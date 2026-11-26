Wien (PK) -

Zum Auftakt seiner Beratungen hat der Verfassungsausschuss des Nationalrats heute eine Novelle zum Informationssicherheitsgesetz gebilligt. Ziel der Novelle ist es, klassifizierte Informationen besser zu schützen und bestehende gesetzliche Lücken zu schließen. Angesichts der globalen Entwicklungen spiele der Schutz klassifizierter Informationen eine entscheidende Rolle, hebt das Bundeskanzleramt in den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf hervor. Der Beschluss im Ausschuss fiel mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS, zuvor wurde noch eine die Medienberichterstattung betreffende Bestimmung präzisiert. Demnach können Medien bzw. Journalistinnen und Journalisten, die klassifizierte Informationen veröffentlichen, weder als Bestimmungs- noch als Beitragstäter belangt werden, wenn sich ihre Handlung lediglich auf die Entgegennahme, Auswertung oder Veröffentlichung der Information beschränkt. Die Opposition äußerte sich zu einzelnen Punkten der Regierungsvorlage kritisch: Sie befürchtet unter anderem eine Einschränkung der Prüfkompetenz des Rechnungshofs.

Verhandelt hat der Ausschuss weiters über zwei Entschließungsanträge der FPÖ. Zum einen wollen die Freiheitlichen den dreijährigen Gehaltsabschluss für den öffentlichen Dienst wieder aufschnüren. Zum anderen soll das Bundeskanzleramt stärker interne Ressourcen nutzen, statt auf externe Unterstützungsleistungen zurückzugreifen. Die Beratungen über beide Initiativen wurden vertagt.

Besserer Schutz klassifizierter Informationen

Konkret will die Regierung mit der Änderung des Informationssicherheitsgesetzes (730 d.B.) verstreute rechtliche Bestimmungen in Bezug auf den Umgang von Dienststellen des Bundes mit geschützten Informationen in diesem Gesetz bündeln sowie die Anwendbarkeit der Geheimschutzregelungen auf Dritte wie Unternehmen und Forschungseinrichtungen ausweiten. Damit soll ein einheitlicher und lückenloser Schutzstandard für klassifizierte Informationen geschaffen werden, unabhängig davon, ob sie national oder international klassifiziert wurden.

Präzisiert werden in diesem Zusammenhang etwa die Bestimmungen über den Anwendungsbereich des Gesetzes, die Voraussetzungen für die Weitergabe klassifizierter Informationen und die Verschwiegenheitspflichten. Außerdem ist geplant, die Definitionen der Klassifizierungsstufen an das für das Parlament geltende Informationsordnungsgesetz anzugleichen sowie die im Gesetz enthaltenen Strafdrohungen an § 310 StGB anzupassen.

Wer klassifizierte Informationen unzulässigerweise weiterleitet bzw. verwertet und damit schutzwürdige Interessen gefährdet, muss künftig mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren rechnen, sofern die Tat nicht nach einem anderen Bundesgesetz mit gleicher oder strengerer Strafe bedroht ist. Die Weitergabe einer fälschlicherweise klassifizierten Information löst somit keine Strafbarkeit aus, wird in den Erläuterungen festgehalten. Medien, die Informationen veröffentlichen, können außerdem nicht als Bestimmungs- oder Beitragstäter belangt werden, sofern sie nicht aktiv zur Tat anstiften.

Auch die Bestimmungen für die Weitergabe geschützter Informationen an Dritte werden mit der Novelle konkretisiert. So wird etwa klargestellt, dass eine Sicherheitsunbedenklichkeitsbescheinigung für Unternehmen, Anlagen und Einrichtungen erforderlich ist, bevor klassifizierte Informationen an diese weitergegeben werden können.

FPÖ sieht einzelne Punkte kritisch

Abgelehnt wurde die Regierungsvorlage von den Oppositionsparteien. Er verstehe das grundsätzliche Bestreben, einheitliche Standards festzulegen, betonte FPÖ-Abgeordneter Markus Tschank. Seiner Meinung nach kommt es aber zu einer erheblichen Ausweitung des Anwendungsbereichs von Geheimnisschutz. Zudem befürchtet er eine Einschränkung der Prüfmöglichkeit des Rechnungshofs, da es in Bezug auf die Übermittlung klassifizierter Informationen nur für die Rechnungshofpräsidentin eine Ausnahmebestimmung gebe. In diesem Punkt stimmten die Erläuterungen zur Regierungsvorlage nicht mit dem Gesetzestext überein, meinte er und verwies in diesem Zusammenhang auch auf Kritik des Rechnungshofs.

