Wien (OTS) -

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie im Nationalrat diskutiert heute drei wichtige Energiegesetze. Alle sollen dazu beitragen, Energie leistbarer, sauberer und sicherer zu machen. „Früher sind die Strompreise in der Krise explodiert. Diese Fehler der Vorgängerregierung werden wir sicher nicht wiederholen. Wir greifen in die Preise ein und sorgen vor!“, so SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. ****

So funktioniert der Krisenmechanismus für Strom: Übersteigt der Netto-Strompreis für Haushalte 16,5 Cent pro Kilowattstunde, sinkt der Preis für einen Grundbedarf auf 10 Cent. Bezahlt wird das von den Energieunternehmen. „Ich hoffe, dass wir dieses Gesetz niemals brauchen werden. Aber sollte es einmal so weit sein, dann können wir stolz sagen: Wir haben vorgesorgt!“, so Schroll.

Zwtl.: Günstiger Strom für sichere Arbeitsplätze

Vom neuen Industriestrompreis profitieren rund 400 energieintensive Betriebe sowie zehntausende Mitarbeiter:innen. Im Zuge der Verhandlungen hat sich die SPÖ zudem für die Absicherung von Arbeitsplätzen starkgemacht. Die Vereinbarung sieht vor: Wer hohe Förderungen in Anspruch nimmt, muss mindestens 90 Prozent der Belegschaft zu halten. „Zuerst Förderung kassieren und dann im großen Stil Mitarbeiter:innen kündigen – das wird es mit uns nicht mehr geben", so der Abgeordnete.

Zwtl.: Neue Förderung für erneuerbare Energie

Mit der EAG-Novelle werden der Erneuerbaren-Förderbeitrag und die Förderpauschale ausgesetzt, um die Strompreis-Entlastung auch im Jahr 2027 fortzusetzen. Zusätzlich sind neue Förderungen für intelligente Stromspeicher geplant. Künftig sollen Anträge auch laufend nach der Inbetriebnahme gestellt werden können, um die „Sekunden-Lotterie“ aus der Vergangenheit künftig zu vermeiden. Die Details werden in einer eigenen Verordnung geregelt. „Wir setzen auf den Ausbau von Batteriespeichern, denn so steht mehr erneuerbarer Strom über den Tag hinweg zur Verfügung. Wer Technologie „Made in Europe“ kauft, soll zudem einen finanziellen Vorteil erhalten. Das schützt heimische Arbeitsplätze und stärkt unsere Wirtschaft“, so der Abgeordnete. Für den Beschluss von Krisenmechanismus und EAG bracht die Regierung die Zustimmung mindestens einer Oppositionspartei. (Schluss) mf/bj