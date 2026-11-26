Wien (OTS) -

Trotz eindringlicher Appelle der Oppositionsfraktionen hat der ÖVP-Wirtschaftsbund im heutigen Bundeswirtschaftsparlament einmal mehr deutlich gemacht, dass er nicht bereit ist, grundlegende Veränderungen in der Wirtschaftskammer zuzulassen. Selbst Anträge, die unmittelbar auf Empfehlungen des Rechnungshofs basieren, fanden keine Zustimmung des Wirtschaftsbundes.



Die Grüne Wirtschaft hat gemeinsam mit der Freiheitlichen Wirtschaft und UNOS 19 Reformanträge eingebracht, um den Druck zur Umsetzung der Rechnungshofempfehlungen zu erhöhen und zu verhindern, dass diese in der Schublade verschwinden.

„Dass sich der ÖVP-Wirtschaftsbund gegen die Umsetzung von Rechnungshofempfehlungen stellt, ist ein Armutszeugnis. Die Hoffnung, dass die Kammerreform doch noch auf Schiene kommt, ist mit dem heutigen Bundeswirtschaftsparlament ein weiteres Stück geschwunden“ , so Georg Kaltschmid, Bundessprecher der Grünen Wirtschaft.

Herber Schlag für Demokratie und Transparenz

Besonders bedenklich ist aus Sicht der Grünen Wirtschaft, dass der ÖVP-Wirtschaftsbund gemeinsam mit der Freiheitlichen Wirtschaft, dem SWV und der Industriellenvereinigung die Reduktion der Wirtschaftsparlamentssitzungen von zwei auf eine pro Jahr unterstützt.

„Ausgerechnet in einem Reformprozess, in dem es um mehr Transparenz, Kontrolle und Demokratie gehen sollte, wird die Anzahl der öffentlichen Sitzungen des Wirtschaftsparlaments halbiert. Damit wird noch mehr ins Hinterzimmer verlagert. Das ist das genaue Gegenteil dessen, was diese Kammer jetzt braucht“ , kritisiert Kaltschmid.

Bremsen beim Klimaschutz

Auch in Sachen Klimaschutz setzt das heutige Bundeswirtschaftsparlament aus Sicht der Grünen Wirtschaft ein fatales Signal. Wirtschaftsbund, Industrie und Freiheitliche Wirtschaft sprachen sich gegen das Ziel der Klimaneutralität 2040 aus.

„Einmal mehr steht die vom ÖVP-Wirtschaftsbund dominierte Kammer auf der Bremse, wenn es um verbindlichen Klimaschutz geht. Statt die ökologische Transformation aktiv mitzugestalten und die Betriebe dabei zu unterstützen, werden notwendige Veränderungen blockiert“ , so Kaltschmid abschließend.

Zwei Lichtblicke: Reparaturbonus und Arbeitsmarktzugang für Asylwerber:innen

Erfreulich ist hingegen die Annahme zweier Anträge der Grünen Wirtschaft. So soll sich die WKÖ bei der Bundesregierung für die Einführung eines betrieblichen Reparaturbonus einsetzen, von dem insbesondere EPU und kleine Unternehmen profitieren sollen. Damit können Betriebe finanziell entlastet, Ressourcen geschont und regionale Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden.

Auch der Antrag zur dauerhaften gesetzlichen Absicherung des Arbeitsmarktzugangs für Asylwerber:innen während eines laufenden Asylverfahrens fand Zustimmung. Damit setzt sich die Wirtschaftskammer auf Initiative der Grünen Wirtschaft für Rechtssicherheit für Beschäftigte und langfristige Planungssicherheit für Unternehmen anstelle kurzfristiger Übergangslösungen ein.

Trotz der teils ernüchternden Bilanz des heutigen Wirtschaftsparlaments wird sich die Grüne Wirtschaft weiterhin konstruktiv für eine grundlegende Kammerreform einsetzen.