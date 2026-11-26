Wien (OTS) -

Als skandalöse parlamentarische Vorgangsweise kritisierte der Tiroler FPÖ-Nationalratsabgeordnete Christofer Ranzmaier die kurzfristige Behandlung der Neufassung des Immissionsschutzgesetzes-Luft im Verkehrsausschuss: „Ein derart weitreichendes Gesetz hängt man nicht einfach in einer Nacht-und-Nebel-Aktion unter Umgehung jeglicher Usancen ohne Berücksichtigung der 24-Stunden-Frist an eine eigentlich fachfremde Klimaticket-Novelle in einem inhaltlich dafür gar nicht zuständigen Ausschuss an und erwartet dann, dass die Opposition bei diesem chaotischen Spiel mitspielt. Das ist ein respektloser Umgang mit dem Parlament und seiner Kontrollfunktion, aber leider sinnbildlich für die chaotische Arbeit dieser Bundesregierung“, erklärte Ranzmaier.



Für die Freiheitlichen sei deshalb klar: „Wir werden uns dieser parlamentarischen Überrumpelungstaktik sicherlich nicht unterwerfen, weshalb wir den leider von den Regierungsparteien abgelehnten Antrag auf Zuweisung an den zuständigen Ausschuss gestellt haben, um dort nach entsprechender Vorbereitungszeit mit dem tatsächlich zuständigen Minister und den wirklich zuständigen Beamten über diese Thematik zu diskutieren, anstatt hier parlamentarisches Schattenboxen zu betreiben. Die Verantwortung für diese Vorgangsweise tragen jene, die das Gesetz auf diesem Weg durch den Ausschuss peitschen wollen und insbesondere jene Kräfte, die für die Verzögerung in den Verhandlungen gesorgt haben. Wir nehmen uns jedenfalls bis zur Behandlung im Plenum die notwendige Zeit, um diese Initiative inhaltlich zu beurteilen, was eine professionelle Auseinandersetzung mit dem Thema auch braucht“, stellte Ranzmaier klar.



„Wer seriöse parlamentarische Arbeit will, muss den Abgeordneten auch eine seriöse Prüfung ermöglichen, indem man einen seriösen Gesetzgebungsprozess einleitet. Unsere Antwort auf dieses Überrumpelungsmanöver ist daher eindeutig: Wir lassen uns nicht unter Druck setzen und werden unsere inhaltliche Position nach sorgfältiger Prüfung im Plenum darlegen“, so Ranzmaier.