Darüber hinaus erachtet es Tschank als rechtsstaatlich bedenklich, dass nur der Urheber einer Klassifizierung diese wieder zurücknehmen könne. Es gebe keine Möglichkeit für Dritte, einen Antrag auf Herabsetzung einer Klassifizierung zu stellen. Auch die Ausweitung der Strafbarkeit auf eingeschränkte Informationen sieht er kritisch.

Grüne fordern Vertagung der Beratungen

Eine Vertagung der Beratungen forderte Grünen-Abgeordnete Alma Zadić. Das würde die Möglichkeit eröffnen, mit Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker über die vom Rechnungshof vorgebrachten Einwände zu diskutieren. Zudem befürchtet Zadić, dass es durch die Novelle zu einer Schwächung von Whistleblowern kommen wird. Grundsätzlich hält sie eine einheitliche Rechtsgrundlage für Geheimnisschutz aber für sinnvoll, alleine schon aufgrund notwendiger Spionageabwehr.

Koalition: Novelle ist richtig und notwendig

Von Seiten der Koalitionsparteien stellte Ausschussvorsitzende Muna Duzdar (SPÖ) Gespräche bis zum Plenum in Aussicht, um offene Fragen zu klären. Für den Vertagungsantrag gab es allerdings keine Mehrheit. Auch die FPÖ lehnte ihn ab.

Das Informationssicherheitsgesetz sei insgesamt "eine sehr, sehr gute Sache", hielt ÖVP-Abgeordneter Wolfgang Gerstl fest. Damit würden etwa unterschiedliche Regelungen, wie sie derzeit zum Teil in den Ressorts gelten, harmonisiert. Es gehe um eine Weiterentwicklung der Resilienz des Staates und den Schutz kritischer Infrastruktur. Man müsse sich vor Angriffen von außen schützen. Für Gerstl ist es daher auch wichtig, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen, die mit klassifizierten Informationen arbeiten, den gleichen Bestimmungen unterliegen wie öffentlich Bedienstete.

Als "richtig und notwendig" bezeichnete Sabine Schatz (SPÖ) die Novelle. Die Sicherheitslage habe sich in den letzten Jahren verändert, skizzierte sie. Deshalb sei es wichtig, dass auch für Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die mit klassifizierten Informationen zu tun haben, die gleichen Regeln gelten wie für die öffentliche Hand.

Zu den Bedenken der Opposition merkte Schatz an, die Behörden seien angehalten, Informationen nur so weit zu klassifizieren, wie das notwendig sei. Auch die Prüfkompetenz des Rechnungshofs sieht sie trotz der künftig nötigen Sicherheitsüberprüfung nicht gefährdet.

Nikolaus Scherak (NEOS) zeigte sich über die im Abänderungsantrag vorgenommene Klarstellung in Bezug auf Medienberichte erfreut. Wenn ein Whistleblower Informationen weitergebe, seien Medien weiterhin geschützt, betonte er. Auch insgesamt ortet er eine "gute Lösung".

Pröll: Novelle stärkt auch Wirtschaftsstandort Österreich

Staatssekretär Alexander Pröll sieht die Gesetzesnovelle auch als Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich. Es habe einen langen Abstimmungsprozess dazu gegeben, sagte er. Ziel sei es, mehr Rechtssicherheit zu schaffen und bestehende Lücken im Geheimnisschutz zu schließen. Dadurch könnten Unternehmen besser planen, was sie auch konkurrenzfähiger mache.

Zu den Fragen der Opposition nahm ein Experte des Bundeskanzleramts Stellung. Seiner Einschätzung nach ändert sich an den Prüfkompetenzen des Rechnungshofs nichts. Dieser könne weiterhin alle Informationen anfordern, die er für seinen Prüfauftrag brauche. Und zwar unabhängig davon, ob diese klassifiziert seien oder nicht. Es gehe nur darum sicherzustellen, dass weitergegebene klassifizierte Informationen beim Rechnungshof mit den gleichen Standards geschützt seien wie in den Ministerien.

Für sinnvoll erachtet es der Experte, die Klassifizierung von Informationen den jeweiligen Fachabteilungen zu überlassen, wobei es Richtlinien gebe. Es sei aber schon jetzt geltende Praxis, dass Klassifizierungen bei Bedarf heruntergestuft würden, unterstrich er. Whistleblower sind ihm zufolge durch das HinweisgeberInnenschutzgesetz geschützt, ein spezieller Passus im Informationssicherheitsgesetz sei daher nicht mehr nötig. Sobald Informationen an das Parlament weitergegeben würden, gelte das Informationsordnungsgesetz, erläuterte er.

