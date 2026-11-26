Wien (OTS) -

In Absatz 8 muss es richtig heißen:

Konjunktur: Gemeinsam mit allen Fraktionen - außer der Grünen Wirtschaft - fordert der Wirtschaftsbund gezielte steuerliche Anreize für Investitionen, Betriebsansiedelungen und Forschung. Ein klarer Auftrag der Wirtschaft an die Politik, den Standort wieder auf Wachstumskurs zu bringen.