Wien (PK) -

Durch ganz gezielte und wissenschaftlich fundierte Interventionen sei es der Regierung trotz knapper Budgets gelungen, die Inflationsrate unter den EU-Durchschnitt abzusenken, erklärte heute Finanzminister Markus Marterbauer im Bundesrat. Dieser startete heute mit einer Aktuellen Stunde zum Thema "Teuerung bekämpfen und Standort stärken - Maßnahmen für eine positive Wirtschaftsentwicklung".

Auch wenn sich der Industrieaufschwung noch nicht auf die Binnennachfrage und den Arbeitsmarkt übertragen habe, sei es eindeutig, dass er begonnen habe. Marterbauer zeigte sich daher zuversichtlich für die nächsten Monate und Jahre, dass es zu einer wirtschaftlichen Erholung komme werde. Wenn nichts schief gehe, dann werde man seiner Einschätzung nach in den ersten Monaten des nächsten Jahres auch eine sinkende Arbeitslosenrate sehen können. Wichtigste Voraussetzung für die Absicherung des Industriestandorts Österreich sei jedoch die Bereitstellung von billigem Strom aus erneuerbaren Energieträgern, weshalb massive Investitionen in die Windkraft erforderlich seien. Was die aktuelle Debatte über die Flugabgabe angehe, so werde man diese "nicht abschaffen, sondern reformieren und ein bisschen senken", kündigte der Finanzminister an.

Vor Eingang in die Sitzung wurde für den verstorbenen Nationalratsabgeordneten und Klubdirektor der FPÖ Norbert Nemeth eine Trauerminute eingelegt. Das Parlament verliere mit ihm einen über alle Fraktionsgrenzen hinweg äußerst geachteten und verdienstvollen Experten und Homo politicus, der in den letzten Jahrzehnten den österreichischen Parlamentarismus nachhaltig geprägt habe, unterstrich Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs (ÖVP/V).

Marterbauer appelliert an Zusammenarbeit der konstruktiven Kräfte

Die Ausgangssituation für die aktuelle Bundesregierung sei aufgrund der wirtschaftlichen Umstände "sehr ungünstig gewesen", erinnerte Finanzminister Markus Marterbauer. Sie sei geprägt gewesen von einer sehr hohen Teuerung, einem hohen Budgetdefizit und einer zweijährigen Rezession. Danach habe vor allem der Iran-Krieg zu einem neuerlichen massiven Anstieg der Erdöl- und Erdgaspreise geführt. Dennoch sei es der Regierung gelungen, mit sehr gezielten und raschen Maßnahmen in verschiedenen Bereichen - von den Energiepreisen, den Lebensmittelkosten bis zur Mietpreisentwicklung - Verbesserungen zu erzielen, zeigte sich der Finanzminister überzeugt. Dies zeige sich allein an der Inflationsrate, die 2025 noch 1,5 % über dem EU-Durchschnitt gelegen sei und nunmehr 0,5 % darunter liege.

Was den Strompreis betreffe, so könne dieser natürlich nicht langfristig aus dem Budget subventioniert werden, gab Marterbauer zu bedenken. Im Kampf gegen die Klimakrise brauche es daher massive Investitionen in den Ausbau der Netze und Speicher sowie vor allem in die Produktion durch erneuerbare Energiequellen. Hier gebe es noch großen Nachholbedarf bei der Windkraft, die deutlich ausgebaut werden müsse, appellierte Marterbauer erneut. Denn billiger Strom aus erneuerbaren Energien leiste den wichtigsten Beitrag zum Erhalt des Industriestandorts Österreich, betonte der Ressortchef. Da viele Projekte nur gemeinsam gelingen könnten, sei eine Zusammenarbeit der konstruktiven Kräfte auf nationaler Ebene erforderlich. Gleichzeitig brauche es aber auch ein starkes Europa, um widerstandsfähiger und unabhängiger von den geopolitischen Entwicklungen zu sein und um gemeinsam den großen Herausforderungen wie der Klimakrise oder der Künstlichen Intelligenz begegnen zu können.

SPÖ für richtige Prioritätensetzung und Investitionen in Zukunftsbereich

Bundesrätin Bernadette Kerschler (S/St) schloss sich dem Appell des Finanzministers an, wonach es die Zusammenarbeit auf allen Ebenen brauche. So seien etwa die Länder gefordert, wenn es um die Schaffung von adäquaten Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung gehe, damit alle Frauen, die es wollen, ihre Potentiale in den Arbeitsmarkt einbringen können. Ebenso pflichtete sie Marterbauer bei, dass der Ausbau der erneuerbaren Energieträger und dabei vor allem der Windkraft mit großem Nachdruck verfolgt werden müsse. Verantwortungsvolle Budgetpolitik bedeute nämlich auch, die richtigen Prioritäten zu setzen. In seinem Heimatbundesland Niederösterreich werde leider gerade ein gegenteiliger Weg eingeschlagen, bedauerte Martin Peterl (SPÖ/St), denn dort würde die ÖVP-FPÖ-Koalition Kürzungen in wichtigen Bereichen wie etwa bei den Notarztstützpunkten vornehmen.

