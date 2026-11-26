Wien (PK) -

Die Änderung des Normverbrauchsabgabegesetzes zur direkten NoVA-Befreiung für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr passierte heute einhellig den Bundesrat. Einig war man sich auch bei einer Novelle aus dem Bildungsbereich, die bürokratische Erleichterungen für Schulen bei der Matura bringen soll. Die Mehrheit der Bundesrätinnen und Bundesräte stimmte außerdem für eine Gesetzesänderung, mit der eine Teilrechtsfähigkeit für Bildungsdirektionen im Rahmen von EU-Förderprogrammen geschaffen wird. Die FPÖ erkennt dabei keine Verwaltungsvereinfachung.

NoVA-Befreiung für Feuerwehren

Die heimischen Feuerwehren werden künftig automatisch - anstatt mittels der bisherigen Rückvergütung - von der Normverbrauchsabgabe (NoVA) befreit. Die Regelung, die auf einem Allparteienantrag basiert, soll ab Anfang 2027 gelten. Das soll den Verwaltungsaufwand beim Ankauf von neuen Einsatzfahrzeugen reduzieren. Das Nachweis- und Kontrollverfahren für begünstigte Fahrzeuge lehnt sich dabei an das schon bestehende und bewährte Prozedere für Kraftfahrzeuge von Menschen mit Behinderungen an.

Die Bundesräte Wolfgang Markytan (SPÖ/W) und Christoph Stillebacher (ÖVP/T) betonten die parteiübergreifende Zusammenarbeit für die Änderung des Abgabengesetzes sowie die daraus entstehenden bürokratischen Erleichterungen für die Feuerwehren, die künftig nicht mehr auf die Rückerstattung der NoVA warten müssten. Laut Sandra Lassnig (ÖVP/K) bringe die Ersparung der Vorfinanzierung auch eine wesentliche finanzielle Erleichterung. Bernadette Kerschler (SPÖ/St) erklärte, dass die Feuerwehren trotz der Zuschüsse noch viel Geld für die Ausrüstung selbst aufbringen müssten.

Aus Sicht von Günter Pröller (FPÖ/O) sei die Novelle ein großer Schritt zum Bürokratieabbau, habe aber keinen finanziellen Mehrwert. Es sollten noch weitere Schritte gesetzt werden, etwa die Befreiung von der Mineralölsteuer für Feuerwehrfahrzeuge oder eine NoVA-Befreiung auch für Einsatzfahrzeuge der Rettung. Er gehe davon aus, dass bald Neuwahlen stattfinden, dann werde die Zukunft besser, so der FPÖ-Bundesrat. Die Steuer, die seine Fraktion von Anfang an kritisiert habe, gehöre nun endlich der Vergangenheit an, sagte sein Fraktionskollege Markus Steinmaurer (FPÖ/O). Es sei ein steiniger Weg gewesen, diesen Antrag durchzubringen. Bei sinnvollen Maßnahmen seien die Freiheitlichen bereit, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, sagte er. Als ein wichtiges Anliegen nannte er etwa die Mobilität von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen.

Simone Jagl (Grüne/N) sieht ein "schönes Beispiel für Entbürokratisierung". Es handle sich um eine kleine Änderung, die viel bewirke und angesichts der angespannten finanziellen Situation der Gemeinden sehr sinnvoll sei. Sie sprach sich außerdem für zielgerichtete, steuerliche Maßnahmen zur Entlastung von Handwerksbetrieben aus.

Die Rednerinnen und Redner brachten allesamt ihre Wertschätzung für das Ehrenamt zum Ausdruck.

Entlastung im schulischen Bereich

Bei den Änderungen im Schulunterrichtsgesetz geht es etwa um die Einrichtung paralleler Prüfungskommissionen, mehr Handlungsspielraum bei der Festlegung von Prüfungsterminen und die Verkürzung von Archivierungsfristen. Um Chancengleichheit für die Maturantinnen und Maturanten zu gewährleisten, soll künftig außerdem zentral per Verordnung festgelegt werden, welche Hilfsmittel bei der Matura zulässig sind. Gleichzeitig wird die bestehende Wahlfreiheit an den AHS zwischen abschließender Arbeit (früher vorwissenschaftliche Arbeit) und einem weiteren Prüfungsfach unbefristet verlängert. Neu ist außerdem, dass Schulgremien künftig auch dann beschlussfähig sein sollen, wenn ein Teil der Mitglieder per Video an Sitzungen teilnimmt. Außerdem gehört eine Öffnung und Modernisierung der Studienangebote an Pädagogischen Hochschulen zum umfangreichen Gesetzespaket. So sollen etwa Angebote im Bereich Supervision und Coaching als Fortbildung für Pädagoginnen und Pädagogen bereitgestellt werden. Ebenso werden spezielle Hochschullehrgänge ermöglicht.

