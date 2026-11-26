Wien (OTS) -

“Mit dem Mobilitätspaket stellen wir wichtige Weichen für einen leistungsfähigen und zukunftsfitten Verkehrsstandort Österreich”, betont ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel. Der heutige Verkehrsausschuss stand mit acht Gesetzesvorhaben im Zeichen des Herbstes der Ergebnisse: Mit Reformen bei den ÖBB, Maßnahmen für leistbare Mobilität sowie praxistauglichen Regeln für Luftfahrt und Luftqualität. Der ÖVP-Mandatar begrüßt besonders die gestrige Einigung der Verkehrs- und Umweltsprecher der Koalitionsparteien zum Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L): “Sie verbindet gezielte Maßnahmen für bessere Luftqualität mit Planungssicherheit und wirtschaftlicher Verträglichkeit für unsere Betriebe.”



ÖBB-Reform: Effizienz und Wettbewerb stärken

“Wir bauen auf der Jahrhundert-Bahnreform von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel auf und richten die ÖBB stärker auf Effizienz, Wettbewerb und Kundenzufriedenheit aus. Schlankere Strukturen und der Abbau von GmbHs sollen Kosten senken und die ÖBB fit für den künftig noch stärker liberalisierten Markt machen”, sagt Schnabel. Die Reform ermöglicht Einsparungen von bis zu 80 Millionen Euro und schafft die Grundlage für private Beteiligungen, um insbesondere Rail Cargo strategisch zu stärken. Die künftige Holding erhält damit Spielraum für eine eigenständige Neuausrichtung. “Nun gilt es, die ÖBB für den europäischen Eisenbahnmarkt der Zukunft aufzustellen – besonders im Güterverkehr. Eine starke Bahn mit einer selbstständigen Infrastruktur-Aktiengesellschaft ist wichtig für den Standort und die Mobilität in Österreich.”



Leistbare Mobilität: Klimaticket und Vignette unterhalb der Inflation

Leistbare Mobilität ist ein weiteres wichtiges Anliegen der Volkspartei: Im Sinne der Stocker-Formel von zwei Prozent werden das Österreich-Klimaticket und die Autobahnvignette ab dem kommenden Jahr unterhalb der Inflation angepasst. “Gerade wenige Tage vor dem Start der künftig nur noch digital verfügbaren Vignette schaffen wir einen Anreiz, die Jahresvignette für das Jahr 2027 noch im Dezember zum bisherigen alten Preis zu kaufen”, erklärt Schnabel.



Luftfahrt: Nachhaltige Kraftstoffe und starker Standort

“Mit dem ReFuel-Gesetz regeln wir den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe und stellen wichtige Weichen für die Zukunft der Luftfahrt”, hält Schnabel fest und ergänzt: “Forschung und steigende EU-Beimischungsquoten können dazu beitragen, dass nachhaltige Flugkraftstoffe künftig auch in Österreich vermehrt produziert werden. Unser Ziel ist, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Produktion nachhaltiger Kraftstoffe und in der Luftfahrt im Inland zu sichern.”



IG-L: Gezielte Maßnahmen und Planungssicherheit

Das neue Immissionsschutzgesetz-Luft schafft eine tragfähige Rechtsgrundlage, um die neuen europäischen Luftqualitätsstandards rechtssicher und praxistauglich umzusetzen. “Mit dem Beschluss im Verkehrsausschuss zum neuen IG-L setzen wir ein wichtiges Signal für unseren Wirtschaftsstandort, die Mobilität und den Umweltschutz. Mit klaren Regeln, realistischen Grenzwerten und einer praxistauglichen Umsetzung sorgen wir für Planungssicherheit und wirtschaftliche Verträglichkeit. Gleichzeitig setzen wir gezielte Schritte zur Verbesserung der Luftqualität in besonders belasteten Transitregionen, wie etwa Tirol. Daher ist es umso unverständlicher, dass die FPÖ im Ausschuss gegen diese Vorlage gestimmt hat”, so Schnabel.

Der Verkehrsausschuss brachte außerdem Novellen zum Gefahrgutbeförderungsgesetz und zum Güterbeförderungsgesetz auf den Weg. Schnabel abschließend: “Der heutige Ausschuss zeigt: Wir arbeiten an konkreten Ergebnissen für Mobilität, Wirtschaft und die Menschen in Österreich.” (Schluss)