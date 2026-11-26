Wien (OTS) -

Die aktuelle Mikrozensus-Erhebung der Statistik Austria bestätigt einmal mehr, was viele Frauen täglich erleben: Wo ausreichend Kinderbetreuung vorhanden ist, können Frauen leichter einer Erwerbsarbeit nachgehen und ihre Arbeitszeit ausweiten oder Vollzeit arbeiten. Für die gf. ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende Sandra Steiner ist das ein klarer Auftrag an die Politik.

„Die Zahlen zeigen deutlich: Kinderbetreuung ist nicht nur Bildungspolitik, sondern auch Arbeitsmarkt- und Frauenpolitik. Solange flächendeckend ausreichend und qualitativ hochwertige Betreuungsplätze fehlen, werden vor allem Frauen in Teilzeit gedrängt oder können eine Erwerbstätigkeit gar nicht erst aufnehmen", betont Steiner.

Gerade angesichts des Arbeits- und Fachkräftemangels kann Österreich es sich nicht leisten, auf das Potenzial von Frauen am Arbeitsmarkt zu verzichten. „Wer mehr Frauen in Beschäftigung bringen will, muss endlich für einen flächendeckenden, qualitativen Ausbau von ganztägigen und ganzjährig verfügbaren Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen sorgen. Jede Frau muss die Möglichkeit haben, jenes Arbeitszeitausmaß zu wählen, das sie sich wünscht", so Steiner.

Der ÖGB fordert daher weiterhin:

einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem 1. Geburtstag,

Öffnungszeiten, die sich an den Arbeitszeiten orientieren,

den raschen Ausbau der Betreuung insbesondere für Kinder unter drei Jahren und im Schulalter.

„Frauen dürfen nicht länger die Lücken im Betreuungssystem mit unbezahlter oder schlecht bezahlter Arbeit ausgleichen müssen. Gute Kinderbetreuung schafft Chancen für Kinder, entlastet Familien und stärkt die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen", sagt Steiner abschließend.

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