- 26.11.2026, 13:19:32
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- OTS0185
KORREKTUR zur OTS0160 vom 26.11.2026
In Absatz 8 muss es richtig heißen:
Konjunktur: Gemeinsam mit allen Fraktionen - außer der Grünen Wirtschaft - fordert der Wirtschaftsbund gezielte steuerliche Anreize für Investitionen, Betriebsansiedelungen und Forschung. Ein klarer Auftrag der Wirtschaft an die Politik, den Standort wieder auf Wachstumskurs zu bringen.
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