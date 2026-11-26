Wien (OTS) -

In ihrer heutigen Pressekonferenz deckten FPÖ-Studentensprecher NAbg. Manuel Litzke und der renommierte Plagiatsforscher Priv.-Doz. Dr. Stefan Weber einen massiven Plagiatsskandal rund um die frischgebackene Rektorin der FH Kärnten und langjährige ORF-Politikkommentatorin Kathrin Stainer-Hämmerle auf. Für Litzke sei der Fall symptomatisch für ein Systemversagen, das die Glaubwürdigkeit der gesamten österreichischen Wissenschaftslandschaft untergrabe.

„Es geht um die Integrität und Glaubwürdigkeit in der Wissenschaft in Österreich. Es geht auch um Fairness all jenen Studenten und Absolventen gegenüber, die in ihre Abschlussarbeit viel Zeit und Energie investiert haben. Ich sehe, dass diese Integrität in der Wissenschaft aktuell akut in Gefahr ist“, kritisierte Litzke die Zustände an den heimischen Hochschulen. Die Universitäten würden angesichts der rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz versagen und keine Strategien gegen erschlichene Leistungen präsentieren.

Plagiatsforscher Stefan Weber, der die wissenschaftlichen Arbeiten von Stainer-Hämmerle analysiert hatte, präsentierte ein klares Ergebnis. „Wir haben 87 Plagiatsfragmente in der Doktorarbeit von der Frau Stainer-Hämmerle und zwanzig Plagiatsfragmente in weiteren Veröffentlichungen festgestellt. Es ist eigentlich eine wissenschaftliche Katastrophe“, erklärte Weber. Die Arbeit sei ein Sammelsurium aus unzitierten Quellen: „Stainer-Hämmerle hat eine Diplomarbeit in einer Doktorarbeit plagiiert. Das ist so ziemlich der ‚Worst Case‘ in der Wissenschaft. Wikipedia unzitiert abzuschreiben, ist äußerst unschön und äußerst problematisch. Sogar Regierungspapiere von der Bundeskanzlei Schweiz und von der Regierung Lichtenstein wurden plagiiert.“

Weber wies zudem auf zahlreiche inhaltliche Fehler und „Quatschbehauptungen“ in der Dissertation hin und zitierte den deutschen Plagiatsforscher Gerhard Dannemann, der die Arbeit als jenseits der Bagatellgrenze einstufte und für einen Entzug des Doktorgrades für ausreichend erachtete. Weber kritisierte auch die politische Heuchelei im Umgang mit Wissenschaftsbetrug: „Die staatlichen Universitäten Österreichs betreiben eine Plagiatsleugnung, seit es Linke betrifft. Solange konservative Politiker plagiiert haben, hat sich die Linkspresse dafür interessiert, als es mit Baerbock, Habeck, Matthä und Föderl-Schmid in Österreich begonnen hat, hat sich die Linkspresse radikal umgedreht und die Plagiate wurden totgeschwiegen, geleugnet, relativiert.“

Für FPÖ-Studentensprecher Litzke sei der Fall Stainer-Hämmerle ein Paradebeispiel für die unselige Verflechtung von ORF und Hochschulen. „In Österreich erleben wir ein sehr seltsames Schauspiel. Erst wird man vom ORF bekannt gemacht und dann ist diese Bekanntheit in weiterer Folge ein Sprungbrett für eine Karriere an den Hochschulen. Die universitäre Karriere in Österreich ist im Bereich der Politikwissenschaften untrennbar mit dem ORF verbunden“, so Litzke. Es sei bedenklich, dass öffentliche Auftritte im ORF offenbar mehr zählen als wissenschaftliche Qualifikation.

Abschließend forderte der freiheitliche Studentensprecher weitreichende Konsequenzen. Das System der Selbstkontrolle der Universitäten müsse beendet werden. „Die Plagiatsprüfung aktuell einzig und allein von jenen Institutionen durchzuführen, die den entsprechenden Grad verliehen haben, ist eine Farce. Hier braucht es aus unserer Sicht ganz, ganz dringend Änderungen, beispielsweise durch externe Gutachter auch aus dem Ausland.“ Zudem müssten die Strafen für Plagiate drastisch verschärft und natürlich zu einer Aberkennung des wissenschaftlichen Grads führen. „Die Benotung sollte auch vielmehr auf die mündlichen Leistungen ausgerichtet werden. Das heißt, es braucht eine viel stärkere Gewichtung der Defensio für die Master- und Doktorarbeiten, die dann maßgeblich auch für die Beurteilung der Arbeit ist. In diesem mündlichen Teil kann man dann schnell erkennen, ob die Arbeit wirklich selbst geschrieben wurde, oder ob die Arbeit von der KI verfasst wurde!“, betonte Litzke.