Wien (OTS) -

Nach konstruktiven Verhandlungen konnte ein Kollektivvertragsabschluss für die Beschäftigten der ausländischen Luftverkehrsgesellschaften erzielt werden. Die Einigung sichert eine nachhaltige Stärkung der Kaufkraft für die Arbeitnehmer:innen der Branche. Mit 1. Jänner 2027 steigen sowohl die Mindest- als auch die Ist-Gehälter um 3,4 Prozent.

„Mit der Erhöhung der Gehälter über der Inflationsrate ist es uns gelungen, die Kaufkraft der Beschäftigten nicht nur zu sichern, sondern auch zu stärken. Damit haben wir eine nachhaltige Verbesserung des Gehaltsniveaus in der Branche erreicht. Das ist gerade angesichts der anhaltenden Teuerung zentral“, betont Anita Palkovich, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA.

Auch im Rahmenrecht konnten Verbesserungen erzielt werden. Mit der Verankerung einer freiwilligen Freizeitoption wurde die Möglichkeit geschaffen, bis zu vier Wochen zusätzliche Freizeit in Anspruch zu nehmen.

„Mit der freiwilligen Freizeitoption haben wir einen wichtigen Hebel für mehr Flexibilität im Kollektivvertrag verankert. Damit tragen wir den unterschiedlichen Lebenssituationen der Kolleginnen und Kollegen Rechnung und schaffen mehr Möglichkeiten, Beruf und Privatleben besser miteinander zu vereinbaren“, so Palkovich.

Der Abschluss im Detail:

Die kollektivvertraglichen Mindestgehälter werden um 3,4 % erhöht

Die Ist-Gehälter werden um 3,4 % erhöht (1 % performanceabhängig)

Freiwillige Freizeitoption im Ausmaß von bis zu vier Wochen

Der Abschluss gilt ab dem 1. Jänner 2027. Die Basis der Verhandlungen bildete die Inflationsrate von 3,26 Prozent.