Wien (OTS) -

„Öffentliche Unterstützung wie der Industriestrompreis kann Betrieben durch die Krise helfen. Aber wer Steuergeld bekommt, muss im Gegenzug Arbeitsplätze in Österreich garantieren. Staatliche Förderung ist an verbindliche Standort- und Beschäftigungsgarantien zu knüpfen“, sagt Angela Pfister, Leiterin des volkswirtschaftlichen Referats im ÖGB.

Preise dämpfen, nicht Löhne drücken

Der ÖGB begrüßt, dass es im Falle hoher Preise einen Preisdeckel für Strom geben soll. Steigen die Energiepreise stark an, soll automatisch ein Preisdeckel greifen und Menschen rasch entlasten.

Außerdem fordert der Gewerkschaftsbund einen dauerhaften Krisenmechanismus auch für Gas und Wärme. Für Pellets ist zudem ein verpflichtendes Monitoring für Endkund:innenpreise inklusive Veröffentlichung der Daten als erster Schritt zu schaffen.

„Menschen können ihren Energieverbrauch nicht beliebig senken – wer heizt oder pendeln muss, braucht leistbare Preise“, sagt die Ökonomin. Daher ist auch die Spritpreisbremse unbedingt im vollen Umfang fortzuführen. Preisdeckel, Sozialtarife, Senkungen der Energieabgaben und eine Mietpreisbremse haben gezeigt, dass gezielte Eingriffe die Inflation wirksam dämpfen können. Reallohnverluste wären jetzt absolutes Gift für die wirtschaftliche Erholung. „Löhne dürfen nicht zum Ventil für die Energiekrise gemacht werden“, sagt Pfister abschließend.

Über uns: