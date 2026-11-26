Wien (OTS) -

Mit der direkten Steuerbefreiung für Feuerwehrfahrzeuge ab 1. Jänner 2027 wird eine wesentliche bürokratische Hürde beseitigt. Das bisher notwendige Vorstrecken der Steuer und das oft monatelange Warten auf die Rückerstattung gehören damit der Vergangenheit an“, betonte der Tiroler ÖVP-Bundesrat Christoph Stillebacher anlässlich der Änderung des Normverbrauchsabgabegesetzes in der heutigen Sitzung des Bundesrats, der auf die Bedeutung des Ehrenamts hinwies: „Das Ehrenamt ist das Rückgrat unserer Heimat.“

„Ein Feuerwehrfahrzeug ist kein Luxusgut, sondern ein lebensrettendes Arbeitsgerät. Wer ehrenamtlich hilft, muss sich auch auf bestmögliche Rahmenbedingungen verlassen können“, so Stillebacher, der in diesem Zusammenhang auch auf das von Landeshauptmann Anton Mattle in Tirol ausgerufene „Jahr des Ehrenamtes“ verwies. Die Neuregelung entlastet nicht nur die Gemeindefinanzen, sondern sei vor allem ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den freiwilligen Einsatzkräften. „Wir wollen, dass unsere Feuerwehrleute ihre wertvolle Zeit in Übungen und Einsätze investieren können und nicht in Behördenwege.“

Er zeigte sich zudem erfreut, dass heute alle fünf Fraktionen an einem Strang ziehen. Stillebacher dankte allen Fraktionen für die gute Zusammenarbeit, insbesondere aber den Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, ihren Familien sowie den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die dieses freiwillige Engagement mittragen.

Ruprecht: Medienpaket sichert journalistische Vielfalt in den Regionen

"Unabhängiger Journalismus ist eine tragende Säule unserer Demokratie – und zwar in jedem Bundesland, in jedem Bezirk und in jeder Gemeinde. Gerade die Regionalmedien leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Information der Bevölkerung und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt“, betonte der steirische ÖVP-Bundesrat Günther Ruprecht anlässlich der Behandlung des Medienpakets im Bundesrat. Mit dem umfassenden Paket der Bundesregierung wird der heimische Medienstandort nachhaltig gestärkt. „Information darf keine Frage der Postleitzahl sein“, so Ruprecht mit verwies auf die jährliche Zustellförderung von 22,5 Millionen Euro für abonnierte Tages- und Wochenzeitungen sowie weitere vier Millionen Euro für Regionalmedien.

Darüber hinaus wird die Förderung der digitalen Transformation für 2027 und 2028 von 20 auf 24 Millionen Euro jährlich aufgestockt, wovon insbesondere auch kleinere Verlage in den Regionen profitieren sollen. Mit der Einrichtung einer unabhängigen Kontrollstelle wird zudem der Schutz von Journalistinnen und Journalisten vor Drohungen, Hass und Einschüchterung verbessert. „Eine starke Demokratie braucht starke, unabhängige und vielfältige Medien. Mit diesem Paket schaffen wir verlässliche Rahmenbedingungen für die Medienvielfalt und eine starke journalistische Zukunft in Österreich“, so Ruprecht abschließend. (Schluss)