Wien (PK) -

Mit einer Novelle zum Bundesbahngesetz wird laut Verkehrsminister Peter Hanke die umfangreichste Veränderung der ÖBB-Struktur seit der Bundesbahnstrukturreform 2003 auf den Weg gebracht. Der Verkehrsausschuss sprach sich heute mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS für die ÖBB-Reform aus.

Die Freiheitlichen und die Grünen sahen noch eine Reihe offener Fragen. Sie schlossen eine Zustimmung im Nationalratsplenum nicht aus, falls ihre Bedenken noch ausgeräumt werden können.

Hanke: Klare Zuständigkeiten sollen Doppelgleisigkeiten bei ÖBB beseitigen

Aufgabe der ÖBB-Holding AG soll laut der Novelle des Bundesbahngesetzes neben der strategischen Führung der Konzerngesellschaften ÖBB-Infrastruktur AG, ÖBB-Personenverkehr und Rail Cargo Austria künftig auch die operative Steuerung der ÖBB-Produktion GmBH und der ÖBB-Technische Services GmbH sein. Diese sollen als "marktorientierte Profitcenters" künftig direkt der ÖBB Holding AG unterstehen (719 d.B.). Zudem ist die Umwandlung der beiden Marktgesellschaften ÖBB-Personenverkehr AG und Rail Cargo Austria AG in Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) vorgesehen. Keine Änderung sei für die Organisation der ÖBB-Infrastruktur AG vorgesehen, heißt es seitens des Verkehrsministeriums. Sie behalte ihre Aufgabe, den diskriminierungsfreien Zugang zum Schienennetz für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen zu gewährleisten.

Mit der neuen Struktur und Aufgabendefinition der ÖBB-Holding AG wolle man den neuen Rahmenbedingungen des Eisenbahnmarktes gerecht werden, führte Verkehrsminister Peter Hanke aus. Die ÖBB sei grundsätzlich gut aufgestellt. Ziel sei es, sie weiterzuentwickeln und zum besten Eisenbahnverkehrsunternehmen in Europa zu machen. Die Strukturreform ziele auf wettbewerbsfähige Kosten, schlankere Strukturen und den konsequenten Abbau von Doppelgleisigkeiten ab. Daher sollen laut Hanke die Aufgaben und die Steuerungsmöglichkeiten der ÖBB-Holding AG erweitert werden, um die Steuerbarkeit des Konzerns zu stärken und den Konzern nachhaltig für die Zukunft aufzustellen.

Der Vorstandsvorsitzende der ÖBB-Holding AG Andreas Matthä betonte, dass die ÖBB-Reform die Produktionssteuerung "von einer vertikalen in eine horizontale Logik" bringe. Das heiße, dass die Zuständigkeit in diesem Bereich nun zur Gänze in die ÖBB-Produktion GmbH und die ÖBB-Technische Services GmbH wandern sollen. Auf diese Weise könnten Doppelstrukturen und strukturelle Reibungsverluste beseitigt werden. Die ÖBB-Personenverkehr und Rail Cargo Austria könnten sich damit auf ihre Kernleistungen wie Produktentwicklung, Planung, Service und Verkauf von Mobilitätsleistungen im Personen- und Güterverkehr fokussieren.

Zufriedenheit bei Koalition, FPÖ und Grüne sehen offene Fragen

Seitens der Koalition wurde die ÖBB-Reform als großer Schritt für die Zukunft der ÖBB gewertet. In diesem Sinne begrüßten Dominik Oberhofer (NEOS), Melanie Erasim (SPÖ) und Joachim Schnabel das erzielte Ergebnis, mit dem die ÖBB eine moderne Struktur erhalten werde.

Die Tatsache, dass für die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH im neuen Bundesbahngesetz keine eigene gesetzliche Grundlage vorgesehen ist, veranlasste Elisabeth Götze (Grüne) zu der Frage, ob das weitere Privatisierungen bedeute.

Ausschussobmann Wolfgang Moitzi (SPÖ) und Oberhofer (NEOS) wiesen darauf hin, dass es auch in den vergangenen Jahren seitens der ÖBB immer wieder Verkäufe von Immobilien, aber auch Ankäufe von Grundstücken gegeben habe. Von einer "Privatisierungswelle" ist laut den Abgeordneten nicht auszugehen. Verkehrsminister Hanke wies darauf hin, dass die Immobilienmanagement GmbH der ÖBB-Infrastruktur AG unterstehe und es damit keine grundsätzlichen Änderungen gebe.

Götze wollte auch wissen, wie die angekündigten Einsparungseffekte erzielt werden sollen, und ob es in diesem Zusammenhang zu einem Personalabbau kommen werde. Sie wollte auch wissen, ob im Zuge der Umsetzung der neuen Struktur Beratungskosten anfallen werden.

ÖBB-Vorstandsvorsitzender Matthä führte dazu aus, dass man Einsparungen unter anderem durch die Reduktion von Overhead-Kosten erwarte. Man hoffe, damit bis zu 80 Mio. Ꞓ jährlich für andere Zwecke freimachen zu können. Mit der Verschlankung bestimmter Bereiche sei auch verbunden, dass man Personal umschulen werde. Da die ÖBB jährlich rund 4.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suche, gehe er aber davon aus, dass man für alles eine Verwendung finden werde. An Beratungskosten seien rund eine Million Euro zu erwarten.

FPÖ-Abgeordneter Arnold Schiefer sagte, es sei grundsätzlich richtig, wenn in den ÖBB-Konzern "wieder Bewegung kommt". Seine Fraktion sei aber noch skeptisch, ob tatsächlich überall das optimale Vorgehen gewählt worden sei. So solle laut dem Gesetzentwurf eine neu zu gründende ÖBB-Lok Asset GmbH hinzukommen. An sie sollen die im Eigentum der ÖBB-Produktion GmbH stehenden Triebfahrzeuge übertragen werden. Als ausschließliche Aufgabe der ÖBB-Lok Asset GmbH sei die Bereitstellung dieser übertragenen Triebfahrzeuge an die ÖBB Produktion GmbH vorgesehen.

Seitens des Verkehrsministeriums hieß es dazu, die Errichtung der Gesellschaft habe vor allem buchhalterische Gründe, um die in der neuen Struktur notwendige Übertragung von Vermögenswerten möglichst sparsam durchzuführen. Daher sei im Gesetzesentwurf vorgesehen, dass die Gesellschaft spätestens dann aufzulösen ist, wenn sie über keine Triebfahrzeuge mehr verfüge.

Ausschussobmann Wolfgang Moitzi (SPÖ) sagte, er hoffe, dass bis zur Beschlussfassung im Plenum alle offenen Fragen beantwortet und alle eventuell noch bestehenden Bedenken ausgeräumt werden könnten. Er schlage daher einen Termin aller Verkehrssprecher der Fraktionen vor. Verkehrsminister Hanke versicherte, dass er für die Beantwortung offener Fragen zur Verfügung stehen werde. (Fortsetzung Verkehrsausschuss) sox