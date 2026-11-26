- 26.11.2026, 16:08:02
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- OTS0223
Einladung zur KWF-Pressekonferenz
Förderungsbudget sowie Ausblick auf 2027
Der Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) lädt zur Pressekonferenz:
Förderungsbudget sowie Ausblick auf 2027
mit
LH Daniel Fellner
LR Sebastian Schuschnig
KWF-Kuratoriumsvorsitzender Martin Zandonella
KWF-Vorstand Roland Waldner
Wann?
Dienstag, 1. Dez. 2026 | 11:30 Uhr
Wo?
Raum Wachstum
Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds
Völkermarkter Ring 21
9020 Klagenfurt am Wörthersee
KWF-Förderungsbudget 2027
Datum: 01.12.2026, 11:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: KWF Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds
Völkermarkter Ring 21–23
9020 Klagenfurt
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds
MMag. Karin Scheidenberger
T +43664 859 13 54
E [email protected]
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