geltenden Bestimmungen ist es untersagt, in Inseraten öffentlicher Stellen oberste Organe wie Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung abzubilden bzw. auf sie hinzuweisen. Die Grünen wollen dieses "Kopfverbot" auf die Präsidentinnen und Präsidenten der Kammern ausdehnen. Diese würden immer wieder bei Wahlen kandidieren und auch in Leitungsgremien der Parteien sitzen, argumentieren sie.

Grünen-Abgeordnete Alma Zadić erinnerte im Ausschuss daran, dass die Regierungsparteien eine Prüfung des Anliegens zugesagt hätten. Es sei "wirklich keine gute Optik", wenn die Arbeiterkammer Salzburg Inserate mit dem Kopf ihres Präsidenten Peter Eder, der mittlerweile auch Salzburger SPÖ-Landesparteivorsitzender sei, abdrucke, meinte sie. Auch FPÖ-Abgeordneter Werner Herbert schloss sich den Forderungen der Grünen an.

Seitens der NEOS betonte Johannes Gasser, dass seine Fraktion dem Antrag grundsätzlich positiv gegenüber stehe. Allerdings würden die Verhandlungen in der Koalition darüber noch laufen, was auch Kurt Egger (ÖVP) und Klaus Seltenheim (SPÖ) bestätigten. Die SPÖ sei immer für Gespräche offen, die Kammern sollten mit ihrem Geld grundsätzlich aber das machen können, was sie für wichtig erachten, sagte Seltenheim.

Hearing im Parlament für designierte Regierungsmitglieder

Auch in Bezug auf die Forderung der Grünen, bereits bei der nächsten Regierungsumbildung designierte Ministerinnen und Minister vor deren Angelobung zu einem Hearing ins Parlament zu laden (1170/A(E)), wurde keine Einigung erzielt. Eine solche Anhörung würde die Rolle des Parlaments stärken und es unter anderem ermöglichen, Eignung, Kompetenzen und Amtsverständnis designierter neuer Regierungsmitglieder zu erörtern, begründete Abgeordnete Alma Zadić die Einbringung der Initiative. Gleichzeitig würden politische Schwerpunkte und Prioritäten früh sichtbar und die Betroffenen der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie verweist in diesem Zusammenhang auch auf das Regierungsprogramm, wobei es ihrer Meinung nach für eine Anhörung schon bei der nächsten Regierungsumbildung keine vorherige Gesetzesänderung bräuchte.

Von Seiten der ÖVP machte Abgeordneter Wolfgang Gerstl geltend, dass ihm dieses Thema wichtig sei. Allerdings habe man vereinbart, dass diese Regelung erst für die nächste Bundesregierung gelten solle. Man sei daher koalitionsintern mit den Gesprächen "noch nicht so weit". Gerstl gab zu bedenken, dass das Vorhaben durchaus auch eine verfassungsrechtliche Dimension habe, da der Bundespräsident für die Bestellung der Regierung zuständig sei. An diesem verfassungsrechtlichen Prinzip wolle man nichts ändern, bekräftigte er. Das hob auch Nikolaus Scherak (NEOS) hervor.

Kritisch steht FPÖ-Abgeordneter Markus Tschank der Initiative der Grünen gegenüber. Seine Partei könne den Mehrwert "nicht ganz nachvollziehen", sagte er. Es obliege den Parteien, wen sie für kompetent für die Ausübung eines Ministeramts halten. Wenn es schon ein Hearing im Parlament gebe, dann sollte man außerdem auch den Bundesrat einbinden. (Schluss Verfassungsausschuss) gs