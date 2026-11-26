Wien (OTS) -

„Die heute beschlossene Verschiebung der Methanverordnung um zwei Jahre ist aus meiner Sicht ein unzulänglicher Kompromiss“, erklärt der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider angesichts der heutigen Abstimmung über eine Verschiebung der Methanverordnung im Europaparlament. Kernstück der Verordnung sind Verpflichtungen zur Überwachung, Berichterstattung, Überprüfung und Emissionsminderung bei Erdöl, Erdgas und Kohle; insbesondere für Importeure legt die Verordnung spezifische Anforderungen fest, darunter Verpflichtungen hinsichtlich der Gleichwertigkeit der in Drittstaaten angewandten Maßnahmen zur Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung (MRV) sowie Berichtspflichten und zu einem späteren Zeitpunkt Anforderungen hinsichtlich der Methanintensität.

„Das ist angesichts der großen Importabhängigkeit in diesem Bereich inakzeptabel. Es bürdet den Importeuren enorme bürokratische Hürden auf“, kritisiert Haider. Im Endeffekt werde sich das natürlich im Preis für die Nutzer niederschlagen. Die bereits jetzt im internationalen Vergleich hohen Energiepreise würden damit weiter angehoben. Zugleich könne die Verordnung gravierende Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit gerade im Bereich von Gasimporten haben.

Überhaupt sei es unsinnig, europäischen Unternehmen die Verantwortung für Emissionen aufzubürden, die weit außerhalb ihres Einflussbereichs lägen. „Es ist bezeichnend, dass die Volkspartei trotz dieser massiven Mängel für den vorliegenden Kompromiss einer kurzfristigen Verschiebung stimmt. Sie ist so für die zu erwartenden Preissteigerungen bei Energie mitverantwortlich“, schließt Haider.