Es handle sich um kleine, aber wichtige Schritte, um das Bildungssystem moderner und praxisnaher zu gestalten, meinte Barbara Prügl (ÖVP/O) wie auch Bernhard Ruf (ÖVP/O). Die Initiativen von "Freiraum Schule" würden laut Prügl umgesetzt und der Alltag an Schulen durch Entbürokratisierung sowie mehr Rechtssicherheit verbessert werden. Auch Simone Jagl (Grüne/N) befürwortete, dass die Anregung für die Gesetzesnovelle von Expertinnen und Experten ausging. Es handle sich ihrer Meinung nach um wichtige und richtige Änderungen. Sie hätte sich allerdings eine andere Weiterentwicklung der vorwissenschaftlichen Arbeit gewünscht. Gute Bildungspolitik beginne lange vor dem ersten Schultag, so Jagl. Amelie Muthsam (SPÖ/N) sprach positiv über die "Chancengleichheit im Klassenzimmer" sowie die künftig bessere Planbarkeit und Reduzierung des Verwaltungsaufwands bei der Matura.

Es handle sich um vernünftige Maßnahmen, in weiten Teilen aber nur organisatorische Anpassungen, meinte Irene Partl (FPÖ/T). Eine Bildungsreform, die an die Wurzeln gehe, sehe ihrer Meinung nach anders aus. Lehrende bräuchten weniger Dokumentationspflichten, mehr Zeit, zu unterrichten und uneingeschränkte Rückendeckung der Politik, wenn es um die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit an Schulen gehe, so Partl. Bei Drohungen oder körperlichen Übergriffen an Schulen müsse mit Konsequenzen gerechnet werden. Eltern sollten stärker in die Verantwortung genommen werden, forderte die FPÖ-Bundesrätin verbindliche Regeln ein.

Die gesetzlichen Änderungen zielen darauf ab, die Matura fair, transparent und praxistauglich zu gestalten, erläuterte Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Die Entlastung der Lehrkräfte und Direktionen sei dafür wichtig. Die Möglichkeit der Einrechnung der Jahresnote sei auf die mündliche Matura ausgeweitet worden. Es gehe neben dem Gerechtigkeitsgedanken aber auch um einen Leistungsgedanken, daher müsse dafür künftig eine Mindestleistung von 30 % erbracht werden. Die vormals vorwissenschaftliche Arbeit sei bewusst zur freiwilligen abschließenden Arbeit weiterentwickelt worden. In KI-Zeiten halte er die interaktive Gestaltung - etwa in Form eines Podcasts - für sinnvoll, um die Interessen und Begabungen der Schülerinnen und Schüler individuell unterstützen zu können. Der Minister betonte auch, dass mit der Gesetzesnovelle verwaltungstechnische Anliegen - auf Basis des breiten Beteiligungsprozesses "Freiraum Schule" - gelöst worden seien. Als wesentlichen Schritt bezeichnete er darüber hinaus die gesetzliche Verankerung von Coaching und Supervision für das Lehrpersonal.

Bildungsdirektionen erhalten Teilrechtsfähigkeit bei EU-Förderprogrammen

Beim Erasmus+-Programm sollen die Bildungsdirektionen künftig eine aktivere Rolle spielen und beispielsweise EU-Fördermittel verwalten und mit Schulen kooperieren können. Um dies zu ermöglichen, muss ihnen eine beschränkte Teilrechtsfähigkeit eingeräumt werden. Diese bezieht sich ausschließlich auf Förderprogramme der Europäischen Union, wobei laut Gesetzesentwurf die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit sowie des ordentlichen Unternehmers zu beachten sind. Genehmigte und durchgeführte Erasmus+-Aktivitäten sind auf der Webseite der Bildungsdirektion zu veröffentlichen.

Während Sebastian Stark (ÖVP/N), Stephan Auer-Stüger (SPÖ/W) und Simone Jagl (Grüne/N) die Bedeutung des Erasmus+-Programms für die Erweiterung des Horizonts junger Menschen und die angestrebte Flexibilisierung positiv hervorstrichen, befürwortet die FPÖ die Gesetzesänderungen nicht.

Die Novelle würde als Verwaltungsvereinfachung verkauft werden, Bürokratie aber nicht wirklich abgebaut werden, meinte Klemens Kofler (FPÖ/N). Anträge müssten weiterhin gestellt, Verträge geprüft und Fördermittel verwaltet werden. Außerdem kritisierte er, dass die Europäische Union direkten Einfluss auf die Schulen haben würde. Die EU sei "kein Freund der Nationalstaaten" und würde Österreich zu einer machtlosen Provinz degradieren wollen.

Bildungsminister Wiederkehr hingegen meinte, es handle sich um ein großartiges Programm, wodurch junge Menschen Europa als Erlebnisraum wahrnehmen. Es gebe kein Programm, das so sehr zur europäischen Identität und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beitrage. Damit künftig noch mehr davon profitieren, soll die Bürokratie so gut es geht reduziert werden und die Möglichkeit geschaffen werden, dass Schulen von der Bildungsdirektion direkt unterstützt werden. Das sei zwar nicht weniger Arbeit, aber eine effizientere Arbeitsteilung und würde insbesondere kleine Schulen bei der Teilnahme unterstützen. (Fortsetzung Bundesrat) fan

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