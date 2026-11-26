Wien (PK) -

Die Europäische Union will den Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe im Luftverkehr deutlich erhöhen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für einen nachhaltigen Luftverkehr schaffen. Das ReFuelEU Aviation-Gesetz bündelt die dafür erforderlichen nationalen Begleitregelungen. Es legt insbesondere die Zuständigkeiten für die Aufsicht fest und regelt, wie die in der EU-Verordnung vorgesehenen Geldbußen bemessen und verwendet werden. Der Verkehrsausschuss stimmte der Regierungsvorlage in seiner heutigen Sitzung mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen zu.

Einstimmig befürwortete der Ausschuss eine Novelle des Gefahrgutbeförderungsgesetzes, die Kontrollen auf der Straße und Schulungen in der Luftfahrt an europäische und internationale Vorgaben anpasst. Mit den Stimmen der Koalitionsparteien und der Grünen wurden zudem Änderungen im Güterbeförderungs- und Gelegenheitsverkehrsrecht angenommen, mit denen einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs zur Gleichbehandlung langfristig aufenthaltsberechtigter Drittstaatsangehöriger Rechnung getragen werden soll.

Mit den Stimmen der Koalitionsparteien vertagte der Ausschuss zudem mehrere Anträge der FPÖ und der Grünen, darunter eine FPÖ-Initiative für eine nationale Strategie und ein Förderprogramm für erneuerbare Kraftstoffe sowie einen Grünen-Antrag zur Außerstreitstellung und Weiterentwicklung der Flugabgabe. In der Debatte zur Flugabgabe sprach sich Verkehrsminister Peter Hanke für eine Senkung aus. Eine Abschaffung komme aus budgetären Gründen für ihn jedoch nicht in Frage. Die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung laufe, sagte Hanke.

Gesetzliche Regelung für nachhaltige Kraftstoffe im Luftverkehr

Laut Verkehrsminister Hanke ist die ReFuelEU Aviation-Verordnung zwar zum Großteil unmittelbar anwendbar. Allerdings gebe es auch eine Reihe von Umsetzungsverpflichtungen, für die es keine ausreichenden Anknüpfungspunkte in bereits geltenden Bundesgesetzen gebe. Daher sei die Schaffung eines eigenen Bundesgesetzes über begleitende Regelungen zur ReFuelEU Aviation-Verordnung der EU zweckmäßig. Das ReFuelEU Aviation-Gesetz, zu dem Hanke dem Nationalrat einen Entwurf vorgelegt hat, soll alle erforderlichen Regelungen zusammenfassen (722 d.B.).

Hauptpunkte des Gesetzes sind laut dem Verkehrsminister die Festlegung der zuständigen nationalen Aufsichts- und Strafbehörden und die Regelung der behördlichen Aufsicht. Als zuständige Behörde für Luftfahrzeugbetreiber ist laut dem Entwurf die Austro Control GmbH vorgesehen, da diese in Österreich als luftfahrtrechtliche Aufsichtsbehörde bereits behördliche Funktionen ausübe. In Bezug auf Flughäfen und deren Leitungsorgane sowie Flugkraftstoffanbieter sei das sein Ressort, wie Hanke im Ausschuss ausführte. Das Gesetz soll auch die geforderte Definition des Begriffs "Flugkraftstoffanbieter" vornehmen. Zudem soll die zuständige Behörde eine Liste der als Kraftstoffanbieter geltenden Unternehmen im Internet veröffentlichen können. Gesetzlich geregelt werden soll auch die Ermittlung der Höhe der in der ReFuelEU Aviation-Verordnung vorgeschriebenen Bußgelder und ihre Verwendung.

Die Dekarbonisierung sei eine zentrale Herausforderung, und die nationale Umsetzung der Verordnung sei überfällig, sagte Hanke im Ausschuss. Damit werde auch Rechtssicherheit für die betroffenen Unternehmen geschaffen. Johannes Schmuckenschlager (ÖVP) hob das Ziel hervor, den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe zu erhöhen. Seitens der FPÖ kritisierte Maximilian Weinzierl, dass die EU-Verordnung den Einsatz von Biokraftstoffen einschränke. Nachhaltige Flugkraftstoffe seien drei- bis fünfmal so teuer wie Kerosin. Die Mehrkosten würden letztlich die Konsumentinnen und Konsumenten tragen.

