Wien (OTS) -

Am heutigen Befragungstag im Untersuchungsausschuss stand Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer als Auskunftsperson im Fokus. Wie der FPÖ-Sicherheitssprecher, NAbg. Mag. Gernot Darmann, im Anschluss festhielt, habe die Befragung aus freiheitlicher Sicht bemerkenswerte inhaltliche Widersprüche innerhalb der ÖVP-Spitze zutage gefördert. Im Zentrum der Kritik standen dabei Nehammers Aussagen zur internen Kommunikationskette im Ministerium.

„Wir haben heute eine andere Darstellung der Informationsflüsse im Innenministerium gehört. Zunächst hat Nehammer angegeben, die Weisungskette verlaufe prinzipiell von unten nach oben. Die letzte Auskunftsperson des heutigen Tages hat dieser Sichtweise jedoch widersprochen. Der Beamte hat von seinem Vorgesetzten, Oberst F., die konkrete Information bekommen, die er im Amtsvermerk niedergeschrieben hat. Das legt den Schluss nahe, dass die Informationskette in diesem Fall sehr wohl auch von oben nach unten verlaufen ist“, stellte Darmann fest.

Als zweite Ungereimtheit hielt der FPÖ-Sicherheitssprecher fest, dass Karl Nehammer im Ausschuss bestätigte, sich bei sogenannten „glamourösen“ Fällen sehr wohl von seinem Kabinettschef berichten zu lassen. Das stehe in einem direkten Widerspruch zu den Aussagen des amtierenden Innenministers Karner, der behaupte, über brisante Fälle nicht informiert zu werden. Man könnte vermuten, so Darmann, dass Nehammer sein Innenministerium ernster genommen habe, als dies bei Karner der Fall sei.

Interessant sei zudem der Widerspruch rund um die mutmaßlichen Medieninterventionen gewesen. Während der ehemalige-Krone-Journalist V. vor Gericht ausgesagt habe, dass Nehammer sehr wohl versucht habe, die Veröffentlichung des Pilnacek-Tapes zu verhindern, habe der Ex-Kanzler heute jegliche Interventionsversuche bestritten. „Es steht Aussage gegen Aussage. Dass Nehammer hier behauptet, er habe nie interveniert, ist angesichts der entgegengesetzten Aussagen hinterfragenswürdig“, merkte Darmann kritisch an.

Abschließend wies der freiheitliche Sicherheitssprecher auf einen interessanten Unterschied bei der Vorbereitung von Auskunftspersonen für den Untersuchungausschuss hin. Nehammer habe bestätigt, dass es in seiner Zeit lediglich anwaltliche Vorbesprechungen für einzelne Auskunftspersonen gegeben habe. „Das steht in direktem Kontrast zu den Methoden unter Innenminister Karner. Einzelne anwaltliche Vorbesprechungen im Rahmen der ‚Fürsorgepflicht‘ sind das eine, aber die systematischen Schulungen unter Karner sind etwas völlig anderes . Es ist fraglich, inwiefern diese Schulungen dem Schutz der Beamten dienen, oder ob sie nicht vielmehr für politische Stimmungsmache missbraucht werden“, so Darmann abschließend.