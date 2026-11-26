Wien (OTS) -

Als ein „ernüchterndes Zeugnis für die bisherige Gesundheitspolitik“ bezeichnete heute FPÖ-Gesundheitssprecher und Vorsitzender des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak die Ergebnisse der aktuellen OECD-Studie „Gesundheit auf einen Blick – Europa 2026“. Die Studie zeige klar auf, dass die hohen Ausgaben im österreichischen Gesundheitssystem nicht zu überdurchschnittlichen Ergebnissen für die Patienten führen.

„Die Zahlen werfen ernste Fragen auf. Mit 5.348 Euro pro Kopf investiert Österreich sehr viel Steuergeld in das Gesundheitssystem und liegt damit im EU-Spitzenfeld. Die Resultate, wie etwa eine nur knapp überdurchschnittliche Lebenserwartung, spiegeln diesen hohen Mitteleinsatz jedoch nicht wider. Wenn gleichzeitig die Wartezeiten auf Operationen lang sind und die Versorgung mit Kassenärzten, vor allem im ländlichen Raum, immer schwieriger wird, müssen wir über die Effizienz des Systems sprechen“, so Kaniak.

Kritisch bewertete der freiheitliche Gesundheitssprecher auch die angeblich so hohe Ärztedichte, die laut Bericht in Österreich herrscht. „Eine hohe Ärztedichte auf dem Papier ist positiv, löst aber nicht das Problem, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, einen Kassenarzt zu finden. Wenn Patienten auf Wahlärzte ausweichen müssen, führt das zu einer finanziellen Mehrbelastung für den Einzelnen und fördert eine Zwei-Klassen-Medizin. Hier müssen die Rahmenbedingungen für Kassenordinationen dringend attraktiver gestaltet werden“, erklärte Kaniak.

Für Kaniak sei offensichtlich, dass die Mittel nicht immer dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden – bei den Patienten und dem medizinischen Personal. „Anstatt die strukturellen Ursachen für die aktuellen Missstände anzugehen, scheint die Regierung mehr mit der Verwaltung der Probleme als mit deren Lösung beschäftigt zu sein. Die hohe Belastung für Ärzte und Pflegepersonal ist bekannt, ebenso wie der Mangel an nachhaltigen Reformen. Hier braucht es einen klaren Plan, wie die Versorgung langfristig verbessert werden kann“, so Kaniak, der auch daran erinnerte, dass neben SPÖ-Ministerin Schumann gerade die grünen Gesundheitsminister jegliche Reformen im Gesundheitssystem verhindert hätten.

„Es geht nicht darum, einfach noch mehr Geld ins System zu pumpen, wenn die Strukturen nicht stimmen. Wir brauchen einen echten Systemwechsel, der die Mittel gezielt dorthin lenkt, wo sie den größten Nutzen bringen: in die Stärkung der kassenärztlichen Versorgung, in eine moderne Infrastruktur und in faire Arbeitsbedingungen für das Personal. Es braucht eine Politik, die das Wohl der Bevölkerung in den Mittelpunkt stellt und nicht das System selbst, um die Zukunftsfähigkeit und Qualität unseres Gesundheitssystems zu sichern!“