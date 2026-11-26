Wien (OTS) -

„Die hohen Energiekosten zählen nach wie vor zu den größten Herausforderungen für unseren Wirtschaftsstandort. Gerade jetzt, wo unsere Industrie erste Anzeichen eines wirtschaftlichen Aufschwungs zeigt, müssen wir gezielt an der Verbesserung der Standortbedingungen arbeiten. Mit dem Energiepaket setzen wir mit dem Standortabsicherungsgesetz und dem Industriestrompreisgesetz wichtige Maßnahmen und klare Signale für den Standort Österreich“, sagt NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer.

750 Millionen Euro stehen für beide Instrumente bis 2029 zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zur Verfügung. Mit der Einführung des Industriestrompreises und der Verlängerung des Standortabsicherungsgesetzes erweitert sich auch der Kreis der potenziell förderfähigen Unternehmen von 60 auf rund 435 bis 500 Unternehmen. Doppelbauer betont, dass es sich nicht um eine Gießkannenförderung wie zu Zeiten vergangener Regierungen handelt: „Wir setzen den klaren Fokus darauf, dass mindestens die Hälfte der Förderung in Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Dekarbonisierung oder zur Elektrifizierung investiert werden muss. Damit entlasten wir unsere Unternehmen nicht nur bei ihren aktuellen Stromkosten, sondern sorgen dafür, dass es klare Investitionsanreize für die Zukunft gibt.“

Auch mit der Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes werden Fördermittel gezielter eingesetzt. Durch die Förderung intelligenter Batteriespeicher sollen die Stromnetze entlastet und die Kosten des Energiesystems langfristig gesenkt werden. Gleichzeitig wird die Fördervergabe vereinfacht.

„Auf internationale Energiepreiskrisen haben wir nur begrenzt Einfluss. Was wir aber sehr wohl in der Hand haben, sind die energiepolitischen Rahmenbedingungen in Österreich. Mit diesen Maßnahmen schaffen wir mehr Planbarkeit, stärken die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und setzen wichtige Investitionsimpulse für die kommenden Jahre“, sagt Doppelbauer.