FPÖ fordert nationale Strategie und Förderprogramm für erneuerbare Kraftstoffe

Gemeinsam mit dem Gesetz wurde auch die FPÖ-Forderung nach einer nationalen Strategie und einem Förderprogramm für erneuerbare Kraftstoffe behandelt. Gerhard Deimek (FPÖ) sieht die europäische Mobilitätspolitik, die "von der politisch forcierten E-Mobilität geprägt" sei, kritisch. Eine erfolgreiche und wirtschaftlich tragfähige Mobilitätspolitik brauche jedoch eine technologieoffene Herangehensweise, die E-Fuels berücksichtige (274/A(E)). Im Ausschuss verwies Maximilian Weinzierl (FPÖ) auf Deutschland und Frankreich, die Strategien ausgearbeitet und Fördermittel bereitgestellt hätten. Österreich solle seine Stärken in der Forschung nutzen und diesen Beispielen folgen.

Österreich verfüge bereits über eine der modernsten Kraftstoffregelungen Europas, entgegnete Verkehrsminister Hanke. E-Fuels sollten vorrangig dort eingesetzt werden, wo eine direkte Elektrifizierung schwierig sei, insbesondere im Flugverkehr. Hanke und Johannes Schmuckenschlager (ÖVP) verwiesen zudem auf das geplante "Erneuerbaren-Energien-Gesetz - Verkehr", das sich in Koordinierung befinde. Damit solle die EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden. Auch Lukas Hammer (Grüne) sprach sich dafür aus, alternative flüssige Kraftstoffe vornehmlich dort einzusetzen, wo eine Elektrifizierung nicht möglich ist. Den Vorschlag, E-Fuels etwa auch bei PKWs einzusetzen, bezeichnete er als "verzweifelten Versuch", am Verbrennungsmotor festzuhalten.

Hanke hält Senkung der Flugabgabe für sinnvoll

Abermals vertagt wurde zudem ein wiederaufgenommener Entschließungsantrag der Grünen, der auf eine Außerstreitstellung und Weiterentwicklung der Flugabgabe abzielt (825/A(E)). Lukas Hammer (Grüne) kritisierte im Ausschuss, dass keine Valorisierung der Abgabe vorgesehen sei, und fragte Verkehrsminister Hanke, wie dieser zum Vorschlag des Koalitionspartners stehe, die Flugabgabe gänzlich abzuschaffen.

Eine Abschaffung komme aus budgetären Gründen nicht infrage, eine Senkung halte er hingegen für sinnvoll, antwortete Hanke. 62 Mio. Ꞓ seien vorgesehen, um den Luftfahrtstandort angesichts der geopolitischen Spannungen zu entlasten. Die ressortübergreifende Abstimmung innerhalb der Bundesregierung laufe. Hanke gehe davon aus, dass in absehbarer Zeit eine Lösung gefunden werde.

Gefahrgutbeförderung wird an EU-Vorgaben angepasst

Anpassungen an europäische und internationale Vorgaben stehen auch im Zentrum einer Novelle des Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) (715 d.B.). Im Straßenverkehr ergibt sich ein Umsetzungsbedarf etwa aufgrund von Änderungen der EU-Richtlinien über einheitliche Verfahren für die Kontrolle von Gefahrguttransporten auf der Straße. Zu berücksichtigen seien demnach etwa neue Kontrolllisten, die für Gefahrgutkontrollen auf der Straße zur Anwendung kommen, sowie Änderungen bei der Qualifikation von Verstößen. Im Bereich der Luftfahrt gibt es laut dem Verkehrsministerium neue Regelungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) für Schulungen.

Die Anpassungen kämen sowohl den Behörden als auch den betroffenen Unternehmen zugute, betonte Verkehrsminister Hanke im Ausschuss. Melanie Erasim (SPÖ) zeigte sich erfreut, dass damit einem EU-Vertragsverletzungsverfahren entgegengewirkt werde. Auch Arnold Schiefer (FPÖ) und Harald Servus (ÖVP) drückten ihre Zustimmung aus.

