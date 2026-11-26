Wien (OTS) -

Der SPÖ-Parlamentsklub und das Karl-Renner-Institut verleihen am Donnerstag, 3. Dezember 2026, im Parlament den Kurt-Rothschild-Preis für Wirtschaftspublizistik 2026. Der Hauptpreis geht dieses Jahr an den deutschen Ökonomen Jens Südekum für seine wegweisenden Beiträge zur „Ökonomie der Investitionsoffensive“. Zudem werden die Autor:innen von vier weiteren herausragenden Publikationen ausgezeichnet. Die Veranstaltung beginnt um 17.00 Uhr. Die Vertreter:innen der Medien sind dazu herzlich eingeladen. ****

Es sprechen die Preisträger:innen, die Dritte Nationalratspräsidentin und Präsidentin des Renner-Instituts Doris Bures, SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer, der Direktor des Renner-Instituts Sascha Obrecht und der Jury-Vorsitzende Jakob Kapeller.

Zeit: Donnerstag, 3. Dezember 2026, 17.00 Uhr

Ort: Parlament, Lokal 2, Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Hier das detaillierte Programm:

* Eröffnung: Jan Krainer, Sascha Obrecht

* Gespräch zur Juryentscheidung mit Jakob Kapeller, Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen

* Laudatio Hauptpreis: Doris Bures

* Rede des Hauptpreisträgers Jens Südekum, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Ökonomie der Investitionsoffensive

* Laudationen und Gespräche mit den Preisträger:innen 2026

Laura Thäter, Johannes Kepler Universität Linz, Erosion als institutionelle Gelegenheit: Arbeitsbeziehungen in (digitaler) Transformation

Markus Scholz, Technische Universität Dresden, Corporate Democratic Action: Die Rolle von Unternehmen beim Schutz der liberalen Demokratie

Nikolaus Kowall, Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft des BFI Wien, Raus aus der Globalisierungsfalle: Wie wir die sozial-ökologische Transformation schaffen

Özlem Onaran, Cem Oyvat, University of Greenwich, A paradigm shift to a needs-based approach to macroeconomic policy and public investment for a green caring just transition

* Moderation: Sonja Kato

(Schluss) wf/bj