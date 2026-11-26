Wien (OTS) -

„Die EU-Kommission legte am 26. April 2023, also noch mitten in der Corona-Pandemie, ein neues Arzneimittelpaket vor“, erklärte der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser und führte fort: „Dann legte am 10. April 2024 das Europäische Parlament seine Position dazu fest, also noch vor der letzten EU-Parlamentswahl. Nach der Wahl einigten sich das Parlament und die Mitgliedsstaaten. Jetzt wurde der Gesetzestext am 25. November 2026 in zweiter Lesung im Plenum ohne weitere Abstimmung für angenommen erklärt. Ich habe bereits im Gesundheitsausschuss gegen die Arzneimittelverordnung gestimmt! “

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser ist empört: „Die seit 2009 bestehende Ausnahme von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten aus der Gentherapie-Definition wird nun gesetzlich endgültig festgeschrieben, obwohl mRNA- und DNA-Impfungen natürlich biologisch-medizinisch Gentherapien sind! Ferner werden ‚Arzneimittel-Plattformen‘ und sogenannte ‚Reallabore‘ eingeführt. Damit werden faktisch alle Sicherheitsstandards, die in der normalen Zulassung von Arzneimitteln seit der Contergan-Katastrophe galten, über Bord geworfen.“

Hauser betonte: „Normalerweise müssen Arzneimittelentwickler sämtliche gesetzlichen Anforderungen für Entwicklung, klinische Prüfung und Zulassung erfüllen. ‚Reallabore‘ sind nun aber ‚Experimentierräume‘, in denen neue Arzneimittel unter Aufsicht der Behörden erprobt werden können, auch wenn dafür noch keine entsprechenden Vorschriften bestehen.“ Der Freiheitliche warnte: „Damit wird genau das massiv ausgeweitet, was bei den COVID-19-Impfungen bereits vorexerziert wurde: eine ‚bedingte‘ Zulassung, ohne dass die Impfungen vollständig getestet waren. In den Impfstoffverträgen mit Pfizer und Moderna akzeptierten die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten ausdrücklich, dass Wirksamkeit, Nebenwirkungen und Langzeitfolgen nicht bekannt waren.“

Hauser sieht weitere massive Gefahren: „Die Zulassungsstandards werden erheblich gelockert, gerade bei neuartigen Produkten wie mRNA-Impfstoffen. Diese bleiben von den strengen Gentherapie-Regeln ausgenommen. Zudem dürfen neue Produkte im ‚Plattform-Ansatz‘ auf alte Daten ähnlicher Arzneimittel gestützt werden. Wie bei der Corona-Pandemie sollen die Pharmafirmen bei einem Einsatz dieser unzureichend getesteten Arzneimittel in behördlich ausgerufenen Krisen nicht haften.“

„Ich befürchte, dass nun zur Regel wird, was bei den COVID-19-Impfstoffen erstmals ‚ausnahmsweise‘ durchgeboxt wurde: Die Bevölkerung der EU wird bei neuen Arzneimitteln und Impfungen zu Versuchskaninchen degradiert, weil diese ohne vollständige Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten auf die Menschen losgelassen werden – zum Vorteil der Pharmafirmen. Die Pharmalobby hat sich wieder einmal durchgesetzt, und die Einheitspartei aus Volkspartei, Sozialisten, Grünen und NEOS hat brav geliefert. Eine Aufarbeitung des Corona-Wahnsinns wurde mit allen Mitteln verhindert. Die Einheitspartei hat nichts, gar nichts dazugelernt und setzt die Bevölkerung nun erst recht massiven Risiken aus“, so Hauser abschließend.