Anpassung des Güterbeförderungs- und des Gelegenheitsverkehrs-gesetzes an VfGH-Erkenntnis

Weiters haben die Koalitionsparteien einen Initiativantrag zur Änderung des Güterbeförderungsgesetzes (GütbefG) vorgelegt (1164/A). Damit soll einem 2025 ergangenen Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) Rechnung getragen werden. Das GütbefG nennt bisher nur EWR-Angehörige als "zur gesetzlichen Vertretung berufene Organe oder geschäftsführungs- und vertretungsbefugte Gesellschafter" eines Kraftverkehrsunternehmens, was Drittstaatsangehörige ausschließt. Das Höchstgericht sieht keine sachliche Rechtfertigung dafür, einen EWR-Vorbehalt im Handelsrecht zwar nicht für natürliche, jedoch für juristische Personen sowie Personengesellschaften aufrechtzuerhalten. Mit der Änderung des Bundesgesetzes werden im Gesetz nun auch langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige berücksichtigt werden. Damit schaffe man legistisch idente Voraussetzungen für natürliche und juristische Personen, heißt es in der Begründung des Initiativantrags.

Der Ausschuss nahm den Initiativantrag zum Güterbeförderungsgesetz unter Berücksichtigung eines Abänderungsantrags mit redaktionellen Korrekturen mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen an. Dieselbe Mehrheit fand ein Ausschussantrag, der analoge Anpassungen im Gelegenheitsverkehrs-Gesetz vorsieht.

FPÖ will Regelung für gut sichtbare Schutzwege

FPÖ-Mandatar Maximilian Weinzierl hat einen Initiativantrag (975/A) zur Novellierung der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO) vorgelegt, der "sichtbare Schutzwege" sicherstellen soll. Konkret soll die Gestaltung der Flächen zwischen Bodenmarkierungen auf der Straße in mehreren Farben oder mit Mustern, Bildern, Schriftzeichen oder sonstigen Symbolen als unzulässig erklärt werden. Der öffentliche Verkehrsraum sei "der falsche Ort", um gesellschaftspolitische Anliegen auf der Fahrbahn auszutragen. Auch mehrere Bezirkshauptmannschaften hätten sich in diese Richtung geäußert, betonte Weinzierl im Ausschuss. Den Vertagungsantrag begründete Robert Laimer (SPÖ) damit, dass die Verkehrssicherheit durch die bestehenden Regelungen ausreichend berücksichtigt sei.

FPÖ fordert Nacht-80er statt Nacht-60er für LKW

FPÖ-Abgeordneter Gerhard Deimek erneuert mit einem Entschließungsantrag (987/A(E)) seine Forderung nach einer Anhebung des Nacht-Tempolimits für LKW von 60 km/h auf 80 km/h zumindest auf Autobahnen und Schnellstraßen. Sein Fraktionskollege Maximilian Weinzierl betonte im Ausschuss, dass damit aus seiner Sicht gefährliche Geschwindigkeitsdifferenzen verringert werden könnten, in denen auch die Polizei ein erhöhtes Unfallrisiko sehe. Zudem forderten auch Stimmen aus der Wirtschaftskammer eine Anhebung. Die Motorengeräusche seien bei modernen LKWs aus Weinzierls Sicht kaum noch ein Problem.

Lukas Hammer (Grüne) warnte hingegen vor zusätzlichen Lärmbelastungen und gesundheitlichen Folgen für die Bevölkerung. Mit zunehmender Geschwindigkeit nehme der Anteil der Motorengeräusche am Gesamtlärm zwar ab, jener der Abriebgeräusche jedoch zu.Dominik Oberhofer (NEOS) erinnerte daran, dass bereits der ehemalige FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer eine Initiative zur Anhebung des Nacht-60ers gestartet habe, gegen die sich sogar der Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger ausgesprochen habe. Oberhofer verwies zudem auf rechtliche Bedenken insbesondere in Tirol.

FPÖ: Zentrales Taxifahrerregister für mehr Sicherheit

Christian Hafenecker (FPÖ) hält es für notwendig, im Taxigewerbe für mehr Transparenz und Sicherheit zu sorgen. Derzeit existiere kein österreichweit einheitliches, zentrales Register für Personen, die über einen gültigen Taxischein verfügen. Unter dem Titel "Keine Fahrt ins Ungewisse" spricht der FPÖ-Abgeordnete sich für ein Gesetz aus, um ein Register für Personen mit einem gültigen Taxischein (Ausweis für das Personenbeförderungsgewerbe mit PKW) zu schaffen (705/A(E)).

