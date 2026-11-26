Wien (OTS) -

„Strom-, Gas- und künftig auch Wasserstoffinfrastruktur müssen gemeinsam gedacht und geplant werden. Nur so kann es gelingen, die Energieversorgung langfristig zu sichern und die Energiewende möglichst kosteneffizient umzusetzen“, betont Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich des Auftakts zur Überarbeitung des österreichischen Netzinfrastrukturplans (ÖNIP 2.0). Aus Sicht der WKÖ ist dieser ein wichtiges Instrument für die vorausschauende und aufeinander abgestimmte Entwicklung der Energieinfrastruktur.

Entscheidend ist aus Sicht der WKÖ, dass der Netzplanung konsistente und realistische Annahmen zugrunde liegen, die auf die Energie- und Klimaziele bis 2050 ausgerichtet sind. „Unsere Unternehmen treffen heute Investitionsentscheidungen, die weit in die Zukunft reichen. Laufend veränderte oder verschärfte Szenarien schaffen Unsicherheit und erschweren damit genau jene Investitionen, die wir für die Transformation unserer Wirtschaft brauchen“, so Danninger.

Bestehende Infrastruktur gezielt weiterentwickeln

Der Ausbau der Netzinfrastruktur muss sich am tatsächlichen Bedarf orientieren und unter Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Gesamtkosten erfolgen. Dabei gilt es insbesondere, die Potenziale der bestehenden Gasinfrastruktur für die künftige Nutzung von Biomethan und Wasserstoff zu berücksichtigen.

„Wir müssen vorhandene Infrastruktur intelligent weiterentwickeln, statt sie vorschnell aufzugeben und dadurch zusätzliche Kosten zu verursachen. Bei allen Planungen muss im Mittelpunkt stehen, dass unsere Unternehmen auch künftig auf eine sichere Energieversorgung zu international wettbewerbsfähigen Preisen zählen können. Das ist eine zentrale Voraussetzung für einen starken Wirtschaftsstandort Österreich“, betont Danninger abschließend. (PWK652/NIS)