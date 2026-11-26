Wien (OTS) -

Die Arbeiterkammer wirft ausgehend von einer bislang nicht veröffentlichten Studie der gewerblichen Immobilienwirtschaft vor, zu viel, zu teuer und am Bedarf vorbei gebaut zu haben. Es gebe genug Wohnungen; „Immo-Spekulanten“ seien für hohe Mieten verantwortlich. „Die Entwicklung seit 2022 zeigt jedoch ein anderes Bild: Seit der Zinswende können sich weniger Menschen Eigentum leisten und drängen auf den Mietmarkt. Gleichzeitig bricht der Neubau ein. Die Mieten steigen, weil die Nachfrage wächst und das Angebot schrumpft – nicht wegen vermeintlicher Spekulation,“ so DI Thomas Raith, ÖVI Bauträgersprecher anlässlich des heute stattfindenden ÖVI Bauträgertags.

„Zu viel“: Das Überangebot ist eine Rechnung von gestern

Die AK stellt für 2011 bis 2024 rund 576.000 neue Wohnungen 443.000 zusätzlichen Haushalten gegenüber. Diese rechnerische Differenz ist wenig aussagekräftig: Sie blendet Abbrüche, Zusammenlegungen und Zweitwohnsitze ebenso aus wie regionale Unterschiede. Eine leer stehende Wohnung in einer Abwanderungsgemeinde hilft niemandem in Wien. Den Wiener Leerstand schätzt die AK auf 20.000 bis 25.000 Wohnungen – rund zwei Prozent des Bestands und kaum mehr als die notwendige Fluktuationsreserve.

Vor allem aber endet die AK-Rechnung 2024. Seit 2025 brechen Neubau und Baubewilligungen ein. 2026 werden in Wien voraussichtlich nur rund 8.000 Wohnungen fertiggestellt, der Bedarf liegt bei etwa 12.000. Was heute nicht bewilligt und gebaut wird, fehlt morgen am Markt – mit Folgen für Angebot und Leistbarkeit.

„Zu teuer“: Die Preise sind gefallen, die Kosten nicht

Gebrauchte Eigentumswohnungen sind seit 2022 real um rund 20 Prozent günstiger geworden – das bestätigt die AK selbst. Dass Neubaupreise nicht ebenso stark sinken, liegt an den hohen Grundstücks-, Bau- und Finanzierungskosten, nicht automatisch an Spekulation. Können die erzielbaren Preise die Kosten nicht mehr decken, werden Projekte nicht günstiger, sondern gar nicht erst begonnen. Genau das passiert gerade.

„Am Bedarf vorbei“: Ohne gewerbliche Bauträger fehlen Wien die Wohnungen

Wien ist seit 2001 um fast eine halbe Million Menschen gewachsen. Der sozial gebundene Wohnungsbestand stieg in dieser Zeit um rund 90.000 Einheiten; ein wesentlicher Teil des zusätzlichen Bedarfs wurde daher vom privaten Wohnbau gedeckt. Rund zwei Drittel der 2025 in Wien fertiggestellten Wohnungen wurden von gewerblichen Bauträgern errichtet.

Wer ihren Anteil am Wohnungsbestand kritisiert, muss sich daher fragen lassen: Sollen ausgerechnet jene zurückgedrängt werden, die einen wesentlichen Teil des dringend benötigten Neubaus ermöglichen? Und wer soll ihre Aufgabe übernehmen – und die Wohnungen finanzieren? Warum hat die öffentliche Hand nicht stärker investiert bei soviel Zuzug in den Ballungsräumen?

Die gewerbliche Immobilienwirtschaft ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung.

Weitere Mietpreisbegrenzungen, ein Ende von Befristungen und zusätzliche Eingriffe in bestehende Mietverhältnisse mögen politisch populär sein. Sie schaffen aber keine Wohnungen. Wohnbauprojekte brauchen hohe Vorleistungen, langfristige Finanzierungen und verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen. Wer Investitionen erschwert, verschärft den Rückgang des Neubaus.

Der ÖVI fordert daher einen wohnungspolitischen Kurswechsel: weniger ideologische Schuldzuweisungen, mehr Investitionssicherheit, schnellere Genehmigungsverfahren und wirtschaftlich tragfähige Rahmenbedingungen für Neubau und Sanierung.

“Ein ausgewogener Wohnungsmarkt braucht kommunalen, gemeinnützigen und gewerblichen Wohnbau gleichermaßen. Statt Eigentümergruppen gegeneinander auszuspielen, ist eine sachliche Debatte über Angebot, Nachfrage, Kosten und Investitionsbedingungen erforderlich,” so Thomas Raith abschließend.