Wien (OTS) -

„Österreich braucht eine unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft, die diesen Namen auch verdient. Doch der vermeintlich neue Entwurf der Bundesregierung schützt die Bestellung ihrer Spitze nicht vor parteipolitischem Einfluss. Die Regierung will sich ihre Bundesstaatsanwält:innen aussuchen und laufende Verfahren kontrollieren. Das ist keine Stärkung der Unabhängigkeit, sondern genau jene Einflussnahme, die diese Reform verhindern soll“, sagt Alma Zadić, stellvertretende Klubobfrau und Justizsprecherin der Grünen.

Die Kritik aus der Justiz, der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft sowie von Standes- und Interessensvertretungen aus der Begutachtung war eindeutig. Auch bei der heutigen Pressekonferenz forderten höchstrangige Fachleute einen echten Neustart. „Wenn die Kritik aus so vielen Bereichen kommt und Expert:innen parteiübergreifend eine grundlegende Überarbeitung verlangen, kann die Regierung nicht einfach weitermachen wie bisher. Sie muss die Expert:innen ernst nehmen und das Projekt zurück an den Start schicken“, betont Zadić und weiter: „Justizministerin Sporrer hat nach der massiven Kritik am ersten Entwurf eine grundlegende Überarbeitung zugesagt. Vorgelegt wurde diese nicht. Stattdessen hält die Koalition an den entscheidenden Schwächen fest. Solange kein grundlegend überarbeiteter Entwurf auf dem Tisch liegt, gibt es für uns keine Verhandlungen.“

„Die Bundesregierung muss einen Entwurf vorlegen, der die Unabhängigkeit der Bundesstaatsanwaltschaft tatsächlich sichert. Wir nehmen die Bedenken der Expert:innen ernst, unterstützen den Vorschlag einer Enquete und werden dem vorliegenden Entwurf nicht zustimmen“, hält Zadić fest.