Wien (OTS) -

Die AHS-Direktorinnen und -Direktoren fordern neue Aufnahmeregeln fürs Gymnasium. Eine Prüfung soll entscheiden, wer welchen Bildungsweg einschlägt. SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer sieht das mehr als kritisch: „Tests und Kompetenzmessungen bei Volksschulkindern müssen in erster Linie dazu dienen, Kinder gezielt zu fördern – und nicht dazu, ihren Bildungs- und Karriereverlauf einzuzementieren.“ Himmer fordert eine grundsätzlichere Diskussion: „Wir sollten uns die Frage stellen, warum wir Kinder bereits mit zehn Jahren auf unterschiedliche Bildungswege aufteilen müssen. Unser Ziel muss sein, dass Kinder länger gemeinsam lernen!“ ****

Himmer erklärt, dass Bildungserfolg in Österreich noch immer stark von der sozialen Herkunft abhängt. Wer mehr Geld hat oder bessere Möglichkeiten vorfindet, hat auch in der Schule mehr Erfolg. Neben der Forderung einer gemeinsamen Schule will die SPÖ daher die Chancengerechtigkeit im aktuellen Bildungssystem vorantreiben. „Möglichst früh aussortieren ist nicht gerecht. Gerecht ist es, wenn jedes Kind die Möglichkeit erhält, sein Potenzial tatsächlich auszuschöpfen. Dafür brauchen wir mehr kostenlose ganztägige Bildung, mehr gezielte Sprachförderung, mehr Inklusion und individuelle Unterstützung für unsere Schüler:innen.“

Die SPÖ setzt in ihrer Regierungsarbeit darauf einen Schwerpunkt. Mit dem Chancenbonus bekommen Schulen mit besonderen Herausforderungen seit diesem Schuljahr mehr Unterstützung. Es gibt mehr Geld und Ressourcen für Sprachförderung, Sozialarbeit, Schulpsychologie und Inklusion an Schulen. (Schluss) mf/ff