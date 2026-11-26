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AVISO – Do., 3. 12.: SPÖ-Parlamentsklub und Karl-Renner-Institut verleihen Kurt-Rothschild-Preis an Jens Südekum
Der SPÖ-Parlamentsklub und das Karl-Renner-Institut verleihen am Donnerstag, 3. Dezember 2026, im Parlament den Kurt-Rothschild-Preis für Wirtschaftspublizistik 2026. Der Hauptpreis geht dieses Jahr an den deutschen Ökonomen Jens Südekum für seine wegweisenden Beiträge zur „Ökonomie der Investitionsoffensive“. Zudem werden die Autor:innen von vier weiteren herausragenden Publikationen ausgezeichnet. Die Veranstaltung beginnt um 17.00 Uhr. Die Vertreter:innen der Medien sind dazu herzlich eingeladen. ****
Es sprechen die Preisträger:innen, die Dritte Nationalratspräsidentin und Präsidentin des Renner-Instituts Doris Bures, SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer, der Direktor des Renner-Instituts Sascha Obrecht und der Jury-Vorsitzende Jakob Kapeller.
Zeit: Donnerstag, 3. Dezember 2026, 17.00 Uhr
Ort: Parlament, Lokal 2, Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien
Hier das detaillierte Programm:
* Eröffnung: Jan Krainer, Sascha Obrecht
* Gespräch zur Juryentscheidung mit Jakob Kapeller, Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen
* Laudatio Hauptpreis: Doris Bures
* Rede des Hauptpreisträgers Jens Südekum, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Ökonomie der Investitionsoffensive
* Laudationen und Gespräche mit den Preisträger:innen 2026
Laura Thäter, Johannes Kepler Universität Linz, Erosion als institutionelle Gelegenheit: Arbeitsbeziehungen in (digitaler) Transformation
Markus Scholz, Technische Universität Dresden, Corporate Democratic Action: Die Rolle von Unternehmen beim Schutz der liberalen Demokratie
Nikolaus Kowall, Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft des BFI Wien, Raus aus der Globalisierungsfalle: Wie wir die sozial-ökologische Transformation schaffen
Özlem Onaran, Cem Oyvat, University of Greenwich, A paradigm shift to a needs-based approach to macroeconomic policy and public investment for a green caring just transition
* Moderation: Sonja Kato
(Schluss) wf/bj
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