Maximilian Weinzierl (FPÖ) betonte, dass ein bundesweites Register auch ein Anliegen der Branche selbst sei. Es würde die Sicherheit der Fahrgäste, insbesondere von Frauen, erhöhen und seriöse Taxilenkerinnen und -lenker schützen. Plattformen wie Uber und Bolt könnten sich derzeit darauf berufen, dass sie die Berechtigung der Lenkerinnen und Lenker nicht überprüfen könnten. Dominik Oberhofer (NEOS) erklärte hingegen, dass bei beiden Plattformen Preis und Fahrerin sowie Fahrer transparent dokumentiert seien. Weinzierl entgegnete, dass bei Uber für Fahrgäste nicht ersichtlich sei, ob die Person am Steuer einen gültigen Taxischein habe. Oberhofer ortete die Probleme eher bei Taxiunternehmen. Hotelbetriebe hätten gegenüber der Taxiinnung von erheblichen Problemen berichtet, insbesondere am Hauptbahnhof.

Joachim Schnabel (ÖVP) verwies auf eine bestehende Datenbank bei der Statistik Austria und auf das Führerscheinregister. Im Rahmen eines in Ausarbeitung befindlichen Projekts von Staatssekretär Alexander Pröll sollten bestehende Daten in einem Registerverbund zentral zusammengeführt werden. Darin sah Schnabel eine unbürokratische Lösung.

Grüne fordern gesetzliche Grundlage für mehr Radinfrastruktur

Die Bundesregierung habe sich dazu bekannt, bei Straßen- und Eisenbahnbauprojekten auch konsequent Fuß- und Radwege zu berücksichtigen, etwa durch die Schaffung von Querungsmöglichkeiten für den Rad- und Fußverkehr, erläutert Grünen-Abgeordnete Elisabeth Götze in einem Entschließungsantrag. Sie fordert daher die Schaffung einer gesetzlicher Grundlage für die Umsetzung von Radwegen entlang von Autobahnen und Schienenstrecken, vor allem im Eisenbahngesetz und im ASFINAG-Gesetz (1067/A(E)).

Das Verkehrsministerium arbeite seit 2025 gemeinsam mit ASFINAG und ÖBB an einer Strategie, um den Radverkehr beim Bau hochrangiger Straßen- und Schieneninfrastruktur von Anfang an zu berücksichtigen, sagte Verkehrsminister Hanke. Radwege erst nachträglich zu bauen, verursache unnötige Kosten. Eine frühzeitige Planung könne Kosten senken, die Sicherheit erhöhen und die Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel verbessern. Für das erste Quartal 2027 kündigte Hanke einen Strategieentwurf samt Maßnahmenpaket an.

Lukas Hammer (Grüne) verwies auf bestehende Initiativen zur Förderung des Radverkehrs und fragte, wer bei bestehender Infrastruktur die Kosten für Radwege tragen solle. Er erkundigte sich zudem nach möglichen Gesetzesänderungen. Ein Experte des Verkehrsministeriums verwies auf einen "prozessorientierten Ansatz". Mögliche Gesetzesänderungen würden rechtlich noch geprüft. Der Radverkehr falle grundsätzlich in die Zuständigkeit der Länder und Gemeinden.

Grüne: Anstößige Wunschkennzeichen rasch einziehen

Zudem vertagte der Verkehrsausschuss abermals einen Entschließungsantrag von Elisabeth Götze (Grüne), der auf eine Ergänzung des Kraftfahrgesetzes abzielt, um das Einziehen von Wunschkennzeichen noch vor Ablauf der 15-Jahres-Frist zu ermöglichen, wenn es sich um Kennzeichen mit anstößigen Zeichenkombinationen handelt. Insbesondere von rechtsextremen oder wiederbetätigenden Inhalten, deren Zuweisung nach der geltenden Rechtslage nicht mehr zulässig wäre (752/A(E)). Christoph Stark (ÖVP) begründete die Vertagung damit, dass die Beurteilung der Kennzeichen im Ermessen der Bezirksverwaltungsbehörden liege und es bereits jetzt rechtliche Möglichkeiten gebe, die Zuweisung eines Wunschkennzeichens aufzuheben. (Fortsetzung Verkehrsausschuss) wit