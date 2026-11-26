Wien (OTS) -

Seit einem Jahr steht Martha Schultz an der Spitze von Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammer Österreich und treibt einen Reformkurs voran, der die Kammer schlanker und effizienter macht und die Betriebe spürbar entlastet. Mit der Reduktion der Fachorganisationen um mindestens 100 folgt nun der nächste Reformschritt. Beim heutigen Wirtschaftsparlament zieht der Wirtschaftsbund Bilanz, fordert einen österreichweiten Aktionsplan gegen Sozialleistungsmissbrauch und bringt gemeinsam mit anderen Fraktionen Anträge für weniger Belastung und mehr Freiraum der Betriebe ein. „Dass wir diesen Weg gemeinsam mit anderen Fraktionen gehen, zeigt, wie breit der Reformkurs von Martha Schultz getragen wird“, so Wirtschaftsbund-Fraktionsführer Alexander Klacska.

Reformbilanz: Was in einem Jahr erreicht wurde

Ab 2030 zahlen die Betriebe jedes Jahr 100 Millionen Euro weniger an Kammerbeiträgen. Gleichzeitig spart die Kammer bei sich selbst: Statt vier gibt es nur noch zwei Generalsekretäre, Abteilungen wurden zusammengelegt, rund 200 Vollzeitstellen werden abgebaut und die Bildungstochter WiseUp eingestellt. Funktionärinnen und Funktionäre erhalten geringere Entschädigungen, und erstmals gelten einheitliche Compliance-Regeln für die gesamte Organisation. Der nächste Schritt ist bereits gesetzt: Gemeinsam mit allen Länderorganisationen soll die Zahl der derzeit 683 Fachorganisationen um mindestens 100 reduziert werden. Auch der Wirtschaftsbund hat bei sich selbst angesetzt und seine Vizepräsidenten auf Bundesebene von fünf auf zwei reduziert.

„Martha Schultz ist die treibende Reformkraft in der Wirtschaftskammer. Sie trifft Entscheidungen und setzt sie um, so wie Unternehmerinnen und Unternehmer es jeden Tag tun. Denn Verantwortung übernehmen bedeutet auch, schwierige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Und dafür gebührt Martha Schultz Respekt und Anerkennung. 100 Millionen Euro Entlastung pro Jahr ab 2030, eine halbierte Führungsebene, klare Regeln für alle und mindestens 100 Fachorganisationen weniger zeigen, dass dieser Reformkurs wirkt. Im Mittelpunkt steht dabei immer eines: die Entlastung unserer Betriebe“, betont Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf.

Wirtschaftsbund-Antrag: Stopp dem Sozialleistungsmissbrauch

Ein zentrales Anliegen des Wirtschaftsbundes im heutigen Wirtschaftsparlament ist der Kampf gegen Sozialleistungsmissbrauch. Mit einem eigenen Antrag fordert der Wirtschaftsbund einen besseren Datenaustausch zwischen Sozialversicherungsträgern und Behörden, gezielte Kontrollen gegen vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit, ein verpflichtendes Enddatum bei Krankschreibungen, mehr Verbindlichkeit bei Kontrollterminen und Arbeitsvermittlung samt schärferen Sanktionen bei Missbrauch, klare Leistungsregeln ohne automatische Verlängerung des Arbeitslosenbezugs durch Krankenstände sowie die einfache Abfindung sehr geringer Pensionsansprüche.

„Unser Sozialstaat ist eine wichtige Errungenschaft, aber er funktioniert nur, wenn die Regeln für alle gelten. Unsere Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finanzieren dieses System mit ihren Beiträgen und dürfen erwarten, dass verantwortungsvoll mit ihrem Geld umgegangen wird. Was für unsere Betriebe selbstverständlich gilt, muss auch für den Sozialstaat gelten: klare Regeln und konsequente Kontrolle. Wer Hilfe braucht, soll sie bekommen. Wer das System bewusst ausnutzt, muss mit Konsequenzen rechnen. Deshalb sagen wir klar: Stopp dem Sozialleistungsmissbrauch!“, unterstreicht Graf.

Gemeinsame Anträge: Zusammenarbeit über Fraktionsgrenzen hinweg

Wie breit die Anliegen der Betriebe getragen werden, zeigt sich im Wirtschaftsparlament: Drei zentrale Anträge hat der Wirtschaftsbund gemeinsam mit anderen Fraktionen eingebracht.

Wirtschaftskammerreform: Gemeinsam mit dem SWV und der Liste Industrie hat der Wirtschaftsbund einen Antrag eingebracht, der auf den Vorschlägen der fraktionsübergreifenden Reformgruppe aufbaut. Der Antrag zielt auf mehr Transparenz, spürbare finanzielle Entlastung der Mitgliedsbetriebe, schlankere Strukturen, effizientere Angebote und klare Compliance Regeln für die gesamte Wirtschaftskammerorganisation.

Konjunktur: Gemeinsam mit allen Fraktionen fordert der Wirtschaftsbund gezielte steuerliche Anreize für Investitionen, Betriebsansiedelungen und Forschung. Ein klarer Auftrag der gesamten Wirtschaft an die Politik, den Standort wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

Ein-Personen-Unternehmen: Sie sind mit rund 376.000 Betrieben eine tragende Säule der österreichischen Wirtschaft. Gemeinsam mit dem SWV fordert der Wirtschaftsbund daher steuerliche Entlastungen für Investitionen, Fahrzeuge und Arbeitsplätze, eine höhere Kleinunternehmergrenze sowie einfachere Betriebsübergaben und Gründungen.

„Die Reformgruppe hat in den vergangenen Monaten intensiv, konstruktiv und fraktionsübergreifend gearbeitet, und die Ergebnisse fließen nun in den gemeinsamen Reformantrag ein. Für uns als Wirtschaftsbund bleibt entscheidend, Services und Angebote näher an die Mitglieder zu bringen, Strukturen unter dem Dach der Wirtschaftskammer effizienter zu nutzen und vorhandene Potenziale konsequent zu heben. Wenn es um unsere Betriebe geht, muss das gemeinsame Ziel im Vordergrund stehen. Ob EPU, KMU, Familienbetrieb oder Industrieunternehmen: Sie alle tragen jeden Tag Verantwortung und Risiko und verdienen eine Interessenvertretung, die ihnen den Rücken stärkt und für sie liefert“, so Graf abschließend.