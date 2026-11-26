Wien (PK) -

Anlässlich des hundertsten Gründungsjubiläums des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) luden Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr heute in das Parlament ein. Im Zuge der Veranstaltung mit dem Titel "100 Jahre angewandte Wirtschaftsforschung in Österreich - Anfänge und Gegenwart" wurde die Festschrift "Das Haus der vielen Konjunkturen" präsentiert, die sich auch mit der WIFO-Geschichte während der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzt.

Der Nationalratspräsident gratulierte in seinen Eröffnungsworten dem WIFO zu seinem hundertjährigen Bestehen. Das WIFO habe einen "bedeutenden Beitrag zur österreichischen Wirtschaftsgeschichte" geleistet. In einer lebendigen Demokratie brauche es einerseits eine für wissenschaftliche Erkenntnisse offene Politik, andererseits müsse die Wissenschaft unabhängig sein, so Rosenkranz. Der im Parlament eingerichtete Budgetdienst sei ein gutes Beispiel dafür, welchen Stellenwert wissenschaftliche Analysen auch im Hohen Haus haben würden. Der Nationalratspräsident betonte zudem die Wichtigkeit der im Zuge des Jubiläums vorgenommenen Aufarbeitung des "dunkelsten Kapitels der WIFO-Geschichte" in der Zeit des Nationalsozialismus.

Heute vor 100 Jahren, am 26. November 1926, sei das "Österreichische Institut für Konjunkturforschung" im Vereinsregister eingetragen worden, im Jänner 1927 habe es unter seinem ersten Leiter, dem späteren Wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich August Hayek, seine Arbeit aufgenommen, hielt WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr zum Jubiläum fest. Am heutigen Tag wolle man aber auch die offene Vereinnahmung des Instituts im Nationalsozialismus beleuchten. Aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst hätten sich den Nationalsozialisten angeboten, um Karriere zu machen.

Take: Zeit des Nationalsozialismus war schärfste Zäsur der WIFO-Geschichte

In seiner Keynote über die "Wiener Wirtschaftsforschung und Politikberatung im Nationalsozialismus 1938-1945" gab der Historiker Gunnar Take von der Universität Stuttgart einen Überblick über die Geschichte des WIFO in dieser Zeit. So habe die Übernahme des Nationalsozialismus im März 1938 die "schärfste Zäsur" in der hundertjährigen Geschichte des Instituts bedeutet. Mit der Absetzung des Direktors Oskar Morgenstern sowie dessen beste Mitarbeiter aus politischen oder antisemitischen Gründen sei nicht nur die wissenschaftliche Substanz stark reduziert worden, sondern auch der Rest jenes intellektuellen Milieus ausgelöscht worden, der in der Zeit des Austrofaschismus noch fortbestanden habe. Bis 1940 sei die Rolle des WIFO unbestimmt geblieben, danach sei es zu einer Zweigstelle des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) geworden, erläuterte Take. Wobei das DIW die Ambition gehabt habe, zu einer unentbehrlichen Auskunfts-, Beratungs- und Forschungsinstanz für die prägenden Akteure der NS-Wirtschaft zu werden. Gleichzeitig sei das WIFO zum "hauseigenen Think Tank" der neu gegründeten Südosteuropagesellschaft geworden. Diese habe das Ziel verfolgt, die Interessen von Wirtschaftsverwaltung, Partei und Privatwirtschaft in und gegenüber Südosteuropa zu koordinieren.

Laut Take ordnet sich die WIFO-Tätigkeit in dieser Zeit in drei Bereiche: Informationssammlung, etwa für die Wehrmacht oder Rüstungsfirmen, Öffentlichkeitsarbeit, um die großdeutsche Wirtschaft als unerschütterlich darzustellen sowie drittens geheime Forschung und Beratung, die sich zeitlich in die Phasen Anschluss- , Südosteuropa- und Rückzugsforschung einordnen lasse. All dies habe den Umbau zur Kriegswirtschaft sowie die auf Ausbeutung ausgerichtete Wirtschaftspolitik gegenüber Südosteuropa zum Ziel gehabt.

Gegenüber der bisherigen Vergangenheitspolitik des WIFO stelle die heute präsentierte Festschrift sowie diese Veranstaltung einen "deutlichen Bruch" dar. Es sei leider immer noch vielfach üblich, "dass in der Traditionspflege NS-Belastungen unterschlagen werden". Als Beispiel in jüngerer Zeit zähle etwa ein Jubiläumsband zur Geschichte der Burschenschaften, zu dem auch der Nationalratspräsident beigetragen habe, so der Historiker.

Diskussion über unabhängiges Expertentum und Meinungsfreiheit

In der darauf folgenden Diskussion hielt der ehemalige Universitätsprofessor für Volkswirtschaftstheorie und -politik Hansjörg Klausinger mit Blick auf die Vergangenheit fest, dass die Autonomie der Wissenschaft gewährleistet werden müsse, damit sich nicht nach jedem Regimewechsel die wissenschaftliche Meinung ändere. Heute sei das WIFO - im Gegensatz zur Zeit vor 1945 - ein unabhängiges Institut "im System von Checks and Balances". Nach dem Zweiten Weltkrieg habe die Politik das WIFO "in den Dienst genommen", um Fakten für den Wiederaufbau zu liefern, so Klausinger.

Die Sprachwissenschafterin Ruth Wodak betonte, dass es wichtig sei, seine Vergangenheit zu kennen und diese nicht zu verschweigen. Skepsis äußerte Wodak über aktuelle Tendenzen zur Einschränkung der Meinungsfreiheit. Das Zulassen von Meinungsfreiheit - ausgenommen etwa die NS-Wiederbetätigung - sei zentral für einen offenen Diskurs und die Wissenschaft. Dafür gebe es aber in der Öffentlichkeit zu wenig Platz. Damit Laien die Analysen und selbstverständlich verwendeten Begriffe von Expertinnen und Experten besser verstehen können, sprach sich Wodak dafür aus, in den Schulen mehr Wissen über Wirtschaftspolitik zu vermitteln.

Die Konjunkturprognosen und Analysen unabhängiger Institutionen wie dem WIFO seien für die Politik von zentraler Bedeutung, erklärte Kristina Fuchs, Leiterin des parlamentarischen Budgetdienstes. So würde die WIFO-Prognose seit vielen Jahren als Grundlage für die Budgeterstellung des Finanzministeriums herangezogen. Auch bei den parlamentarischen Budgetberatungen würde man zuerst mit Fachleuten die Eckpunkte des Haushaltsentwurfs diskutieren. Was den im Jahr 2011 gegründeten und für alle Fraktionen zugänglichen Budgetdienst betrifft, versuche man in den Analysen verschiedene Blickwinkel einzunehmen und offene Fragestellungen anzusprechen. Dies trage dazu bei, nicht einvernahmt zu werden. (Schluss) med

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie im Webportal des Parlaments.