ÖVP: Leistbare Energie und gut ausgebildete Arbeitskräfte sichern den Standort Österreich ab

Es sei wohl unbestritten, dass niedrige Energiepreise und gut ausgebildete Arbeitskräfte einen großen Anteil an der Sicherung des Wirtschaftsstandortes Österreich haben, konstatierte Harald Himmer (ÖVP/W). Bei anderen Fragen gebe es hingegen unterschiedliche Zugänge. Aus aktuellem Anlass führte er als Beispiel die Diskussion über die Flugabgabe an, wo einerseits ökologische Aspekte eine Rolle spielten, aber auch die Tatsache, dass ein Wegfall die Wertschöpfung steigern, die Arbeitsplätze absichern und die Steuereinnahmen erhöhen würde. Er sehe es aber ähnlich wie Finanzminister Marterbauer, dass sich die Politik bei solchen Themen "zusammenstreiten und bestmögliche Schnittmengen" finden müsse. Klar sei aber auch, dass viele Fragestellungen nicht allein in Österreich gelöst werden könnten, stellte Himmer fest, der unter anderem auf die rasanten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz verwies.

Sein Fraktionskollege Christoph Thoma (ÖVP/V) wollte wieder zurück zu jenem Miteinander, das den Aufbau des Wohlstands in Österreich in den letzten Jahrzehnten ermöglicht habe. Dazu gehöre auch eine funktionierende Sozialpartnerschaft und eine Interessenvertretung durch die Kammern. Ablehnend stand er Vorschlägen zur Einführung einer Erbschaftssteuer gegenüber, weil dies den Standort Österreich und den Wohlstand "kaputtmachen würde". Außerdem plädierte er für eine "Mindset-Änderung", was Sozialleistungen angehe, sowie für eine Absenkung der Lohnnebenkosten.

FPÖ für echte Entlastungen und Bürokratieabbau

Die Regierung habe den Bezug zur Bevölkerung völlig verloren, kritisierte Michael Bernard (FPÖ/N). Es könne auch nicht alles auf die internationalen Krisen zurückgeführt werden, denn auch andere Länder hätten darunter zu leiden, hielt er den Regierungsfraktionen entgegen. Denn die eigentlichen Ursachen für die hohe Inflation, die wirtschaftliche Schwäche und die Budgetprobleme seien hausgemacht. Wer Teuerung bekämpfen wolle, dürfe nicht ständig neue Belastungen wie etwa die Paketsteuer für die Bevölkerung beschließen. Zudem würde von dem ständigen Verschieben von notwendigen Reformen die Verschuldungswelle noch weiter anwachsen, warnte Bernard. So gingen Berechnungen davon aus, dass sich der Schuldenstand im Jahr 2031 bereits auf 525 Mrd. Ꞓ belaufen werde. Die Freiheitlichen plädierten daher für eine "echte Entlastung von Arbeit und Leistung", für einen entschlossenen Bürokratieabbau und Einsparungen in der "aufgeblähten" Verwaltung. Österreich habe kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem, unterstrich er.

Markus Steinmaurer (FPÖ/O) schloss sich seinem Fraktionskollegen an und wies vor allem darauf hin, dass Österreich trotz der dritthöchsten Steuereinnahmen in der Euro-Zone das viertgrößte Defizit aufweise. Seine Fraktion stehe auch für eine "ehrliche Klimapolitik" ein, die keine Windräder auf Kosten der Allgemeinheit errichte. Strikt abzulehnen seien zudem neue "Steuern durch die Hintertür" oder neue EU-Abgaben.

Grüne plädieren für massive Investitionen in die "grüne Wende"

Unter einer guten Wirtschafts- und Standortpolitik verstehe sie Maßnahmen, die es allen Menschen ermögliche, ein gutes Leben aufzubauen, argumentierte Elisabeth Kittl (Grüne/W) . Daher müsse man darauf achten, dass die Profite nicht vor die Menschen gestellt und Steuergeschenke an Bestverdienende verteilt werden. Auch wenn die nationale Politik nicht alles beeinflussen könne, sollte sichergestellt werden, dass die Energiekonzerne in Krisenzeiten keine großen Gewinne einstreichen, während Teile der Bevölkerung aus Kostengründen nicht heizen können. Zur Stärkung des Standorts müsse aus ihrer Sicht massiv in die "grüne Wende" investierte werden, zeigte sich Kittl überzeugt.

Kritik übte sie daran, dass in der Wirtschaft- und Klimapolitik derzeit ein "Zick-Zack-Kurs" verfolgt werde, der die Planungssicherheit negativ beeinflusse. Deshalb brauche es sowohl das "Verbrenner-Aus" als auch absehbare und langfristige Förderungen. Kittl setzte sich auch für mehr Steuergerechtigkeit ein, was unter anderem eine Erbschaftssteuer, eine Steuer auf Finanztransaktionen oder Übergewinnsteuern auf Energie- und Rüstungsunternehmen umfassen sollte.

Marterbauer kündigt Reform der Flugabgabe an

Der Finanzminister nahm noch zur Flugabgabe Stellung, die von Bundesrat Harald Himmer (ÖVP/W) angesprochen wurde. Da es sein primärer Job sei, auf das Budget zu schauen, müsse er klar sagen, dass er auf die Einnahmen in der Höhe von 190 Mio. Ꞓ nicht einfach verzichten könne. Wenn ihm jemand sagen könne, wie diese ersetzt werden können, dann sei er gesprächsbereit. "Man werde die Flugabgabe nicht abschaffen, sondern reformieren und ein bisschen senken", kündigte er an. (Fortsetzung Bundesrat) sue

HINWEIS: Sitzungen des Nationalrats und des Bundesrats können via Livestream mitverfolgt werden und sind als Video-on-Demand in der Mediathek des Parlaments verfügbar. In der Mediathek finden Sie auch Fotos von Plenarsitzungen.