FPÖ will Beiziehung externer Expertise durch Bundeskanzleramt einbremsen

Die Forderung der FPÖ, bei legistischen Aufgaben grundsätzlich das ressortinterne Know-how heranzuziehen und nur in Ausnahmefällen externe Unterstützungsleistungen in Anspruch zu nehmen, geht auf einen Bericht des Rechnungshofs zurück. Die Freiheitlichen haben dessen Feststellungen und Empfehlungen zum Anlass genommen, um im Nationalrat insgesamt 43 Entschließungsanträge mit dem übergeordneten Betreff "Schluss mit politischer Schattenfinanzierung" einzubringen. Die vorliegende Initiative (1152/A(E)) bezieht sich darauf, dass laut Rechnungshof sechs von zwölf Ministerien in Zusammenhang mit der Erfüllung legistischer Aufgaben auf externe Unterstützungsleistungen in Form von Gutachten, Studien, Analysen und Rechtsberatung zurückgegriffen haben, darunter auch das Bundeskanzleramt.

Unterstützt wurde die Initiative von Agnes Sirkka Prammer (Grüne). Es sei nicht zu viel verlangt, wenn man von den Ministerien fordere, vorrangig auf interne Ressourcen zurückgreifen, meinte sie.

Johannes Gasser (NEOS) wies darauf hin, dass sich der Rechnungshofbericht auf die letzte Regierungsperiode beziehe. In der jetzigen Budgetsituation müsse ohnehin jedes Ressort darauf achten, intern so viel wie möglich einzusparen. Das sei gerade bei externen Beauftragungen möglich. Ihm zufolge werden außerdem gerade Gespräche auf Regierungsebene geführt, um die Zahl von Leiharbeitsverträgen zu beschränken. Grundsätzlich gebe es aber auch Fälle, wo es wichtig sei, auf externe Expertise zurückzugreifen, betonte Gasser. In diesem Sinn würde er externe Unterstützungsleistungen nicht per se als "politische Schattenfinanzierung" qualifizieren.

FPÖ will dreijährigen Gehaltsabschluss für den öffentlichen Dienst wieder aufschnüren

Ein weiteres Anliegen ist es der FPÖ, den im Herbst 2025 beschlossenen dreijährigen Gehaltsabschluss für den öffentlichen Dienst noch einmal aufzuschnüren (804/A(E)). Die für die Jahre 2027 und 2028 vereinbarten "Minimalerhöhungen" um durchschnittlich 1 % würden weit unter der für diese Jahre prognostizierten Inflation liegen, macht Abgeordneter Werner Herbert geltend. Damit drohe praktisch allen öffentlich Bediensteten ein massiver Kaufkraftverlust.

Gleichzeitig fordert Herbert, die mit der damaligen Dienstrechts-Novelle verankerten Ersatzzulagen für dienstfrei gestellte Personalvertreterinnen und Personalvertreter so zu begrenzen, dass es zu keinen "überschießenden" Erhöhungen und keinen Nachzahlungen von Differenzbeträgen komme. Vor allem Akademikerinnen und Akademiker wie freigestellte Lehrkräfte seien die großen Gewinner der neuen Regelung, während etwa "der kleine Inspektor" eher nicht profitiere, sagte er.

Laut Grünen-Abgeordneter Alma Zadić kann auch ihre Fraktion dem Antrag "viel abgewinnen". Schließlich seien viele öffentlich Bedienstete wie Elementarpädagoginnen oder Pflegekräfte "nicht sehr hoch bezahlt". Zumindest sie sollten eine volle Inflationsabgeltung erhalten.

ÖVP verweist auf soziale Staffelung des Gehaltsabschlusses

Romana Deckenbacher (ÖVP) hielt fest, dass die Gehaltsverhandlungen 2025 "nicht einfach" und für alle herausfordernd gewesen seien. Es habe sich um einen "Krisenabschluss" gehandelt. Letztendlich sei es aber gelungen, Nulllohnrunden zu verhindern. Zudem würden 2027 und 2028 öffentlich Bedienstete mit geringeren Einkommen von den sozial gestaffelten Fixbeträgen profitieren. Auch Vertreterinnen und Vertreter der FPÖ hätten sich zudem gegen ein Aufschnüren des Gehaltsabschlusses ausgesprochen, sagte sie. Deckenbacher verteidigte überdies die "Ersatzkarriere"-Bestimmungen für freigestellte Personalvertreterinnen und Personalvertreter: Gemäß Personalvertretungsgesetz dürfe es zu keinen Benachteiligungen kommen.

Christian Oxonitsch (SPÖ) hob hervor, dass mit dem dreijährigen Gehaltsabschluss "in einer sehr schwierigen budgetären Situation" ein wesentlicher Beitrag zur Budgetkonsolidierung geleistet worden sei. Es habe auch eine gute Tradition, dass sich Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite an einen Tisch setzten und dann zu getroffenen Vereinbarungen stünden. Die Beratungen über beide FPÖ-Anträge wurden schließlich vertagt. (Fortsetzung Verfassungsausschuss) gs