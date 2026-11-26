Wien (OTS) -

Kritik übte heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA an der Entscheidung des ORF, die beliebte „Millionenshow“ einzustellen und am Beschluss der ORF-Gehälter heute im ORF-Stiftungsrat. Während der ORF-Generaldirektor ein Jahressalär von rund 390.000 Euro und damit mehr als der Bundespräsident bekomme und die ORF-Direktoren bis zu 270.000 Euro, setzte man am Küniglberg den Sparstift an der falschen Stelle an: „Man streicht mit der ‚Millionenshow‘ aus Spargründen eines der letzten ORF-Formate, das mit über 500.000 Zusehern die Österreicher überhaupt noch einschalten, und beschließt gleichzeitig wieder Luxusgagen für die ORF-Bonzen und plant Kündigungen beim normalen Personal. Da muss man sich schon fragen, ob sich die Herrschaften am Küniglberg überhaupt noch spüren!“

Diese Diskrepanz zwischen den Einsparungen beim Programm für die Bevölkerung und Kündigungen einfacher Mitarbeiter auf der einen und der absoluten Schonung der Privilegien und Luxusgehälter in der ORF-Führungsetage auf der anderen Seite sei himmelschreiend. „Die Arroganz der ORF-Chefetage ist grenzenlos. Während man bei den Zuschauern nachgefragte Sendungen einstellt, sichern sie sich selbst astronomische Gehälter, als ob es gar keinen Einsparzwang gäbe. Rechnet man noch hinzu, dass die Zahl der Topverdiener mit über 170.000 Euro Jahresgehalt nur minimal von laut dem jüngsten Transparenzbericht 65 auf 60 sinken sollen, wird die ganze Unverschämtheit sichtbar. Gerade in diesen absurden Luxusgehältern läge massives Einsparpotenzial, das man aber offenbar nicht anrühren will, weil es die eigenen ORF-Bonzen betrifft“, so Hafenecker.

Insgesamt zeige die ORF-Führung wieder einmal, wie weit sie sich bereits von der Lebensrealität der Österreicher entfernt habe. Anstatt den Bürgern für ihre Zwangsgebühren Qualität, Information und Unterhaltung zu bieten, werde ein aufgeblähter Apparat finanziert, der nur noch sich selbst und den Systemparteien diene: „Wir brauchen keine teuren Propagandasendungen und keine abgehobenen Gagenkaiser, sondern einen ORF, der saubere Information und österreichisches Programm bietet und vor allem ohne Zwangsfinanzierung auskommt! Kurzum: Der ORF muss neu gedacht werden, dafür treten wir Freiheitliche mit unserem großen ORF-Volksbegehren ein!“

Die Unterstützung des ORF-Volksbegehrens ist auf jedem Gemeindeamt oder digital über die Webseite des Innenministeriums mit der ID Austria möglich. Alle Informationen sind unter www.orf-volksbegehren.at zu finden.