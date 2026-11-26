Wien (OTS) -

Der Bundesrat hat heute die neue Medienförderung beschlossen. Damit soll die Medienvielfalt in Österreich unterstützt und Arbeitsplätze erhalten werden. Für den SPÖ-Mediensprecher im Bundesrat, Sandro Beer, ist das neue Gesetz ein großer Erfolg. Vor allem der Fokus auf die Zustellförderung sei wichtig: „Eine Zeitung kann noch so gut recherchiert sein. Wenn sie nicht zugestellt wird, erreicht sie niemanden. Der Markt allein bringt die Zeitung nicht zum letzten Haus im Tal. Die Zustellung ist sozusagen der letzte Meter der Demokratie!“ ****

Beer betont, dass viele Medien zunehmend unter Druck stehen. Steigende Kosten für Papier, Energie und Personal treffen auf Werbeeinnahmen, die zu internationalen Digitalkonzernen abwandern. Er warnt in seiner Rede: Rechnet sich eine Zustellroute für einen Verlag nicht mehr, „verschwindet nicht nur eine Zeitung, sondern leise auch ein Stück Demokratie!“

Vergeben wird die Förderung von der unabhängigen Medienbehörde KommAustria. Eine neue Digitalförderung soll zudem dazu beitragen, die Transformation der Redaktionen zu unterstützen. Auch kleine und nichtkommerzielle Medien profitieren. „Das ist nicht nur wichtig für unsere Demokratie, sondern schützt auch heimische Arbeitsplätze“, so Beer, der selbst einmal als Zusteller gearbeitet hat.

Das Gesetz sieht auch vor, dass eine unabhängigen Kontaktstelle für Journalist:innen gefördert wird. Sie soll künftig Rechtsberatung und Serviceleistungen für Journalist:innen anbieten sowie Bedrohungen systematisch erfassen und jährlich dokumentieren. „Gewalt, Drohungen und Einschüchterung haben in unserer Arbeitswelt und in unserer Gesellschaft keinen Platz. Dem müssen wir mit aller Vehemenz entgegentreten. Wir lassen die Betroffenen nicht allein, schauen hin, bieten ihnen rechtliche Unterstützung und machen Übergriffe sichtbar“, so Beer abschließend. (Schluss) mf/ff