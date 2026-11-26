Wien (OTS) -

Die Freiheitlichen brachten heute im Plenum des Bundesrates einen begründeten Einspruch gegen das neue Zeitungszustellungs-Förderungsgesetz (ZZFG) ein. Mit diesem Beschluss sollen ab dem Jahr 2027 jährlich 26,5 Millionen Euro an Steuergeld in den Vertrieb von Printmedien fließen. „Die schwarz-rot-pinke Verliererkoalition züchtet sich hier mit dem Geld der hart arbeitenden Österreicher ein willfähriges Medienkartell heran. Ein völlig überholtes Geschäftsmodell, das sich am freien Markt längst nicht mehr rechnet, wird künstlich an den Steuerzahlertropf gehängt, um die Hofberichterstattung abzusichern. Dass dieses Gesetz in einer Nacht-und-Nebel-Aktion am Bürger vorbeigeschmuggelt wurde, zeigt die demokratiepolitische Verwahrlosung der Systemparteien“, kritisierte der Fraktionsvorsitzende der FPÖ-Bundesräte Andreas Spanring.

In der Begründung des Einspruchs wiesen die freiheitlichen Bundesräte weiters auf die offenkundige Ungleichbehandlung innerhalb des Gesetzes hin. So würden unentgeltliche Tageszeitungen komplett von der Förderung ausgeschlossen, während Gratis-Wochenzeitungen finanziell deutlich schlechter gestellt seien als kostenpflichtige Abonnements, was also dem Gleichheitsgrundsatz widerspreche. Zudem knüpfe das Gesetz an die ohnehin umstrittenen Kriterien der Qualitätsjournalismus-Förderung an. „Hier wird von ÖVP, SPÖ und NEOS ein perfides Instrumentarium geschaffen, um regierungskritische und alternative Medien von vornherein aus dem Kreis der Förderwerber zu drängen“, erklärte Spanring und fügte hinzu: „Es reicht künftig die bloße Behauptung eines regierungsnahen Fachbeirats, um unbequeme Stimmen finanziell auszuhungern, während die etablierten und inseratengeförderten Systemmedien die Millionen unter sich aufteilen. Das ist Zensur durch die Hintertür und ein schamloser Griff in die Taschen der Bürger!“

Ferner sei unklar, ob dieses Gesetz überhaupt zur Anwendung kommen könne, da es Fördermaßnahmen vorsieht, die einer weitergehenden Konsultation mit der Europäischen Kommission mit dem Ziel der beihilfenrechtlichen Genehmigung bedürfen wie sogar aus den Erläuterungen des Gesetzes hervorgeht. Ein dementsprechendes Notifizierungsverfahren bei der Europäischen Kommission ist aktuell noch ausständig. „Das heißt, wir beschließen hier ein Gesetz, von dem wir gar nicht wissen, ob es die EU nicht noch kippt, womit es gar nicht zur Anwendung kommen könne. Das zeigt ja wieder einmal was für ein Chaos im ‚Babler-Ministerium‘ herrscht“, betonte Spanring.

Abschließend forderte der freiheitliche Fraktionsvorsitzende eine zukunftsorientierte und gerechte Neuordnung der österreichischen Medienlandschaft: „Österreich braucht keine staatlich finanzierte Einheitsmeinung, sondern echten, unabhängigen Journalismus. Dieser einseitige Förderexzess muss sofort gestoppt werden.“