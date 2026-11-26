Wien (OTS) -

„Dass die Bundesregierung dem Bürokratieabbau hohe Priorität einräumt, ist richtig und wichtig. Entscheidend ist am Ende des Tages aber nicht die Anzahl der beschlossenen Maßnahmen, sondern die tatsächliche Entlastung unserer Betriebe. Und davon spüren Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmer bislang noch zu wenig“, betont Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich der heute von Staatssekretär Sepp Schellhorn präsentierten Entbürokratisierungsbilanz.

Laut KMU Forschung Austria verursacht die Bürokratie in Österreichs Unternehmen jährlich Kosten in Höhe von 21,1 Milliarden Euro und bindet rund 320 Millionen Arbeitsstunden – das entspricht rund 200.000 Vollzeitarbeitskräften. „Diese Zeit und dieses Geld fehlen unseren Betrieben für ihr Kerngeschäft, für Kundenbetreuung, Investitionen, Innovationen und die Ausbildung von Fachkräften. Eine Bürokratiebelastung in dieser Dimension können wir uns als Wirtschaftsstandort schlichtweg nicht länger leisten“, so Danninger.

Gold-Plating muss konsequent verhindert werden

Von den 113 Maßnahmen des vor rund einem Jahr präsentierten ersten Entbürokratisierungspakets sind rund 80 wirtschaftsrelevant. Umso wichtiger sei es, bei der Umsetzung Tempo zu machen und weitere Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Offen ist, was mit dem angekündigten zweiten Bürokratiepaket ist. „Während an der Umsetzung bestehender Entlastungsmaßnahmen gearbeitet wird, entstehen an anderer Stelle bereits wieder neue bürokratische Belastungen. Auch das Übererfüllen von EU-Vorgaben durch nationales Gold-Plating gehört noch längst nicht der Vergangenheit an. Wir brauchen daher einen grundsätzlichen Kurswechsel und ein ambitioniertes zweites Entbürokratisierungspaket“, fordert Danninger.

Regierung greift WKÖ-Vorschlag bei Beweislastumkehr auf

Ein vielversprechender Ansatz ist aus Sicht der WKÖ der Vorstoß Schellhorns für eine Beweislastumkehr bei bürokratischen Verpflichtungen. Damit greift der Staatssekretär eine bereits im September von Wirtschaftsbund-Präsidentin Martha Schultz erhobene Forderung auf. „Nicht die Unternehmen sollen begründen müssen, warum eine Berichtspflicht überflüssig ist, sondern der Staat, warum sie überhaupt notwendig ist. Damit würden wir die bisherige Logik umkehren und unnötige Bürokratie verhindern, bevor sie überhaupt entsteht. Genau diesen systemischen Ansatz brauchen wir, um unsere Betriebe nachhaltig zu entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts zu stärken“, so Danninger abschließend. (PWK651/VP)