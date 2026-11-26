Wien (OTS) -

Mit deutlicher Kritik am neuen Dienstzeitmanagement von ÖVP-Innenminister Karner melden sich der stellvertretende FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Reinhold Maier sowie FPÖ-Nationalratsabgeordnete und Landesvorsitzende der AUF Polizei Niederösterreich Irene Eisenhut zu Wort. Für beide steht fest, dass das neue Dienstzeitmanagement in seiner derzeitigen Form entschieden abzulehnen ist.

Bereits im März dieses Jahres brachte Maier einen Antrag zur Absage an das von Innenminister Karner forcierte Dienstzeitmanagement (805/A(E)) ein, welcher in der Sitzung des Innenausschusses am 14. April 2026 vertagt wurde. Ein weiterer gleichlautender Entschließungsantrag wurde im Juli im Plenum von sämtlichen anderen Parlamentsparteien abgelehnt. „Viele jener Möglichkeiten, die uns Karner jetzt als große Errungenschaften verkauft, sind bereits im bestehenden Dienstplanungssystem umsetzbar. Das neue Dienstzeitmanagement ist in dieser Form nichts anderes als ein Sparpaket auf dem Rücken unserer Polizisten. Die Budgetzahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Allein im Jahr 2027 sollen die Personalausgaben im Innenressort um rund 59 Millionen Euro sinken“, stellte Maier klar.

Auch NAbg. Irene Eisenhut verwies auf die massive Ablehnung des neuen Dienstzeitmanagements in ihrem Heimatbundesland Niederösterreich. Die Kritik komme mittlerweile aus sämtlichen Bereichen der Exekutive und ziehe sich quer durch die Personalvertretungen. „Dass nun die Grünen ihrerseits einen Antrag auf Beendigung des DZM einbringen, ist zwar zu begrüßen, aber dennoch bemerkenswert, da sie im Juli im Nationalrat selbst gegen den freiheitlichen Antrag zur Absage an das neue Dienstzeitmanagement gestimmt haben. Damals hätten sie die Möglichkeit gehabt, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Stattdessen haben sie gemeinsam mit den Regierungsparteien gegen unseren Antrag gestimmt“, kritisierte Eisenhut.

„Wer zuerst gegen einen Antrag stimmt und wenige Monate später dieselbe Forderung als eigene Initiative verkauft, muss sich schon die Frage gefallen lassen, ob es ihm tatsächlich um die Polizisten oder lediglich um die nächste Schlagzeile in der Zeitung geht.“ Der gestern behandelte Antrag der Grünen auf Beendigung des DZM wurde mit den Stimmen der Regierungsparteien vertagt und wird somit auch nicht den Weg ins Plenum finden.

Mit dem Entschließungsantrag betreffend ein Maßnahmenpaket zur Erreichung tatsächlicher besoldungsrechtlicher Verbesserungen für Polizisten (1098/A(E)) legte die FPÖ konkrete Alternativen vor. Höhere Grundgehälter, eine angemessene Abgeltung von Nacht-, Sonn- und Feiertagsdiensten sowie eine bessere finanzielle Berücksichtigung der Berufserfahrung sollen den Polizeiberuf tatsächlich attraktiver machen.

„Unsere Polizisten brauchen keine politische Inszenierung, sondern tatsächliche Verbesserungen ihrer Arbeits- und Einkommensbedingungen. Während andere Parteien ihre Positionen offenbar nach der jeweiligen Medienlage ausrichten, bleiben wir Freiheitliche konsequent an der Seite unserer Exekutive“, so Maier und Eisenhut abschließend.